Cómo saber a qué le he dado Me Gusta en toda la historia de mi Instagram

Instagram incluye un registro para ver todas las fotos y videos con los que se interactuó en toda la historia de una cuenta. (Adobe Stock)

Desde su creación, los Me Gusta de Instagram fueron parte de la esencia de la red social y su importancia es cada vez mayor por la influencia que tienen en las publicaciones que se ven luego. La aplicación busca ofrecer más de aquello etiquetado como agradable para una cuenta.

Además, como una forma de recordar cuáles fueron aquellas publicaciones con las que se interactuó o también las que se desea ver nuevamente, Instagram también ofrece una forma de revisitar el historial de “likes” de una cuenta desde su creación y su primer Me Gusta hasta la actualidad.

Para ingresar al registro histórico, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Acceder a la aplicación de Instagram.

- Pulsar la foto de perfil del usuario ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Tocar el botón Menú ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y que tiene la forma de tres líneas horizontales paralelas.

- En el menú, hacer clic sobre la opción “Tu actividad”.

- En la sección de administración de la actividad, se deberá seleccionar la opción “Me gusta”.

- En la pantalla se mostrarán en primer lugar las publicaciones más recientes a las que se dio “Me Gusta”.

Instagram tiene una función para ver todas las publicaciones a las que se dio Me Gusta en una cuenta. (Infobae)

La colección mostrada incluye absolutamente todas las publicaciones con las que alguna vez se interactuó por medio de un “like” y también se añaden algunos filtros adicionales para explorar aún más los contenidos de esta sección. Estos pueden ser: de los más recientes a los más antiguos, por fecha (semana, mes, año) e incluso se puede filtrar las fotos y videos por la cuenta que los ha publicado.

Para ver la primera publicación a la que se dio un “Me Gusta” desde la creación de su cuenta, los usuarios deberán tocar el filtro con la etiqueta “Más reciente a más antigua” y cambiarlo por “Más antigua a más reciente”. Instagram no presentará límites en lo que respecta a la cantidad de años que puede retroceder en el tiempo para mostrar las fotos o videos.

La única limitación que presenta la red social y que no permitirían que se muestren algunas publicaciones sería que el usuario haya dejado de seguir a una cuenta y esta haya pasado a ser privada. En general, los filtros pueden ser utilizados por separado o en simultáneo para mejorar la experiencia en la navegación. Para ello se deberán seguir estos pasos:

- Dentro de la colección se puede hacer clic sobre el botón “Seleccionar” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. También se puede mantener pulsada una fotografía.

Instagram tiene una función para ver todas las publicaciones a las que se dio Me Gusta en una cuenta. (Infobae)

- En la parte inferior derecha de cada publicación aparecerá un círculo de color azul (si se ha seleccionado la foto o video) o transparente (si no está seleccionada).

- No hay una cantidad límite de publicaciones que se pueden destacar y el conteo se realizará automáticamente. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la cantidad que se ha indicado junto a la etiqueta “Ya no me gusta”.

- Cuando se termine de seleccionar las publicaciones, los usuarios podrán hacer clic sobre el botón “Ya no me gusta”.

- Aparecerá una ventana emergente para confirmar que se eliminarán los “likes” de esas fotos y, por lo tanto, dejarán de aparecer en esa sección.

- Hacer clic en “Ya no me gusta” para confirmar la decisión.