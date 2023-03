Esta inteligencia artificial entrena a los usuarios para cantar como Freddie Mercury

La plataforma compara el timbre, tono y melodía de las voces de las personas y del cantante de la banda Queen

La inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito musical ha permitido la creación de pistas de canciones en base a texto, separar la voz de los artistas de la base de sus grandes éxitos, entre otras actividades. Un experimento conducido por Google podría incluso ayudar a las personas a cantar como uno de los artistas más reconocidos de la historia de la música: Freddie Mercury.

La herramienta virtual que usa inteligencia artificial, llamada Freddiemeter, tiene la capacidad de analizar la voz de las personas al cantar algunas canciones conocidas de la banda Queen (a la que pertenecía Mercury) y luego de un análisis, califica qué tan parecidos son el timbre, tono y melodía a la voz del cantante. De esta manera, la plataforma puede ayudar a los usuarios a acercar su estilo al que poseía el ya fallecido artista.

Según la página del proyecto, Google tiene participación en él por medio de su plataforma de YouTube Music, además de contar con el apoyo del Mercury Phoenix Trust para que la inteligencia artificial utilizada en este juego pueda entrenarse escuchando la voz del cantante y utilizarla para analizar todas las voces de las personas que decidan participar.

El juego Freddiemeter compara la voz de los usuarios con la de Freddie Mercury para determinar su parecido al cantar. (Experiments with Google)

Cómo funciona Freddiemeter

Para iniciar el análisis de la voz, los usuarios tendrán que ingresar a la página web del experimento, “freddiemeter.withyoutube.com” y pulsar el botón de inicio que aparece en la pantalla. Una vez dentro de la plataforma, los usuarios podrán elegir qué canción desean cantar de entre cuatro opciones: “Don’t Stop Me Now”, “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody” y “Somebody To Love”.

Luego de realizar la elección, el sistema presentará el video oficial de YouTube de la canción seleccionada para que el usuario pueda tener una referencia antes de empezar a cantar. Se recomienda usar audífonos para reducir el sonido y para tener la mayor cantidad de puntos en cada criterio de evaluación.

Una vez que se tengan todos los dispositivos conectados, las personas podrán pulsar el botón de “empezar a cantar” y se iniciará la reproducción de un fragmento de aproximadamente 40 segundos de la canción junto a un video que muestra la letra de la misma a modo de karaoke. De esta forma, las personas pueden saber con exactitud qué parte de la canción deben cantar y el tiempo que le deben dar a cada nota.

Mientras las personas cantan, el sistema analiza la voz del usuario y la compara con sus registros de Freddie Mercury para establecer similitudes y diferencias. Cada aspecto evaluado tiene calificaciones individuales que van del cero al 100 y luego son promediadas para dar un porcentaje final de similitud con Mercury.

Para mejorar el puntaje que entrega el sistema de Freddiemeter, se recomienda a los usuarios más interesados a probar la función, usarla en un ambiente cerrado y que tenga la menor cantidad de ruido ambiente posible para evitar interferencias con el micrófono que se utilice. “Este modelo de inteligencia artificial podría permitir que se identifiquen canciones con solo tararearlas o ayudar a cantar mejor”, indica la página web del proyecto.

En el caso de la privacidad de los usuarios por aplicar los sistemas de inteligencia artificial en sus voces, la plataforma de Freddiemeter también señala que las voces de las personas no son utilizadas para ningún fin adicional dentro o fuera de la aplicación.

“Todo análisis de canto ocurre en tu dispositivo y tu voz es privada. Si eliges compartir un video de tu forma de cantar será creado en los servidores, pero no será almacenada”, se indica en la página web oficial del experimento.