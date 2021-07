Google Chrome se actualiza y estas son sus novedades en seguridad

Chrome sumó nuevas funciones (Google blog)

El Phishing es una de las formas de ciberataque más famosas en el mundo del internet y también una de las que más lucha le ha dado a la seguridad de los navegadores web como Google Chrome, especialmente por su sencillez y efectividad para el robo de información en la red. Aunque es una de las más conocidas, también es una en las que más caen las personas, teniendo en cuenta su modus operandi: la suplantación de identidad.

Muchas veces, solo es necesario un correo falso en el que se suplanta a una persona u organización confiable para que un internauta ceda de forma rápida datos personales a páginas maliciosas y así convertirse en víctima del Phishing. Con esta información, los delincuentes pueden ingresar fácilmente a sitios bancarios o, simplemente, vender los datos a personas que puedan estar interesados en estos.

Teniendo en cuenta esto, y con el fin de contrarrestar de forma eficiente este delito, es que Chrome decidió actualizarse para poder fortalecer su protocolo de seguridad y así eliminar cualquier amenaza de suplantación que se pueda presentar en la red.

De acuerdo con un contenido publicado en el blog oficial de Google, Chrome 92 (como se ha denominado a esta actualización) amplió su función de seguridad Site Isolation con la cual el navegador lo protegerá “de sitios web maliciosos” u otro tipo de ataque informático.

“Site Isolation ahora cubrirá una gama más amplia de sitios, así como extensiones, y todo esto viene con ajustes que mejoran la velocidad de Chrome”, explicó Google.

Aunque en el pasado poder descubrir y bloquear un ataque de Phishing podía tomar 1,8 segundos, con la nueva actualización solo habrá una demora de una décima de segundo, lo que hace más difícil que un usuario caiga en esta estrategia por más incauto que pueda ser.

“El phishing sigue siendo una de las principales amenazas en la web, pero la protección contra estos ataques a veces puede afectar la velocidad del navegador. Con las últimas mejoras en el procesamiento de imágenes en Chrome, la detección de phishing ahora es 50 veces más rápida y consume menos batería”, agrega la información.

Una página fraudulenta tiene la estética de la plataforma original pero si se observa la URL se puede notar que el dominio no se corresponde con el nombre legítimo (We Live Security)

Otras actualizaciones

Además de la protección anti-phishing, Google añadió a su navegador otras opciones que buscan proteger al máximo la privacidad de cada uno de sus usuarios.

Una de ella es poder comprobar la seguridad del navegador web desde la barra de direcciones con las famosas acciones de Chrome. Cabe recordar que esta herramienta, que se estrenó en noviembre de 2020, sirve como atajo, por ejemplo, para borrar el historial o editar las contraseñas guardadas. Solo hay que dirigirse a la barra de direcciones y escribir “eliminar historial” o “editar contraseñas” para completar dicha acción en tiempo real y sin necesidad de ir a la Configuración de Chrome.

Ahora, se añadió la acción “comprobación de seguridad” para cerciorarse de la seguridad “de las contraseñas, buscar extensiones maliciosas y más. También puede escribir “administrar la configuración de seguridad” o “administrar la sincronización” para acceder rápidamente a los controles relevantes”, tal y como indica Google en su página web.

Igualmente, ahora también se tendrá control total sobre los permisos que cada sitio solicita con frecuencia (como activación de la cámara o el micrófono), para así poder suspender dichos accesos en cualquier momento. Basta tocar el candado que se encuentra ubicado en la parte izquierda de la barra de direcciones y escoger, en el menú actualizado, aquellas funciones que desea o no compartir con una página web. De esta forma, ya no es obligatorio vivir “eternamente” con los permisos dados a un sitio, sino que ahora se puede elegir si se desactivan o no esos accesos.

“Esté atento a estas nuevas actualizaciones y funciones que llegarán a Chrome en Android y Windows, Mac, Linux y Chrome OS en las próximas semanas. Y a medida que continuamos implementando nuevas actualizaciones de privacidad y seguridad, esperamos que se sienta aún más seguro, empoderado y en control de sus datos mientras usa Chrome para navegar por la web”, finaliza el documento de Google.

SEGUIR LEYENDO