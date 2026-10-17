Crimen y Justicia

Luego de que identificaran a la víctima del femicidio en San Luis, detuvieron al principal acusado en Las Heras

Se trata de un hombre de 29 años, quien está bajo sospecha de haber asesinado y descuartizado el cuerpo de Gabriela Centeno. Ambos mantenían una relación amorosa y eran oriundos de Mendoza

Un agente policial y un hombre de espaldas están de pie frente a una pared clara con múltiples marcas e inscripciones
El principal acusado fue detenido este viernes en Las Heras (Gentileza: Diario El Sol)
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Después de que se confirmara que los restos encontrados en un asentamiento de San Luis pertenecían a Gabriela Centeno, una mujer de 42 años oriunda de Mendoza, este viernes se concretó la captura de su pareja y principal sospechoso del femicidio. El acusado fue identificado como Agustín Raúl Bullones Soria, conocido como “El Vaca”, de 29.

Tras activarse un pedido de captura nacional, el sospechoso fue detenido este viernes en la localidad mendocina de Las Heras. El operativo ocurrió pocos minutos antes de las 13 horas, cuando los oficiales lo detectaron mientras caminaba por el barrio Santa Teresita.

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Según trascendió, el hombre intentó escaparse a pie cuando los agentes buscaron identificarlo. Por este motivo, solicitaron refuerzos y, tras la llegada de otros móviles, concretaron la aprehensión. Acto seguido, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado.

La consulta de sus antecedentes confirmó que sobre él pesaba una orden de captura dispuesta por la Justicia de San Luis. La medida había sido emitida el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Una mujer y un joven con el rostro difuminado posan de noche frente a unas letras gigantes iluminadas en un espacio público
Gabriela Centeno junto a Agustín Raúl Bullone Soria (Facebook: El Observador Puntano)

De acuerdo con la información obtenida por Diario El Sol, el expediente judicial está relacionado con el hallazgo del cuerpo de Centeno, que fue encontrado desmembrado en un terreno situado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis.

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Tanto el acusado como la víctima eran oriundos de Mendoza y mantenían una relación de pareja desde hacía varios años. Además, señalaron que el hombre tiene antecedentes judiciales por investigaciones vinculadas a robos cometidos entre 2018 y 2023.

Según Diario NDI, este año ambos se habían mudado a San Luis. Familiares y allegados a la mujer contaron que el acusado la había convencido de radicarse en la provincia con la expectativa de conseguir mejores oportunidades.

Fue así que la pareja se instaló en una vivienda precaria del barrio República. Con el paso de las semanas, los vecinos advirtieron que la mujer había dejado de aparecer por el lugar y comenzaron a preguntar por ella.

Dos viviendas improvisadas con lonas plásticas y tablas de madera sobre un terreno de tierra con ramas en el encuadre
El asentamiento en donde fue encontrada la víctima (Facebook: Red de las Noticias)

Ante esas consultas, Bullones Soria habría sostenido que su pareja había abordado un vehículo de Uber para regresar a Mendoza y reencontrarse con su familia. Sin embargo, el martes pasado hallaron el cuerpo de Centeno desmembrado, dentro de bolsas y enterrado en un baldío del mismo barrio donde residía.

Durante una conferencia de prensa brindada este jueves, la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, informó que la pesquisa permanece en una etapa inicial. Junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi, señaló que parte de la información será mantenida en reserva para no comprometer las medidas que están en curso.

Según pudo saber El Chorrillero, buscan reconstruir sus movimientos y vínculos en las semanas previas al crimen, tras haber logrado identificar a la víctima. Aunque todavía restan los resultados definitivos de la autopsia, la hipótesis inicial indica que la muerte habría ocurrido hace aproximadamente un mes y medio.

El hallazgo ocurrió el martes, cerca de las 15 horas, en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y cerca de la avenida Circunvalación. Se trata de un descampado donde funciona un asentamiento.

Hoyo en un terreno de tierra con montículos de arena, escombros al fondo, dos niños a lo lejos y una mano que señala el suelo
El pozo en el que fueron encontrados los restos (Gentileza: El Diario de la República)

De acuerdo con Bringas, los vecinos advirtieron la presencia de los restos después de que un perro removiera la tierra y dejara expuesta una parte del cuerpo. El olor y el estado de descomposición llevaron a quienes se encontraban allí a alertar al 911 ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos.

Tras el llamado, el personal de las divisiones Homicidios y Policía Científica, junto con agentes del Ministerio Público Fiscal de San Luis y bomberos, acudió al lugar para realizar las tareas de excavación y las primeras pericias.

La fiscal explicó que el cuerpo había sido colocado en un pozo de aproximadamente 1,5 metros de largo por un metro de ancho. Incluso, destacó que a pocos metros, los efectivos encontraron una bolsa con otras partes del cuerpo.

Los primeros informes forenses establecieron que la mujer tenía golpes en el rostro y el tórax, además de una herida cortante en el cuello. También determinaron que el desmembramiento ocurrió después de la muerte. Los peritos no detectaron indicios de abuso sexual, aunque esa posibilidad permanecerá bajo análisis hasta que finalicen los estudios.

Para la Fiscalía, las características del hallazgo y el mecanismo de muerte permiten encuadrar el expediente como femicidio. Sin embargo, la investigación deberá establecer dónde ocurrió el ataque, quién trasladó los restos hasta el terreno y si hubo más de una persona involucrada.

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