Crimen y Justicia

Un nene de 4 años llevó un arma a un jardín de infantes en Rosario y activaron un operativo de seguridad

Una docente detectó la presencia del revólver entre los útiles del alumno y dio aviso a las autoridades. Además, abrieron una causa para investigar el hecho

Cartuchera azul y verde con tijeras y lápices sobre una mesa de madera con una hoja blanca, con sillas y muebles infantiles al fondo.
Una docente encontró el arma de fuego junto a los útiles escolares y dio aviso a la dirección del establecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un operativo de seguridad se activó este viernes por la tarde en un jardín de infantes del extremo oeste de Rosario, luego de que detectaran que un nene de 4 años había llevado un revólver calibre .38 en su cartuchera. Se abrió una investigación para determinar las circunstancias y las responsabilidades penales sobre el hecho.

La situación fue advertida por una docente del turno tarde, quien informó de inmediato a la directora de la institución. Según relató, el arma de fuego se encontraba guardada junto a sus útiles escolares.

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Desde el establecimiento realizaron una llamada al 911 y se activó un operativo policial. Fue así que el personal del Comando Radioeléctrico arribó al jardín e incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38 largo.

Según la información obtenida por Rosario3, el arma no contenía balas. No obstante, se conoció que, entre las actuaciones, se procedió a la identificación del niño y de su madre. Asimismo, los agentes indicaron que no contaban con datos sobre el padre del menor.

El personal del Comando Radioeléctrico incautó un revólver Smith & Wesson que no contenía municiones.
El personal del Comando Radioeléctrico incautó un revólver Smith & Wesson que no contenía municiones.

Un alumno de 17 años llevó un arma a la escuela y baleó a un compañero en La Matanza

Esta semana también se reportó que un estudiante de 18 años resultó herido este miércoles tras recibir disparos dentro del baño de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Fue trasladado a un hospital de la zona, donde ingresó al quirófano por lesiones en el abdomen y uno de sus brazos.

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El hecho ocurrió en la Escuela N° 58, situada en el cruce de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. La Policía recibió una alerta al 911 a las 12:56 horas y un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego arribó cinco minutos más tarde.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento, los docentes ya habían llevado al alumno en un vehículo particular hacia un centro de salud. Poco después confirmarían que el joven había sufrido heridas de arma de fuego en el abdomen y un brazo.

De acuerdo con la información preliminar, se habría utilizado una pistola calibre .22. Del mismo modo, informaron que un estudiante de 17 años fue demorado, acusado de haber efectuado los disparos.

El arma que había llevado el alumno que fue demorado por el hecho
El arma que había llevado el alumno que fue demorado por el hecho

Antes de ser operado, el alumno herido habría dicho a personal de enfermería que conocía al adolescente señalado y que el disparo se habría producido de forma accidental mientras este le mostraba el arma. Sin embargo, esa versión todavía no fue corroborada.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza. Por esto, los investigadores buscan establecer las circunstancias del episodio y cómo el arma llegó al establecimiento.

Horas más tarde, María, madre de una alumna de 13 años que concurre a la misma escuela, cuestionó la información brindada por las autoridades a las familias después del episodio. Según relató en diálogo con Infobae a la Tarde, su hija estaba por entrar al establecimiento cuando otros estudiantes comenzaron a salir y avisaron que las clases se habían suspendido.

Más tarde, los directivos comunicaron que la decisión se debía a un conflicto entre compañeros. “Más que eso no avisaron. No avisaron de que los chicos estaban en peligro ahí afuera, no avisaron nada”, afirmó la mujer.

Alumno baleado en González Catán
La escuela en donde ocurrió el tiroteo

Al mismo tiempo que señaló que no conoce a los adolescentes involucrados, la madre de la estudiante reconoció que gran parte de los datos que circularon entre las familias surgieron de relatos de estudiantes.

En ese sentido, indicó que algunos alumnos habrían dicho que el joven manipuló el arma en varias oportunidades antes de que se efectuara el disparo. “No sé si estaba jugando o estaba mostrando, como dicen, pero después salió la bala”, contó.

Tras los disparos, según su testimonio, la Policía llegó al lugar y despejó la zona en la que se encontraban las familias. “Empezaron a llegar la Policía, empezaron a despejar y nos pusieron en la esquina”, recordó.

Frente a la situación, la mujer admitió que se encontraba afectada porque su hija asiste a una escuela del barrio. “Uno siempre mira a los de afuera y cuando nos toca a nosotros de cerca, a mí me angustió, me puso mal la situación”, expresó.

Luego del hecho, algunas madres propusieron reunirse con los directivos para conocer cómo seguirá la actividad escolar y qué medidas podrían implementarse. La mujer consideró que docentes y autoridades enfrentan limitaciones, aunque reclamó respuestas para evitar nuevos episodios.

“Ellos tampoco mucho no pueden hacer, porque me parece que no pueden revisar las mochilas”, planteó al remarcar que “la educación viene de la casa”. Por último, reconoció que teme enviar a su hija a clases, aunque no quiere que deje de asistir. “Me da miedo ahora que vaya. Me da miedo porque también quiero que estudie”, concluyó.

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