Crimen y Justicia

Insólito: allanaron a una dealer paraguaya en Florencio Varela y le encontraron un lobo blanco

El animal estaba atado a un caño de PVC. La acusada, Teresa Barboza, alias “La Paraguaya”, fue detenida por la Policía Bonaerense con casi un kilo de hierba. El video del hallazgo

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Video: la cachorra de lobo hallada en la propiedad de Barboza

Un insólito hallazgo ocurrió en las últimas horas en Florencio Varela. Teresa Barboza de González, alias “La Paraguaya”, de 61 años, fue allanada y detenida por la Policía Bonaerense en su casa del barrio Don José, acusada de narcomenudeo. En un patio del lugar, los detectives encontraron a un lobo blanco atado a un caño de PVC.

La Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la fuerza provincial -que depende de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos- ingresó al lugar por orden de la UFI N°20 de Quilmes, tras una causa iniciada el mes pasado, donde se denunció la existencia de un kiosco dealer en la casa de Barboza. Efectivamente, al ingresar, se encontraron 929 gramos de marihuana, así como una balanza de precisión. Otro sospechoso, de 39 años, también fue detenido en el lugar.

El animal, que a simple vista no era un perro, fue analizado por las autoridades. Así, determinaron que era una hembra de la especie canis lupus -que no es nativa de la Argentina, para empezar-, una cachorra de tres meses de edad. Así, se labraron actuaciones por un nuevo delito: violación a la Ley 22421 de fauna silvestre.

Agente con uniforme de "DELITOS COMPLEJOS" y persona con camisa verde posan frente a un banner de la Policía de Buenos Aires, Superintendencia de Delitos Complejos
Barboza tras su arresto

De dónde vino el animal -inédito en las crónicas policiales de la historia reciente- es un misterio. Por lo pronto, su paradero se mantiene en estricta reserva. “Está bajo protección asistida con personal idóneo”, asegura una alta fuente del caso.

Barboza de González, por su parte, se encuentra registrada como beneficiaria de dos planes sociales de ANSES, entre ellos, un programa para acceder a una garrafa de gas. Curiosamente, se encuentra registrada en el rubro de “servicios sociales sin alojamiento” de la ex AFIP desde febrero de 2023, empleado, por ejemplo, por cuidadores a domicilio. Su nombre no figura en condenas en el fuero federal de la última década, en primera o segunda instancia.

Mientras tanto, las autoridades definen qué hacer con la cachorra de lobo blanco, que no se mostró del todo dócil cuando los detectives se le aproximaron.

Perro blanco de ojos celestes tumbado en un suelo de baldosas oscuras, con una cama con edredón azul floral al fondo
La cachorra de lobo hallada en el barrio Don José

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