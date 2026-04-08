Crimen y Justicia

Cayó una banda narco que recaudaba sumas millonarias por mes: el crecimiento económico de los líderes que alertó a los investigadores

Tras una decena de allanamientos, la Policía Bonaerense logró la detención del hijo mayor de Marcia Giovanetone, la líder que continúa prófuga. Su amplio prontuario

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Desarticularon a una banda narco que facturaba más de 80 millones de pesos al mes por venta de drogas y compraba propiedades y autos de lujo
La organización fue desbaratada tras la realización de 12 allanamientos en simultáneo en el partido bonaerense de Luján.

En un operativo que incluyó 12 allanamientos simultáneos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón y la Secretaría de Seguridad del Partido de Luján desarticularon una organización criminal dedicada a la venta de drogas en el barrio Ameghino y zonas cercanas, en el partido de Luján. El procedimiento no solo permitió el decomiso de drogas y vehículos, sino también la confiscación de tres propiedades utilizadas por la banda como búnkers, los cuales ascienden a un valor estimado de 280.000 dólares.

Fuentes del caso precisaron a Infobae que la causa gira en torno a Marcia Daniela Giovanetone, identificada por los investigadores como la líder de la organización y quien cuenta antecedentes delictivos que incluyen amenazas a vecinos, abuso de armas de fuego y comercialización de estupefacientes, de acuerdo con la documentación judicial incluida en el expediente.

Durante la investigación, los detectives concluyeron que, pese a carecer de ingresos lícitos conocidos, Giovanetone y su pareja, Carlos Alberto Salas, evidenciaron un importante crecimiento económico en el último tiempo, detectado a través de la adquisición de vehículos de alta gama y diversos inmuebles, lo que derivó en la apertura de una línea especial de investigación por posible lavado de activos.

Desarticularon a una banda narco que facturaba más de 80 millones de pesos al mes por venta de drogas y compraba propiedades y autos de lujo
Algunos de los autos de lujo confiscados por personal de la Policía Bonaerense.

Entre los antecedentes de su amplio prontuario, se puede verificar que Giovanetone fue detenida en múltiples ocasiones dentro de los últimos tres años. El 30 de agosto de 2023, en un allanamiento ordenado por la UFI Temática de Estupefacientes departamental, se incautaron 1,292 kilos de cocaína fraccionada y compacta. Luego, en febrero de 2024, volvió a ser aprehendida con cocaína y marihuana en su poder. Los operativos continuaron en abril y julio de 2025, con nuevas detenciones y decomisos, incluyendo la aprehensión de F.A.C. y F.D.M., ambos con roles específicos en la red, según confiaron las fuentes de la investigación a este medio.

La investigación, sustentada en escuchas telefónicas, análisis de redes sociales, filmaciones y seguimientos durante dos meses, permitió reconstruir la estructura de mando. Por debajo de la pareja que lideraba la organización, D.S. y M.P. se ocupaban de la distribución y recaudación, mientras que F.S. proporcionaba los vehículos para la logística del grupo. En un nivel inferior se ubicaban los vendedores directos: F.M., la ya mencionada F.S. y N.A..

Desarticularon a una banda narco que facturaba más de 80 millones de pesos al mes por venta de drogas y compraba propiedades y autos de lujo
La banda operaba en tres búnkers.

Uno de los elementos más reveladores surgió tras un enfrentamiento armado el 8 de marzo de 2026, originado por una discusión vecinal, en el que fue detenido Carlos Salas, alias “Rubio”, por el delito de abuso de arma de fuego y tenencia de drogas con fines de comercialización. El episodio desencadenó la ruptura temporal de la organización y precipitó la ofensiva policial coordinada.

La intervención judicial aprobada por el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto permitió el secuestro de 8,660 kilos de clorhidrato de cocaína, con un valor de mercado aproximado de USD 36.000, junto a tres camionetas y tres automóviles valuados en conjunto en USD 150.000. También fueron confiscados teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación, piezas clave para comprender la operatoria y la estructura financiera de la red.

Desarticularon a una banda narco que facturaba más de 80 millones de pesos al mes por venta de drogas y compraba propiedades y autos de lujo
Los operativos permitieron el secuestro de 8,660 kilos de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, se incautaron tres inmuebles utilizados como centros de comercialización y ocultamiento de drogas, equipados con sistemas de videovigilancia internos y perimetrales, controlados remotamente por Giovanetone vía televisores, tablets y teléfonos móviles. Estas tecnologías, también confiscadas, serán sometidas a peritajes para profundizar la pesquisa sobre la supervisión remota del negocio criminal.

En el marco de las nuevas detenciones, el juez Portocarrero Tezanos Pinto ordenó el arresto de D.S.; T.H. (hijo mayor de Marcia Giovanetone); F.M.; M.P; N.A. y F.S., todos imputados por tenencia con fines de comercialización, y quedaron incomunicados. Por su parte, F.S.; F.F.; C.M. y O.M. fueron procesados por infracción a la Ley de Drogas, pero tras la verificación de sus datos recuperaron la libertad. No obstante, continúan bajo investigación.

Pese a que la banda fue desbaratada, Marcia Giovanetone, una de las líderes, permanece prófuga.

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