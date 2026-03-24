Crimen y Justicia

Encontraron muerto en la cárcel a “Cara de Camión”, un famoso ladrón de La Plata

Lo hallaron con signos de ahorcamiento en su celda y, a pesar de las maniobras de reanimación, no lograron salvarlo. La historia detrás de su apodo

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El recluso falleció el viernes
El recluso falleció el viernes

Un famoso delincuente conocido como “Cara de Camión” murió este viernes en su celda de la Unidad 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicada en la localidad de Gorina, La Plata. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el preso, de 31 años, y acusado por varios robos, fue descubierto en su calabozo cuando intentaba ahorcarse. Un operativo de emergencia se desplegó de inmediato para intentar salvarle la vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las 17:20. Fuentes del SPB informaron a Infobae que el personal de vigilancia detectó la situación y actuó con rapidez. Al intervenir, Axel Leonel Álvarez, nombre real del recluso, todavía tenía signos vitales y fue trasladado con urgencia a la unidad sanitaria del penal, donde los médicos iniciaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a las 17:45, el facultativo de guardia confirmó oficialmente el fallecimiento.

La historia de Álvarez se remonta a su adolescencia, etapa en la que comenzó a acumular antecedentes policiales por asaltos y robos. El apodo “Cara de Camión” surgió luego de un grave accidente que sufrió a los 15 años, cuando fue atropellado por un camión en la vía pública. Según reconstruyó el portal 0221, este hecho le dejó lesiones permanentes en el rostro, motivo por el que recibió ese apodo entre los internos y en el circuito delictivo de la región.

"Cara de Camión" en la
"Cara de Camión" en la cárcel

De acuerdo con el Servicio Penitenciario Bonaerense, Álvarez se encontraba alojado en un sector especial del penal, identificado como S.A.C., reservado para internos con problemas de conducta y antecedentes de conflictos dentro de la prisión. El hombre estaba detenido a disposición del Tribunal Oral Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Plata en el marco de una causa por robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes del SPB precisaron que, tras constatar la muerte, se dio aviso inmediato a la Policía para que tomara intervención y se iniciara una investigación judicial. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar si se trató efectivamente de un suicidio o si existieron otros elementos involucrados. Por estas horas, la justicia platense analiza las evidencias recolectadas en la celda y toma declaración a los agentes que participaron del operativo.

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