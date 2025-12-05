Crimen y Justicia

Detuvieron a “El Tano Nápoli”, un ex oficial señalado como nexo entre bandas narco y la policía en San Martín

Según la investigación, su rol habría sido clave para toma de terrenos, anticipar allanamientos a organizaciones delictivas e interferir en investigaciones. Fue arrestado junto a otros 15 sospechosos

La Policía Bonaerense desbarató una banda criminal liderada por un ex policía

Un operativo realizado en el conurbano bonaerense terminó con la detención de “El Tano Nápoli”, un ex policía de la Provincia de Buenos Aires señalado por la Justicia como un actor central en los vínculos entre bandas narco, grupos delictivos y sectores de las fuerzas de seguridad en San Martín.

Según fuentes policiales, el arresto se produjo en el marco de una investigación que llevó más de un año y fue realizada por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La información compartida por las fuentes indica que la causa se abrió tras un análisis criminal que mostró una suba de homicidios ligados a ajustes de cuentas, peleas por el territorio y toma de terrenos en la zona. Buscando un posible nexo entre esos hechos, en la investigación surgió la figura de Nápoli.

El grupo desmantelado era encabezado por “El Tano Nápoli”, un ex oficial señalado como nexo entre bandas narco y la policía en San Martín

Concretamente, su nombre comenzó a aparecer en averiguaciones sobre tomas de terrenos y viviendas con aval interno, alertas a bandas sobre operativos, y demoras o alteraciones en investigaciones.

En ese sentido, entre las organizaciones beneficiadas aparecen el clan liderado por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, histórico jefe del submundo de San Martín, quien se encuentra preso purgando una condena a 27 años de cárcel por venta de drogas y lavado de dinero.

También, la de su enemigo, Max Alí Alegre, conocido como “Alicho”, quien fue condenado a 9 años de prisión y apuntado como sospechoso en la causa que investiga la muerte de 24 personas años atrás tras el consumo de cocaína adulterada con carfentanilo en el asentamiento Puerta 8 de la Municipalidad de Tres de Febrero.

Nápoli también habría jugado a favor de otros grupos, como el encabezado por Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, acusada de regentear dealers en una villa de José León Suárez y detenida meses atrás; y la de Marcelo González, apodado “Oreja”, quien era parte de la banda de “Alicho” y tomó la posta tras la detención del líder.

En los allanamientos se detuvieron a dos mujeres y 14 hombres, todos mayores de edad–

La causa que tiene a Nápoli como principal sospechoso avanzó a paso acelerado justamente desde el desmantelamiento de la organización de “Oreja” en la Villa 9 de Julio. Los equipos de inteligencia policial rastrearon ramificaciones atadas al comercio de drogas y así dieron con la estructura que integraba el ex policía, de acuerdo al reporte policial.

Con toda la información recabada, la jueza federal Alicia Vence, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín, autorizó varios allanamientos y detenciones. El procedimiento fue ejecutado por la Superintendencia de Fuerza de Operaciones Especiales, con la Auditoría General de Asuntos Internos.

En el megaoperativo hubo 16 detenidos –entre ellos dos mujeres y 14 varones, todos mayores de edad– y se secuestraron cinco armas de fuego, 12 celulares, dinero en efectivo por 1.500.000 pesos y 700 dólares, ocho vehículos, cámaras de seguridad, indumentaria policial, municiones de distintos calibres y cuatro balanzas de precisión.

También se hallaron 2.000 dosis de cocaína, 1.500 dosis de marihuana, 35 lotes compactos de marihuana con un peso de 22 kilos y varias anotaciones con información de interés para el expediente.

Uno de los detenidos por el caso

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.

