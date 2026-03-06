¿Se le cayó el bebé o lo tiró? 12 años después, audiencia clave en el juicio a la madre acusada de maltrato infantil

Stella Natalia Sánchez, la madre acusada de dejar a su hijo con lesiones gravísimas

El niño había nacido prematuro, por lo que quedó internado en incubadora sus primeros 23 días de vida. Luego, se fue a la casa de su mamá, que no vivía con el padre del bebé. Corría el 14 de marzo de 2014, el chiquito tenía dos meses y Stella Natalia Sánchez lo llevó de urgencia al hospital de Santa Rosa de Río Primero de Córdoba. De allí lo derivaron al Hospital de Niños de la ciudad capital. Ella dijo que el perro tiró el huevito, pero no le creyeron y la acusaron de maltrato infantil: dos fracturas de cráneo lo dejaron con secuelas neurológicas severas.

El niño hoy tiene 12 años y nunca habló ni caminó y come solo papillas. Recién hace un mes comenzó el juicio contra su mamá. Durante el debate, en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba, la fiscal Milagros Gorgas planteó en la última audiencia “un hecho diverso”: le bajó la imputación de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, con penas de 3 a 15 años de prisión, a un dolo eventual, que va de 3 a 6 años.

Este viernes será la jornada de alegatos desde las 9.30, pero el abogado del padre del niño, Gustavo Núñez, antes de eso va a pedir la nulidad de la recalificación de la imputación contra Sánchez. “Podría ser hasta una tentativa de homicidio calificado, pero quedo con las lesiones gravísimas agravadas. En caso de que no le saquen el dolo eventual, voy a apelar a Casación“, le dijo a Infobae.

De ese planteo depende si se hacen los alegatos este viernes y, horas después, se conoce la sentencia contra Sánchez. “Estoy convencido de que no hay ninguna prueba y se trató de un accidente. El relato de la madre es que se fue al baño y escuchó el llanto, volvió corriendo y el huevito estaba dado vuelta y el perro ahí”, le explicó a este medio el abogado defensor Hugo Luna.

El nene y sus tíos, Mariela y Diego, quienes lo cuidan y lo crian

Mariano Gómez y Stella Natalia Sánchez no convivían allá por 2014 cuando nació el niño. La mujer siempre alegó que dejó a su hijo de dos meses en el huevito arriba de la mesa del living y fue al baño, y que fue el perro de raza manto negro el que lo tiró.

Cuando estaba en el hospital local, llegó el intendente de Río Primero a la guardia, un médico especialista en accidentología. Por él el niño sobrevivió: enseguida lo entubó y lo subió al coche del papá rumbo al hospital de Niños de Córdoba. Luego de eso, Sánchez quedó detenida un par de meses y el bebé quedó bajo la tutela de su padre, pero al cuidado de una tía.

El bebé quedó con secuelas neurológicas severas, trastorno motor, del habla, sin poder deglutir normalmente, isquemia cerebral. Según las pericias, las lesiones observadas eran compatibles con sacudidas, golpes y caída al piso en forma intencional. Durante la instrucción del expediente intervino el Comité de Maltrato Infantil, que consideró que había elementos suficientes para sostener que las lesiones no fueron accidentales.

El 1° de abril de 2014 fue imputada de maltrato infantil: incluía golpes, zamarreos y arrojamiento. La acusación se modificó en 2022 y se sacaron los zamarreos. 12 años después se sentó en el banquillo acusada del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo. En el juicio, la fiscal cambió los cargos, al considerar que la mujer debió prever que podía causarle lesiones gravísimas a su hijo.

Sánchez lleva 12 años con tratamientos psicológicos; no pudo hablar en el juicio. El papá del niño está indignado por la baja de la calificación de la fiscal por la que podría recibir una pena condicional.

“Tenía dos meses y pesaba dos kilos. Los peritos dijeron que tenía hematomas típicos de accidente de tránsito y no de caída de baja altura. Le partió el cráneo en dos partes. Lo dejó como un vegetal“, dice enojado el abogado Núñez, quien pedirá 7 años de cárcel para Sánchez. La Defensoría del Menor, que también acusa a Sánchez, pide lo mismo que el padre de la víctima.

En la última audiencia, un perito declaró que los golpes de la envergadura que sufrió el bebé requieren de una “gran energía”, como pueden ser en caídas de grandes alturas o por impactos en accidentes de tránsito. La mesa estaba a 90 centímetros del suelo.

Y, entonces, ¿qué pasó con el bebé que hoy tiene 12 años y no puede valerse por sí mismo?