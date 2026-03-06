Crimen y Justicia

¿Se le cayó el bebé o lo tiró? 12 años después, audiencia clave en el juicio a la madre acusada de maltrato infantil

El abogado del papá pedirá la nulidad de la recalificación de la imputación que hizo la fiscalía y que beneficia a la acusada. De ello depende que se prosiga con los alegatos y la sentencia

Guardar
Stella Natalia Sánchez, la madre
Stella Natalia Sánchez, la madre acusada de dejar a su hijo con lesiones gravísimas

El niño había nacido prematuro, por lo que quedó internado en incubadora sus primeros 23 días de vida. Luego, se fue a la casa de su mamá, que no vivía con el padre del bebé. Corría el 14 de marzo de 2014, el chiquito tenía dos meses y Stella Natalia Sánchez lo llevó de urgencia al hospital de Santa Rosa de Río Primero de Córdoba. De allí lo derivaron al Hospital de Niños de la ciudad capital. Ella dijo que el perro tiró el huevito, pero no le creyeron y la acusaron de maltrato infantil: dos fracturas de cráneo lo dejaron con secuelas neurológicas severas.

El niño hoy tiene 12 años y nunca habló ni caminó y come solo papillas. Recién hace un mes comenzó el juicio contra su mamá. Durante el debate, en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba, la fiscal Milagros Gorgas planteó en la última audiencia “un hecho diverso”: le bajó la imputación de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, con penas de 3 a 15 años de prisión, a un dolo eventual, que va de 3 a 6 años.

Este viernes será la jornada de alegatos desde las 9.30, pero el abogado del padre del niño, Gustavo Núñez, antes de eso va a pedir la nulidad de la recalificación de la imputación contra Sánchez. “Podría ser hasta una tentativa de homicidio calificado, pero quedo con las lesiones gravísimas agravadas. En caso de que no le saquen el dolo eventual, voy a apelar a Casación“, le dijo a Infobae.

De ese planteo depende si se hacen los alegatos este viernes y, horas después, se conoce la sentencia contra Sánchez. “Estoy convencido de que no hay ninguna prueba y se trató de un accidente. El relato de la madre es que se fue al baño y escuchó el llanto, volvió corriendo y el huevito estaba dado vuelta y el perro ahí”, le explicó a este medio el abogado defensor Hugo Luna.

El nene y sus tíos,
El nene y sus tíos, Mariela y Diego, quienes lo cuidan y lo crian

Mariano Gómez y Stella Natalia Sánchez no convivían allá por 2014 cuando nació el niño. La mujer siempre alegó que dejó a su hijo de dos meses en el huevito arriba de la mesa del living y fue al baño, y que fue el perro de raza manto negro el que lo tiró.

Cuando estaba en el hospital local, llegó el intendente de Río Primero a la guardia, un médico especialista en accidentología. Por él el niño sobrevivió: enseguida lo entubó y lo subió al coche del papá rumbo al hospital de Niños de Córdoba. Luego de eso, Sánchez quedó detenida un par de meses y el bebé quedó bajo la tutela de su padre, pero al cuidado de una tía.

El bebé quedó con secuelas neurológicas severas, trastorno motor, del habla, sin poder deglutir normalmente, isquemia cerebral. Según las pericias, las lesiones observadas eran compatibles con sacudidas, golpes y caída al piso en forma intencional. Durante la instrucción del expediente intervino el Comité de Maltrato Infantil, que consideró que había elementos suficientes para sostener que las lesiones no fueron accidentales.

El 1° de abril de 2014 fue imputada de maltrato infantil: incluía golpes, zamarreos y arrojamiento. La acusación se modificó en 2022 y se sacaron los zamarreos. 12 años después se sentó en el banquillo acusada del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo. En el juicio, la fiscal cambió los cargos, al considerar que la mujer debió prever que podía causarle lesiones gravísimas a su hijo.

Sánchez lleva 12 años con tratamientos psicológicos; no pudo hablar en el juicio. El papá del niño está indignado por la baja de la calificación de la fiscal por la que podría recibir una pena condicional.

“Tenía dos meses y pesaba dos kilos. Los peritos dijeron que tenía hematomas típicos de accidente de tránsito y no de caída de baja altura. Le partió el cráneo en dos partes. Lo dejó como un vegetal“, dice enojado el abogado Núñez, quien pedirá 7 años de cárcel para Sánchez. La Defensoría del Menor, que también acusa a Sánchez, pide lo mismo que el padre de la víctima.

En la última audiencia, un perito declaró que los golpes de la envergadura que sufrió el bebé requieren de una “gran energía”, como pueden ser en caídas de grandes alturas o por impactos en accidentes de tránsito. La mesa estaba a 90 centímetros del suelo.

Y, entonces, ¿qué pasó con el bebé que hoy tiene 12 años y no puede valerse por sí mismo?

Temas Relacionados

CórdobaStella Natalia SánchezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron a un bebé de un año y medio en un ataque a tiros a una barbería en Rosario y hay un detenido

La balacera tuvo lugar tras una discusión entre dos personas en el interior del negocio. El presunto autor del crimen tiene 25 años y fue apresado por el Comando Radioeléctrico y un gendarme que colaboró. Al sospechoso le encontraron un revólver calibre .32

Mataron a un bebé de

Cayó una pareja acusada de integrar una banda dedicada a la venta de vehículos robados

Los arrestaron en un domicilio de Tortuguitas, en el marco de una larga investigación que ya contaba con otros detenidos. En el allanamiento se halló un auto con pedido de secuestro por robo

Cayó una pareja acusada de

El arresto de una mujer con seis kilos de cocaína en un micro derivó en secuestros por más de $200 millones

La Prefectura Naval interceptó a la sospechosa cuando viajaba desde Orán, en Salta. Hubo allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires y hay otros dos hombres detenidos que son hermanos

El arresto de una mujer

“Mintió reiteradamente”: por qué no fue presa la consejera escolar condenada por una falsa violación

Pese a que la fiscalía y la querella solicitaron nueve años de cárcel para Fiorella Damiani, el juez consideró atenuantes y dictó una pena mucho menor. Apelarán el fallo

“Mintió reiteradamente”: por qué no

Cayó el segundo sospechoso del crimen del hincha que caminaba con la camiseta de Midland por Ituzaingó

Se trata de Lautaro Cain Varela, acusado del homicidio del simpatizante por el simple hecho de vestir los colores de su equipo. Su cómplice ya estaba preso

Cayó el segundo sospechoso del
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

La anécdota de Mariano Troilo tras compartir vestuario por primera vez con Lionel Messi en la Selección: el curioso pedido que le hizo

TELESHOW
Se sintió atraída y dejó

Se sintió atraída y dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro participante de Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

El amoroso saludo de cumpleaños de Yanina Latorre: “El más pequeño de la familia”

INFOBAE AMÉRICA

Turismo en Panamá mantiene expansión

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”