Crimen y Justicia

Quedaron firmes las condenas para los falsos policías que secuestraron al ex campeón de TC Eduardo “Lalo” Ramos

La Corte Suprema de Justicia ratificó las penas de hasta 15 años de prisión al rechazar los recursos de los acusados

Eduardo "Lalo" Ramos
Eduardo "Lalo" Ramos

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a penas de hasta 15 años de prisión para los integrantes de la banda de falsos policías que secuestraron en agosto de 2015 a Eduardo “Lalo” Ramos, ex campeón de Turismo Carretera, y a su acompañante, cuando ambos viajaban desde la ciudad de Mar del Plata hacia Buenos Aires por la Autovía 2.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa oficial de los condenados, según consta en la resolución judicial a la que accedió Infobae.

El episodio tuvo lugar el 18 de agosto de 2015, cuando Ramos y su amigo transitaban por el kilómetro 40 de la ruta 2, en el partido bonaerense de Berazategui. Ambos viajaban desde Mar del Plata hacia Puerto Madero con motivo de una cena.

En ese trayecto, delincuentes que simulaban ser policías detuvieron el vehículo bajo el pretexto de un control. Tras identificarse como miembros de una fuerza de seguridad, los supuestos agentes obligaron a Ramos y Villar a bajar del automóvil. Allí los precintaron, propinaron golpes de puño y, a uno de ellos, le aplicaron un culatazo con un arma.

De acuerdo con la reconstrucción que figura en el fallo, los falsos policías forzaron a las víctimas a subir al piso trasero del rodado de los imputados. Durante el cautiverio, uno de los secuestradores llegó a aplicarle una descarga eléctrica con una picana a Eduardo “Lalo” Ramos en el hombro.

Posteriormente, los captores separaron a los dos hombres: uno permaneció a bordo de un vehículo toda la noche, mientras el otro fue trasladado a una vivienda. En ese lugar, uno de los imputados lo amenazó reiteradamente al apoyar un arma de fuego en su cabeza, accionar la corredera y martillar el arma, una secuencia que quedó registrada en el expediente judicial.

La situación se extendió hasta que los secuestradores lograron cobrar un rescate de 35.000 dólares, tras lo cual ambas víctimas recuperaron la libertad.

“Me quiero cuidar porque hay una investigación, pero siempre tuve sentido de la ubicación, fue un viaje de unos 40 minutos y nunca perdí el sentido de la ubicación”, comentó el ex corredor en declaraciones a Radio Mitre, dos días después del secuestro. Y al respecto, precisó: “En un momento me bajaron a mí con este tipo que estaba totalmente loco y me dijo: ‘Juntá 500 mil para arrancar’. Entonces le respondí: ‘Sos medio pelotudo, ¿de dónde querés que saque esa plata?’”.

La investigación derivó en el procesamiento y posterior condena de los responsables. Hay que recordar que el 28 de febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 dictó sentencia contra Pablo Franco Canabe Rogel, Gabriel Arnaldo Villalba y Pablo Javier Gaitán, condenándolos a 15 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado por la cantidad de personas intervinientes y el uso de armas de fuego.

En el caso de Villalba, se agregó el delito de resistencia a la autoridad, mientras que Gaitán recibió, además, condena por portación ilegal de arma agravada por antecedentes penales y encubrimiento, todos en concurso real. Por su parte, Matías Emanuel Avalos fue condenado a seis años y ocho meses de prisión como partícipe secundario.

La decisión de primera instancia fue confirmada el 13 de febrero de 2020 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, y frente a la negativa de un recurso extraordinario, la defensa de Villalba, Avalos y Gaitán interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. El expediente regresó a Casación, donde la Sala IV ratificó las condenas en 2022.

Finalmente, la máxima instancia judicial desestimó el recurso extraordinario, dejando firmes las condenas.

