Rosario: segunda balacera “al voleo” con nota mafiosa para un preso de Los Monos en los últimos tres días

Dos gatilleros dispararon 14 tiros contra una camioneta estacionada y dejaron un mensaje para Claudio Nahuel Canavo, condenado por atentados para la banda narco. El domingo pasado, balearon a un docente y arrojaron un papel con un texto similar

Una cámara de seguridad captó
Una cámara de seguridad captó a los dos gatilleros que este lunes atacaron a tiros a un docente en la ciudad de Rosario.

Dos gatilleros en moto atacaron a tiros una camioneta estacionada, sin ocupantes, en la noche de este martes en la zona norte de Rosario. Antes de abrir fuego, el sicario dejó una nota mafiosa en el parabrisas del Fiat Strada, cuyo mensaje está dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero que está vinculado con la banda narco Los Monos. Es el segundo hecho de similares características que ocurre en los últimos días, ya que el domingo pasado un delincuente le dio un disparo a un docente que se dirigía a un supermercado y arrojó una nota para el mismo preso.

De acuerdo a los primeros datos trabajados por los investigadores, fueron 14 las detonaciones realizadas por el sospechoso, que colocó un papel amarillo escrito en fibra negra para Claudio Nahuel Canavo, un interno del pabellón 3 de Piñero, quien en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por atentados contra jueces y policías cometidos por encargo de Los Monos.

La primera hipótesis que surgió tras el ataque es que se habría tratado de un hecho “al voleo”, ya que el dueño de la camioneta no es de la ciudad, había llegado ocasionalmente allí a visitar a una familiar y no tiene ningún tipo de relación con el recluso mencionado.

Estábamos acá, festejando el cumple de mi sobrinito. Se escucharon unos tiros y cuando salimos ya estaba la Policía. El hombre estaba de visita. Gente que nada que ver. Un desastre”, dijo una vecina en diálogo con Canal 3 de Rosario.

Es la segunda nota mafiosa que le dejan a Canavo en una balacera “al voleo”. El domingo pasado, en horas de la tarde, un docente que estaba por entrar a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados ubicada en Ocampo y Chacabuco, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur de la ciudad, recibió un tiro por la espalda de parte de dos gatilleros que pasaron en una moto y arrojaron una nota para el preso de Los Monos, aunque en la nota también se mencionaba a otro interno.

Desde el Ministerio Público de
Desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitaron a la comunidad que aporte datos para identificar a los gatilleros.

Luciano, el docente de 33 años, tuvo suerte, ya que en total fueron nueve los disparos que efectuaron los sicarios, según la cantidad de vainas que secuestró el personal de la Policía de Investigaciones, que además incautó el papel. Al salir del sanatorio el lunes pasado, habló con la prensa y dijo no tener “enemistad con nadie”.

Escuché varios tiros y sentí un dolor impresionante, muy fuerte. Atiné a salir corriendo hacia la parte de las cajas, me miré y tenía sangre. Me asistieron otros clientes. Por suerte, había un cirujano que me tocó y me preguntó si me dolía. Él fue quien descartó que la bala haya dañado algún órgano”, comentó.

Por la balacera a Luciano, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) publicó un comunicado el lunes pasado, donde difundió capturas de pantalla de dos videos de cámaras de la zona y solicitó la colaboración para identificar a los dos ocupantes de la moto que hirieron al docente. En el texto, instan a llamar al 911 o comunicarse con las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción para brindar algún tipo de detalle respecto de los sospechosos.

