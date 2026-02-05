Juicio por el femicidio de Tamara Fierro: revelaron que el acusado intentó abusar de ella cuando tenía 16 años

La joven de 29 años fue asesinada en mayo de 2025

La primera audiencia del juicio por el femicidio de Tamara Fierro dejó testimonios clave que consolidaron la acusación contra Jairo Guerrero, conocido como Diego Castro, y señalaron la posible complicidad de Esteban Pérez y Maximiliano López, también investigados en la causa. El caso es investigado bajo la figura de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género, lo que podría acarrear prisión perpetua para el principal acusado.

Durante la jornada, una amiga de Tamara brindó uno de los testimonios más relevantes al revelar que Guerrero intentó violentar a la víctima cuando ella tenía 16 años, un dato desconocido por la familia. Luego de esto, Sonia Fierro, madre de la joven, sostuvo que esta declaración muestra “una conducta reiterada y sostenida” por parte del acusado. Y agregó: “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”.

La actuación de los otros dos implicados fue también objeto de análisis judicial. Ambos enfrentan cargos de encubrimiento agravado, pese a que aseguran que desconocían las acciones de Guerrero. Sin embargo, Sonia, la madre de la víctima, planteó: “Todo coincide con el viaje a Libertador para buscar al primo. No tienen lugar para decir que no sabían”. Además, afirmó que durante el delito, “uno de ellos vigilaba la zona y alertaba por teléfono”, y remarcó: “Son tan asesinos como él”, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Todo Jujuy.

Dos de los acusados por el crimen de Tamara Fierro

En la primera jornada declararon ocho testigos y otros ocho estaban citados para la tarde, aunque dos personas, entre ellas Carina Castro, madre de Guerrero, no se presentaron. Estas ausencias modificaron el calendario del debate. La abogada Mariana Vargas enfatizó que las personas que no acudieron “serán obligadas a presentarse por medio de la fuerza pública en la próxima audiencia”, prevista para el 10 de febrero.

De acuerdo con Sonia Fierro, la defensa permaneció en silencio ante la contundencia de los testimonios, situación que la familia considera un avance positivo en el proceso.

La audiencia contó con el acompañamiento de familiares, organizaciones feministas, vecinos y amigos, quienes expresaron su solidaridad y respaldo a la familia Fierro y a la querella.

Sonia recordó a su hija con emoción: “Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Las próximas audiencias están programadas para el 10 y 23 de febrero, fechas en las que se espera completar la ronda de testimonios y avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene movilizada a la provincia de Jujuy.

Así fue la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Tamara

Luego del hallazgo de restos calcinados en un vertedero cercano al Matadero de Fraile Pintado, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Tamara Fierro, una joven de 29 años que había desaparecido dos días antes tras salir de su domicilio el 24 de mayo.

Tras denunciarse su desaparición, los restos de la joven fueron encontrados calcinados

La víctima fue vista con vida por última vez en la puerta de una vivienda de la calle Gurruchaga, donde testigos y cámaras confirmaron su presencia.

El impacto en la comunidad se intensificó cuando familiares de la víctima apuntaron a la familia del principal sospechoso. De acuerdo con el testimonio de Rocío, hermana de Tamara, el acusado había insistido para ver a la joven el día de su desaparición, mientras que integrantes de su familia inicialmente negaron que la víctima hubiese estado en el lugar, para luego reconocerlo. La madre del sospechoso llegó a afirmar que Tamara Fierro estuvo en la vivienda, descansó y salió por sus propios medios, pero el hallazgo del cuerpo el 26 de mayo, con partes aún prendidas fuego, contradijo esa versión.