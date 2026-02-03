Crimen y Justicia

Video: una policía alcoholizada amenazó e insultó a sus jefes en una comisaría de Chaco

Las autoridades provinciales suspendieron a la agente y dispusieron la retención de sus haberes

Guardar
Chaco: una policía borracha fue demorada por disturbios, amenazas e insultos a colegas en una comisaría

Las autoridades de la Policía de Chaco suspendieron a una agente que, bajo los efectos del alcohol, amenazó e insultó a compañeros de la fuerza en una comisaría de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió este lunes cuando la agresora se encontraba demorada en la sede policial, adonde había sido trasladada tras protagonizar un altercado con una vecina por el volumen de la música.

Según comunicaron desde la policía chaqueña, el episodio que derivó en la retención de la empleada policial se registró en horas de la mañana, en inmediaciones de calle Molina al 1000, entre Pío XII y Padre Cerqueira, donde la agente había protagonizado una fuerte discusión con una vecina, quien solicitó presencia policial a través de un llamado al 911.

Al arribar el personal de la Comisaría Tercera de Resistencia, la denunciante manifestó que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, previamente, le había solicitado disminuir el volumen de la música. Ante esta situación, se procedió a la demora de la involucrada.

Ya en la comisaría, personal de la Policía Caminera le realizó la correspondiente prueba de alcoholemia a la empleada, la cual arrojó resultado positivo y con un nivel de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

La policía estaba bajo los
La policía estaba bajo los efectos del alcohol y pronunció amenazas e insultos contra sus superiores y compañeros de la fuerza.

En ese contexto, y mientras continuaba demorada en el interior de la dependencia policial, la empleada, perteneciente al Servicio en la División Caballería Metropolitana, descargó su ira con algunos de los colegas presentes, a quienes amenazó e insultó en reiteradas oportunidades.

La secuencia fue registrada por otro policía. En el video, que acompaña esta nota, se la ve sentada en un rincón de la oficina, mientras insulta a sus superiores y compañeros.

“Aprende a respetar. ¿Y sabés qué? Me cago en tu jerarquía de oficial principal. ¿Y sabés qué? Ahí les quedó a los m... esos que tenés ahí. Que graben, que suban a todas las redes, y chupame la p... vos y los m... que tenés ahí grabando videos", respondió sin reparos la agente, mientras uno de sus superiores intentaba calmarla y otro uniformado filmaba su violenta reacción.

Y furiosa, concluyó: “Eso no se hace. Eso no se hace. Chupame la p... vos y tu reglamento”.

La mujer policía fue suspendida
La mujer policía fue suspendida de sus funciones y dispusieron la retención de sus haberes.

Además de la actuación judicial correspondiente, y ante la gravedad de los hechos y la presunta comisión de una falta contravencional, la Jefatura de la Policía de Chaco dispuso la apertura de un sumario administrativo para la infractora, el cual incluyó la suspensión de sus funciones y la retención de sus haberes.

La policía incurrió en conductas “contrarias al respeto y a la disciplina institucional”, según informó la fuerza chaqueña en un comunicado.

En este sentido, las autoridades policiales justificaron la medida en relación a la falta grave que cometió la mujer policía al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP).

Al respecto de este episodio, desde el Ministerio de Seguridad provincial reafirmaron que “no se tolera ni permite inconductas por parte de ninguno de sus integrantes, cualquiera sea su jerarquía”.

“El respeto a la ley, la disciplina y el compromiso con la sociedad constituyen pilares fundamentales e innegociables del servicio policial”, concluye el comunicado emitido por la cartera que conduce el ministro Hugo Matkovich.

Temas Relacionados

ChacoAlcoholemiaPolicía de ChacoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Robaron a una conductora de una aplicación de viajes en Mendoza

El delincuente la amenazó con un cuchillo y se llevó dinero, celulares y la llave del auto. Ocurrió en la localidad de Las Heras

Robaron a una conductora de

Intensa persecución policial y accidente fatal en Florencio Varela: murió un joven y otro fue detenido

El auto volcó en un zanjón y uno de los delincuuentes salió despedido del habitáculo, cayó al asfalto y murió minutos después. Ambos tienen 25 años y un largo historial penal

Intensa persecución policial y accidente

La familia del matrimonio que murió en Córdoba habló sobre el choque fatal: “Una atrocidad”

Erika Casas y Manuel Díaz fueron embestidos por una camioneta conducida por un hombre de 28 años. Las autoridades aguardan los resultados de los estudios toxicológicos

La familia del matrimonio que

Un hombre ingresó por el techo a la casa de su ex novia y la atacó con un machete frente a su hija

El hecho de violencia familiar ocurrió en la localidad de Urundel en la provincia de Salta. El agresor está detenido

Un hombre ingresó por el

Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Los agentes de la Policía divisaron una moto que circulaba a gran velocidad. Los individuos arrojaron la droga y escaparon

Incautaron más de 10 kilos
DEPORTES
La medida que tomó la

La medida que tomó la Liga Profesional de Fútbol tras la muerte de un árbitro en un trágico accidente

Duro análisis de Mario Kempes sobre el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Tiene que ser más corajudo”

Jack Doohan seguirá en la Fórmula 1 tras su salida de Alpine: fue confirmado como piloto reserva de otra escudería

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

TELESHOW
La ironía de Wanda Nara

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

INFOBAE AMÉRICA

El masivo ataque ruso contra

El masivo ataque ruso contra Kiev dañó un emblemático monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial

El dolor detrás de la política del hijo único en China, símbolo de la crueldad y el fracaso del régimen

Iván Hernández Carrillo, líder sindical y ex preso político: “Los cubanos vivimos al límite”

“Sigue nadando, sigue nadando”: el héroe de 13 años que salvó su vida y la de su familia perdida en el mar

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción