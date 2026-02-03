Video: una policía alcoholizada amenazó e insultó a sus jefes en una comisaría de Chaco

Chaco: una policía borracha fue demorada por disturbios, amenazas e insultos a colegas en una comisaría

Las autoridades de la Policía de Chaco suspendieron a una agente que, bajo los efectos del alcohol, amenazó e insultó a compañeros de la fuerza en una comisaría de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió este lunes cuando la agresora se encontraba demorada en la sede policial, adonde había sido trasladada tras protagonizar un altercado con una vecina por el volumen de la música.

Según comunicaron desde la policía chaqueña, el episodio que derivó en la retención de la empleada policial se registró en horas de la mañana, en inmediaciones de calle Molina al 1000, entre Pío XII y Padre Cerqueira, donde la agente había protagonizado una fuerte discusión con una vecina, quien solicitó presencia policial a través de un llamado al 911.

Al arribar el personal de la Comisaría Tercera de Resistencia, la denunciante manifestó que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, previamente, le había solicitado disminuir el volumen de la música. Ante esta situación, se procedió a la demora de la involucrada.

Ya en la comisaría, personal de la Policía Caminera le realizó la correspondiente prueba de alcoholemia a la empleada, la cual arrojó resultado positivo y con un nivel de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

La policía estaba bajo los efectos del alcohol y pronunció amenazas e insultos contra sus superiores y compañeros de la fuerza.

En ese contexto, y mientras continuaba demorada en el interior de la dependencia policial, la empleada, perteneciente al Servicio en la División Caballería Metropolitana, descargó su ira con algunos de los colegas presentes, a quienes amenazó e insultó en reiteradas oportunidades.

La secuencia fue registrada por otro policía. En el video, que acompaña esta nota, se la ve sentada en un rincón de la oficina, mientras insulta a sus superiores y compañeros.

“Aprende a respetar. ¿Y sabés qué? Me cago en tu jerarquía de oficial principal. ¿Y sabés qué? Ahí les quedó a los m... esos que tenés ahí. Que graben, que suban a todas las redes, y chupame la p... vos y los m... que tenés ahí grabando videos", respondió sin reparos la agente, mientras uno de sus superiores intentaba calmarla y otro uniformado filmaba su violenta reacción.

Y furiosa, concluyó: “Eso no se hace. Eso no se hace. Chupame la p... vos y tu reglamento”.

La mujer policía fue suspendida de sus funciones y dispusieron la retención de sus haberes.

Además de la actuación judicial correspondiente, y ante la gravedad de los hechos y la presunta comisión de una falta contravencional, la Jefatura de la Policía de Chaco dispuso la apertura de un sumario administrativo para la infractora, el cual incluyó la suspensión de sus funciones y la retención de sus haberes.

La policía incurrió en conductas “contrarias al respeto y a la disciplina institucional”, según informó la fuerza chaqueña en un comunicado.

En este sentido, las autoridades policiales justificaron la medida en relación a la falta grave que cometió la mujer policía al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (RRDP).

Al respecto de este episodio, desde el Ministerio de Seguridad provincial reafirmaron que “no se tolera ni permite inconductas por parte de ninguno de sus integrantes, cualquiera sea su jerarquía”.

“El respeto a la ley, la disciplina y el compromiso con la sociedad constituyen pilares fundamentales e innegociables del servicio policial”, concluye el comunicado emitido por la cartera que conduce el ministro Hugo Matkovich.