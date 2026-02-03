Crimen y Justicia

Pánico en Mar del Plata: ladrones encapuchados retuvieron a una menor durante un asalto

Llegaron al comercio en un Audi robado que luego fue abandonado. Las cámaras del local filmaron todo

Pánico en Mar del Plata: ladrones armados retuvieron a una menor mientras asaltaban un almacén

Momentos de tensión y desesperación se vivieron en un almacén de la ciudad de Mar del Plata cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados irrumpieron con fines de robo. La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes muestran que una menor que estaba en el local fue retenida por uno de los asaltantes cuando quiso escapar.

Una vez consumado el robo, los ladrones se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído en agosto pasado, según confirmaron fuentes de la investigación que encabeza el fiscal Fernando Berlingeri a Infobae.

El hecho ocurrió este sábado pasadas las 16 en una despensa ubicada en la esquina de Ayolas y Galicia, en el barrio Las Avenidas de la ciudad balnearia, mientras algunas clientas realizaban compras en el lugar.

El video que encabeza esta nota muestra que los ladrones, con sus rostros ocultos y armas de fuego en sus manos, ingresaron corriendo al comercio.

Uno de ellos fue el encargado de subir al mostrador y pasar hacia el otro lado, donde se encontraba la cajera: fue a robar lo que había en la caja registradora. Luego, se dedicó a sustraer objetos de valor y los guardó en una mochila de color negro que llevaba consigo.

Mientras tanto, otra cámara de seguridad registró el momento en que una de las menores presentes en el lugar fue retenida y arrojada al piso por otro de los atacantes, luego de que otras víctimas lograran huir a toda velocidad.

Visiblemente asustada, la chica se quedó en un rincón del almacén, junto a unas heladeras de bebidas y comestibles, hasta que otra empleada se acercó a ella para calmarla y acompañarla mientras los delincuentes daban vuelta los mostradores y tomaban toda la mercadería que se les antojaba.

En menos de un minuto, los delincuentes capturaron la recaudación del día, agarraron distintos productos y se subieron al auto de la marca Audi que los aguardaba afuera, el cual era conducido por otro cómplice que ofició de “campana”.

Unas horas después, personal del Comando de Patrulla Municipal de General Pueyrredón encontró el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos: había sido descartado en el cruce de avenida Virrey Vértiz y Gianelli, a tan solo 700 metros del lugar del hecho, con parte de la mercadería sustraída en el interior del mismo.

Según confiaron fuentes de la investigación a este medio, el auto había sido robado en agosto pasado y tenía pedido de secuestro activo.

Violencia en Mar del Plata

Familiares de un paciente golpearon salvajemente al empleado de una clínica de Mar del Plata

Escenas de extrema violencia se vivieron en las últimas horas en una clínica de la ciudad de Mar del Plata, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Hubo sillazos, piñas y hasta golpes con un casco de moto.

El brutal episodio ocurrió este lunes por la tarde en la clínica Luro, ubicada en avenida Pedro Luro al 4600. Minutos después de las 16, según indicaron medios locales, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente fuera de sí.

Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia. Primero, uno de los agresores arrojó el casco de su moto contra el guardia de seguridad, que apenas alcanzó a cubrirse la cabeza. Luego, el segundo atacante hizo lo mismo.

De inmediato, ambos comenzaron a golpearlo, llegando incluso a atacarlo con sillas. Varias personas que se encontraban dentro del sanatorio intentaron interceder para frenar la agresión, aunque la violencia se prolongó durante casi un minuto.

