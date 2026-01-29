“Siempre en mi corazón”: la dolorosa despedida de los familiares de Narela, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Narela Barreto con su hermano

Tras la noticia de la muerte de Narela Barreto, la joven argentina que buscaban en Los Ángeles, Estados Unidos, y que fue encontrada sin vida en las últimas horas, sus familiares publicaron tristes mensajes en sus redes sociales para despedirla.

Uno de ellos fue Santiago Barreto, su hermano, quien compartió una foto en Instagram y escribió:“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansa en paz hermanita”, dice el mensaje. En la imagen que eligió se los ve a ambos abrazados en un cumpleaños.

Su prima Ayelén, una de las que pidió colaboración en la búsqueda de Narela, publicó dos imágenes en la misma red social y una conmovedora dedicatoria para Narela. “Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida”, se lee en el texto que acompaña una de las publicaciones.

La joven de 27 años fue hallada muerta este jueves, según confirmó su propio padre. El último contacto que había tenido con su madre había sido la semana, y desde ese momento no había noticias sobre su paradero. La principal hipótesis es que se trató de un crimen, aunque aún no hay detalles de la investigación.

La despedida de su hermano Santiago

Narela nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

El mensaje de su prima Ayelén

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

El viernes pasado, Narela se comunicó con su madre, como lo hacía todos los días, pero desde ese momento no hubo más noticias de ella. “Sabemos que está desaparecida hace 5 días, desde el viernes. El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”, detalló Milagros.

El viernes 23 de enero fue la última vez que Narela se comunicó con su familia. (@ayelen_priiii)

Esa fue la señal que alertó a la familia. De inmediato, se comunicaron con sus amistades en Los Ángeles para que comenzaran a colaborar con la búsqueda.

En ese contexto, el círculo más cercano de Narela logró contactarse con las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles y les informó sobre la desesperante situación. Fue así que un grupo de agentes fue hasta el departamento en el que residía la joven argentina, pero no encontraron nada extraño.

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, aseguró este jueves Santiago, el hermano de la chica desaparecida, durante una entrevista para el canal de streaming Luzu TV.

Narela había trabajado recientemente como mesera. (@ayelen_priiii)

En cuanto a la última vez que fue vista Narela, su prima, Milagros, señaló que todo indica que un vecino de su edificio la vio subiendo a un auto de una aplicación de viajes.

Mientras continuaba la búsqueda de la joven argentina, su padre había conseguido un pasaje para este jueves a las 5 de la madrugada rumbo a Los Ángeles, donde buscaba agilizar los trámites para dar con el paradero de su hija. Cuando llegó a la ciudad, las autoridades le informaron la triste novedad.