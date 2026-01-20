Mar del Plata: un adolescente fue brutalmente atacado en Navidad, estuvo internado durante un mes y murió

Un adolescente de 15 años falleció tras estar casi un mes internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de recibir golpes y un disparo durante una pelea que estalló en la previa de Navidad en el barrio San Patricio de Mar del Plata. Sebastián Morua había ingresado al hospital el 24 de diciembre, en estado crítico, tras el brutal episodio que involucró a familiares y vecinos durante una celebración de cumpleaños.

La secuencia se desató la noche del 23 de diciembre, cuando una discusión entre asistentes al festejo derivó en una pelea colectiva. El conflicto, que tenía antecedentes entre vecinos, escaló con rapidez. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados se retiró del lugar y poco después regresó con un arma de fuego. En ese momento, comenzó a realizar disparos en el domicilio donde se desarrollaba la reunión. Uno de los proyectiles impactó en Sebastián, quien ya había sido agredido previamente durante la gresca.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada al HIGA, donde ingresó con un traumatismo de cráneo y lesiones por arma de fuego, quedando en terapia intensiva. A pesar de las intervenciones quirúrgicas y de haber superado un período en coma, el cuadro neurológico de Morua se agravó y finalmente falleció tras varias semanas de internación, informaron fuentes del caso.

La violencia no se detuvo con la balacera. De acuerdo con el medio marplatense La Capital, los agresores regresaron al domicilio, irrumpieron en la vivienda y provocaron daños materiales tras prender fuego el inmueble y sustraer pertenencias.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae en las últimas horas que el hecho fue recaratulado como homicidio y la investigación está a cargo de la Fiscalía N° 6, dirigida por la fiscal Romina Díaz, junto con la DDI Mar del Plata.

En ese sentido, precisaron que el episodio se produjo alrededor de las 20:30, cuando la tensión acumulada por un conflicto de vieja data entre vecinos terminó por explotar en el marco de la celebración familiar. “El imputado se retira del lugar y al tiempo regresa con un arma de fuego y efectúa disparos, hiriendo al joven”, indicaron voceros judiciales. El adolescente permaneció internado desde el 24 de diciembre hasta su fallecimiento, confirmado este lunes por la mañana.

La familia de la víctima acompañó el proceso de internación en el hospital, que incluyó operaciones y una breve recuperación antes del desenlace. La fiscal Romina Díaz mantiene la acusación de homicidio y continúa con la instrucción del expediente, mientras la DDI Mar del Plata avanza en la identificación de los responsables y la reconstrucción de los hechos ocurridos en la noche previa a la Navidad.

Tenía 16 años y lo mataron de un balazo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

El hecho tuvo lugar en el barrio Nuevo Golf, una zona señalada por casos de violencia y enfrentamientos armados (Foto: La Capital)

Un adolescente de 16 años fue asesinado en medio de un violento enfrentamiento armado entre supuestas bandas en el barrio Nuevo Golf, ubicado al sur de la ciudad de Mar del Plata. La víctima recibió un tiro en la cabeza, mientras que el presunto agresor fue detenido.

Según fuentes oficiales citadas por el diario marplatense La Capital, la víctima, identificada como Sergio Emir Eneas Otero, circulaba en una motocicleta cuando recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento poco después de ser trasladado a la sala de salud del hospital doctor Arturo Oñativia, ubicado en la esquina de José Hernández y Magallanes. El episodio de este sábado fue el tercer homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año.

De acuerdo con la información de fuentes judiciales y policiales, el violento episodio se originó en la zona de la esquina de Gianelli y 81 e incluyó un intercambio de disparos entre los ocupantes de una camioneta blanca, un automóvil Fiat Palio de color rojo y la motocicleta en la que circulaba el menor.

En el Palio, que recibió al menos 15 impactos de bala, viajaba el presunto autor del disparo mortal. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se trata de un hombre identificado como Alan Olivares.

Según se dio a conocer, en medio de la secuencia, el auto rojo perdió el control y volcó. Pese a eso, el intercambio de disparos continuó. Las fuentes precisaron que varios de los proyectiles impactaron en el techo del vehículo, lo que sugiere que el tiroteo continuó después de que el automóvil estuviera dado vuelta.

Tras una rápida investigación encabezada por la comisaría quinta, los agentes identificaron a Olivares como el principal sospechoso. El hombre, quien salió de la cárcel de Batán en agosto pasado, fue localizado mientras se ocultaba en una vivienda cercana a calle 87 y Cerrito y posteriormente detenido en un descampado en la intersección de calles 89 y Cerrito. Al momento de su arresto presentaba una herida de arma de fuego en el brazo y un roce en la cabeza.