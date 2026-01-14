Córdoba: un hombre arrojó a una mujer desde un balcón tras robarle y fue detenido

El comlejo donde arrojaron a la mujer

Un hombre de 27 años fue detenido en la madrugada de este miércoles en un complejo de departamentos ubicado sobre avenida Colón al 1800, en barrio Alberdi de Córdoba, tras ser acusado de asaltar a una mujer en su casa y luego tirarla por el balcón.

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de que un vecino alertara el grave episodio de violencia en el edificio y viera como la víctima, de 44 años, fue arrojada hacia el vacío.

Según la reconstrucción de los hechos, el incidente comenzó con una discusión entre el hombre y la mujer. En medio de la pelea, el sujeto arrojó a la mujer desde un balcón hacia un patio interno del complejo, una secuencia que observó el residente del edificio lindero que pidió ayuda.

Ante la situación, varios inquilinos acudieron al lugar y lograron retener al sospechoso hasta que llegó la Policía, al tiempo que asistieron a la mujer herida.

El hombre detenido

Al llegar al lugar, el personal policial detuvo al hombre del hombre y le secuestraron una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves que pertenecían a la víctima. Todos los elementos que fueron incorporados como evidencia en la causa.

La mujer, por su parte, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de inmediato al Hospital de Urgencias. Para la tarde de este miércoles permanecía internada por politraumatismos. No obstante, fuentes del caso aseguraron que su estado no es de gravedad.

Tras la detención, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos a seguir en la investigación. Por el momento, continuarán tomando declaración a los residentes del complejo, testigos del hecho, quienes colaboraron con la policía para evitar la fuga del acusado.

El arma secuestrada al sospechoso

El acusado permanece detenido y se aguarda su declaración ante la Justicia para esclarecer las circunstancias y el móvil del ataque.

Otro caso de terror en Córdoba

En las últimas horas, se conoció otro caso de terror en Córdoba: Tania, una mujer de 35 años, fue hallada maniatada y con signos de haber estado privada de su libertad, tras permanecer dos días desaparecida. La víctima había salido el domingo de su casa para encontrarse con un hombre al que conoció por una red social y, desde entonces, su familia perdió contacto y radicó la denuncia por desaparición.

El hallazgo ocurrió cuando un vecino de La Cumbre la encontró cerca de una estación de bomberos y dio aviso a las autoridades. Tania tenía las manos atadas con cinta adhesiva y fue trasladada a un hospital para su atención médica. Luego la derivaron al Polo de la Mujer, donde declarará ante la Justicia para aportar detalles sobre lo sucedido.

Antes de desaparecer, Tania había enviado mensajes a sus allegados advirtiendo que no se sentía cómoda con la persona que la citó y que no coincidía con la foto de perfil. Las cámaras de seguridad registraron que la mujer salió de su domicilio y subió a un Fiat Cronos, pero aún se investiga qué ocurrió después.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de Violencia de Género y Familiar. Hasta el momento no hay detenidos y la Justicia espera el testimonio de la víctima para identificar al responsable y avanzar en la investigación.