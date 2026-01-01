Crimen y Justicia

“No te odio”: la despedida de año de la ex jueza Julieta Makintach

La protagonista del fallido documental “Justicia Divina” compartió una reflexión en la que también se refirió a su destitución, tras el escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona

La ex jueza de San Isidro Julieta Makintach, destituida tras el jury de enjuiciamiento por su comportamiento en el juicio por la muerte de Diego Maradona, despidió el año con posteos en los que hizo alusión a un 2025 “difícil”, aunque aseguró que no guarda rencor con el año saliente.

Según las publicaciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista del fallido documental “Justicia Divina” compartió en redes sociales imágenes con estética en blanco y negro, donde se ve a una mujer bailando enfundada en un vestido blanco.

La captura es acompañada por la frase en inglés “I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges”, es decir, ”no te odio, 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”.

En una segunda imagen, Makintach profundizó la reflexión y agradeció al ciclo “por mostrarme a las personas valiosas, amistades verdaderas y vínculos nobles”. Al mismo tiempo, contrapuso esos lazos positivos a “cualquier apariencia de éxito, mentira, hipocresía, vocación heredada, título o doctorado colgado, ignorado, muerto de tristeza en una pared”.

En noviembre pasado, un Jurado de Enjuiciamiento resolvió su destitución, tras considerar que incurrió en irregularidades durante el proceso judicial que investigó las responsabilidades penales por la muerte de Maradona.

En diálogo con Infobae, Julieta Makintach dijo que ya no quería ser parte de la Justicia, aunque subrayó que tampoco esperaba ser destituida. En este sentido, tras el veredicto, la ex jueza presentó un recurso de inaplicabilidad de ley en el que sostuvo que la sentencia que la removió del cargo violó las garantías constitucionales.

La apelación fue rechazada por el propio jurado, aunque la defensa de Makintach interpuso un recurso de queja a la Suprema Corte Bonaerense alegando que la presentación fue denegada cuando ya varios miembros habían asumido otros cargos, por lo que consideran que lo definió un tribunal desintegrado. Si ese recurso es rechazado, ya adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Nación.

En tanto, los fiscales de la UFI N°1 de San Isidro recabaron pruebas suficientes para endilgarle 5 delitos:cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

En diciembre, los funcionarios continuaron tomando algunas declaraciones testimoniales para conocer detalles de cómo se gestó el documental sobre el caso Maradona.

No obstante, al cierre de esta nota, todavía no habían llamado a indagatoria a ninguno de los sospechosos que tiene el expediente. Probablemente, el último capítulo del escándalo judicial del 2025 se cierre en 2026.

El caso Makintach

En marzo de 2025 inicia el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde Julieta Makintach integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.

Durante una audiencia, el 15 de mayo, el abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque acusa a Makintach de haber autorizado la filmación de las audiencias, lo cual estaba prohibido: se descubre que, además, participaba en la producción de un documental llamado “Justicia Divina”, que abordaba el juicio por la muerte de Maradona y su propio rol como jueza. Se encuentran teasers, guiones y videos relacionados.

Ante las pruebas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspende a Makintach y se inicia un juicio político para evaluar su conducta.

En septiembre, la UFI N°1 de San Isidro imputa a Makintach por varios delitos: cohecho pasivo, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Un mes más tarde, el jurado de enjuiciamiento presidido por Hilda Kogan la destituye por unanimidad, argumentando que su conducta afectó la dignidad e imparcialidad judicial.

En diciembre, la ahora ex jueza apela su destitución ante la Suprema Corte bonaerense y denuncia supuesta parcialidad en el proceso; la causa penal en su contra sigue en trámite.

