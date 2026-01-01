Crimen y Justicia

Cayeron dos delincuentes por una denuncia por violencia de género: uno estaba prófugo por matar a tiros a un hombre

“Moco”, como se conoce al principal sospechoso del crimen, es una de las personas que se disputan el territorio por la venta de drogas en la Villa 18

Los detenidos son dos hombres adultos, uno estaba prófugo por un crimen

Un operativo en un barrio de San Martín, provincia de Buenos Aires, terminó con la detención de dos personas acusadas por homicidio, lesiones agravadas y privación ilegal de la libertad.

Según pudo saber Infobae, la investigación se originó el 22 de noviembre tras el hallazgo de un hombre sin vida en el pasillo de acceso a Villa Sarmiento Chica. La víctima, identificada como José Augusto Díaz, yacía boca abajo con múltiples impactos de arma de fuego. En el lugar se encontraron varias vainas servidas, lo que llevó a la Fiscalía de turno a iniciar una causa caratulada como homicidio. De acuerdo con el reporte policial, las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido gracias a un llamado al 911 luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en la intersección de 25 de Mayo y Sarmiento.

El procedimiento que derivó en las detenciones se desarrolló bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 y la UFI N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N° 1.

Las tareas de investigación ejecutadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), incluyeron entrevistas a vecinos, a través de las cuales obtuvieron información sobre M. A. G., conocido en la zona como “Moco”. De acuerdo con lo que recabaron, habría sido uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Díaz. El sospechoso de 49 años era reconocido por disputas vinculadas al territorio de venta de estupefacientes en la llamada villa 18.

La Policía los detuvo por una denuncia por violencia de género (Foto: Policía bonaerense)

La investigación avanzó cuando el 25 de diciembre, y en el marco de una causa paralela por violencia de género, conocieron el dato de que el hombre se ocultaba en una vivienda de un conocido en el barrio.

La denuncia había sido radicada por la ex pareja del ahora detenido, que lo estuvo cubriendo hasta la semana pasada. Este dato fue fundamental para que la UFI N° 1 solicitara la orden de allanamiento, autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1.

El procedimiento arrojó resultado positivo y también permitió la detención de D. T. G., de 36 años, ambos residentes del lugar. Este último quedó imputado por lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, contra la mujer.

En paralelo, M. A. G. fue identificado como uno de los responsables directos del homicidio de José Augusto Díaz.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y permanecen en calidad de incomunicados, a la espera de ser indagados por los fiscales intervinientes. Uno de los voceros judiciales indicó que proseguirán con las actuaciones de rigor.

Durante el operativo no se registraron secuestros de armas ni de otros elementos vinculados a los delitos investigados. Las órdenes judiciales fueron ejecutadas en la misma zona donde, semanas antes, se había registrado el homicidio que derivó en la apertura de la Investigación Penal Preparatoria.

El motivo del crimen se habría desencadenado por viejas disputas relacionadas con el control territorial de la venta de drogas en el barrio, circunstancia que había sido consignada en el expediente judicial y que motivó el despliegue de los efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Los procedimientos fueron supervisados por el personal de la UFI N° 1, encabezada por el Dr. Lovine Fabricio, y la UFI N° 2, a cargo de la Dra. Ruiz Fabiana, bajo la jurisdicción del Dr. Capasso Mauro Gastón, titular del Juzgado de Garantías N° 1.

La investigación permanece en curso y las autoridades no descartan nuevas detenciones relacionadas con la causa. En tanto, la Justicia evalúa los elementos probatorios reunidos hasta el momento.

