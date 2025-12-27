Crimen y Justicia

Una bebé de un año tuvo que ser internada en Chaco, luego de ingerir cocaína de forma accidental

Entre los síntomas que presentaba la pequeña, indicaron que tenía náuseas, irritación y se encontraba inquieta. Ya fue dada de alta, pero el caso continúa bajo investigación

Guardar
Las autoridades del centro médico
Las autoridades del centro médico dieron aviso a la Justicia (Facebook/Hospital Pediátrico)

A lo largo del año, se detectaron varios casos de menores de edad que tuvieron que ser internados por haber ingerido cocaína. Tal como ocurrió con una bebé de un año, que habría sido trasladada de urgencia a un centro pediátrico en Chaco al ser encontrada con una bolsa con polvo blanco.

El hecho se dio a conocer este viernes, pero el accidente habría ocurrido el lunes 22 de diciembre. Aparentemente, la abuela de la menor de edad la había trasladado hacia el Hospital Pediátrico, para que pudiera recibir la atención médica necesaria.

La alerta se encendió, cuando sus familiares la habrían encontrado jugando con una bolsa de plástico vacía. Sin embargo, a su alrededor y en el piso había una sustancia blanca, que habría sido pertenencia de uno de sus familiares.

“Al saber que su tía tiene consumo problemático, la traen inmediatamente al hospital”, relató el director del centro infantil durante una breve entrevista con el medio Diario Chaco. Asimismo, indicó que junto a ellas también se encontraba la madre de la pequeña, quien sería una joven de 18 años.

La bebé fue dada de
La bebé fue dada de alta, luego de que le suministraran el tratamiento necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso fue realizado en la guardia, donde las adultas explicaron la situación al personal médico. “Llegó irritable, le hicimos seguidamente el examen toxicológico en orina, donde dio positivo a cocaína”, confirmó el titular del Hospital Pediátrico.

Además de la sensación de molestia que presentaba la bebé, el especialista indicó que presentaba síntomas de irritación y un “estado nauseoso”. Luego de que le aplicaran el tratamiento correspondiente, aseguró que la pequeña tuvo una respuesta favorable y logró recuperarse favorablemente.

Después de estar varias horas internada, le dieron el alta médica. La menor quedó bajo la custodia de su abuela materna y el director del nosocomio infantil afirmó que “estaba en muy buenas condiciones”.

De la misma manera, el personal de salud confirmó que dieron intervención a la Línea 102 y al Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de la provincia del Chaco. Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación, para determinar las circunstancias en las que se habría producido la intoxicación.

Una bebé fue internada en Córdoba con signos de haber recibido golpes, quemaduras e intoxicación por cocaína

Otra bebé tuvo que ser
Otra bebé tuvo que ser internada por intoxicación por cocaína

Hace aproximadamente un mes, otra bebé de un año y seis meses tuvo que ser internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba bajo custodia policial después de que se le diagnosticara intoxicación por clorhidrato de cocaína. Además, le habían detectado varias quemaduras y traumatismos.

El ingreso de la paciente al hospital se produjo el 1 de diciembre, cuando su padre acudió para solicitar atención urgente. Según relató a los médicos, la había retirado de la casa de su madre y, poco después, observó que la pequeña presentaba lesiones físicas en varias áreas del cuerpo.

Según confirmó el portal El Doce.tv, al momento de ser atendida, los profesionales constataron que no solo presentaba dificultad respiratoria significativa, sino que también tenía quemaduras en los dedos de la mano izquierda. También encontraron señales de deficiente higiene.

Respecto al hallazgo de la intoxicación, esta se corroboró después de que le realizaran una primera evaluación clínica. De esta manera, el personal de salud determinó la necesidad de que le suministraran oxígeno y quedara internada para su posterior evaluación.

Tras la intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº 3, Turno 4, encabezada por el fiscal Eduardo Caselli, se impulsaron actuaciones legales para determinar quiénes serían responsables del estado en el que fue hallada la menor de edad. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que la niña recibió asistencia médica interdisciplinaria y su condición era estable dentro de la gravedad.

Temas Relacionados

ChacoBebéCocaínaIntoxicaciónHospital PediátricoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo se encuentran de salud los dos indigentes que fueron prendidos fuego en Rosario

A lo largo del año, se contabilizaron un total de cuatro ataques contra personas en situación de indigencia. En marzo, un hombre de 45 años murió producto de la gravedad de las heridas sufridas

Cómo se encuentran de salud

“Busco mi identidad”: habló el hombre que asegura ser el hijo no reconocido del millonario conde Zichy Thyssen

Aldo Federico Vega sostiene que es el heredero de una de las mayores fortunas del país: la Justicia autorizó un estudio de ADN en el caso. Su insólita historia marcada por los secretos de la aristocracia

“Busco mi identidad”: habló el

Violento robo a una familia argentina que vacacionaba en un barrio privado de Chile

El hecho se produjo dentro de un complejo cerrado en La Serena. Se llevaron su camioneta y más de 3 mil dólares. Las víctimas sospechan de la supuesta complicidad de un guardia de seguridad

Violento robo a una familia

Identificaron dos posibles calibres para la bala perdida que hirió a la nena de 12 años en Navidad

Se logró a partir del análisis de una tomografía realizada a la menor. Cómo avanza la causa

Identificaron dos posibles calibres para

Simularon ser pasajeros de una app de viajes y asaltaron al chofer en Temperley: detuvieron a un segundo sospechoso

La víctima fue sorprendida por dos ladrones armados tras un breve recorrido en la zona sur del conurbano. Tras la denuncia, la Policía arrestó a una mujer. Ahora cayó su cómplice

Simularon ser pasajeros de una
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Tras un ataque ruso a

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Lo que los venezolanos piensan de Estados Unidos y nadie quiere escuchar

Tragedia en Guatemala: un colectivo perdió el control, cayó a un barranco y murieron 15 pasajeros