Una bebé de un año tuvo que ser internada en Chaco, luego de ingerir cocaína de forma accidental

Las autoridades del centro médico dieron aviso a la Justicia (Facebook/Hospital Pediátrico)

A lo largo del año, se detectaron varios casos de menores de edad que tuvieron que ser internados por haber ingerido cocaína. Tal como ocurrió con una bebé de un año, que habría sido trasladada de urgencia a un centro pediátrico en Chaco al ser encontrada con una bolsa con polvo blanco.

El hecho se dio a conocer este viernes, pero el accidente habría ocurrido el lunes 22 de diciembre. Aparentemente, la abuela de la menor de edad la había trasladado hacia el Hospital Pediátrico, para que pudiera recibir la atención médica necesaria.

La alerta se encendió, cuando sus familiares la habrían encontrado jugando con una bolsa de plástico vacía. Sin embargo, a su alrededor y en el piso había una sustancia blanca, que habría sido pertenencia de uno de sus familiares.

“Al saber que su tía tiene consumo problemático, la traen inmediatamente al hospital”, relató el director del centro infantil durante una breve entrevista con el medio Diario Chaco. Asimismo, indicó que junto a ellas también se encontraba la madre de la pequeña, quien sería una joven de 18 años.

La bebé fue dada de alta, luego de que le suministraran el tratamiento necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso fue realizado en la guardia, donde las adultas explicaron la situación al personal médico. “Llegó irritable, le hicimos seguidamente el examen toxicológico en orina, donde dio positivo a cocaína”, confirmó el titular del Hospital Pediátrico.

Además de la sensación de molestia que presentaba la bebé, el especialista indicó que presentaba síntomas de irritación y un “estado nauseoso”. Luego de que le aplicaran el tratamiento correspondiente, aseguró que la pequeña tuvo una respuesta favorable y logró recuperarse favorablemente.

Después de estar varias horas internada, le dieron el alta médica. La menor quedó bajo la custodia de su abuela materna y el director del nosocomio infantil afirmó que “estaba en muy buenas condiciones”.

De la misma manera, el personal de salud confirmó que dieron intervención a la Línea 102 y al Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de la provincia del Chaco. Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación, para determinar las circunstancias en las que se habría producido la intoxicación.

Una bebé fue internada en Córdoba con signos de haber recibido golpes, quemaduras e intoxicación por cocaína

Otra bebé tuvo que ser internada por intoxicación por cocaína

Hace aproximadamente un mes, otra bebé de un año y seis meses tuvo que ser internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba bajo custodia policial después de que se le diagnosticara intoxicación por clorhidrato de cocaína. Además, le habían detectado varias quemaduras y traumatismos.

El ingreso de la paciente al hospital se produjo el 1 de diciembre, cuando su padre acudió para solicitar atención urgente. Según relató a los médicos, la había retirado de la casa de su madre y, poco después, observó que la pequeña presentaba lesiones físicas en varias áreas del cuerpo.

Según confirmó el portal El Doce.tv, al momento de ser atendida, los profesionales constataron que no solo presentaba dificultad respiratoria significativa, sino que también tenía quemaduras en los dedos de la mano izquierda. También encontraron señales de deficiente higiene.

Respecto al hallazgo de la intoxicación, esta se corroboró después de que le realizaran una primera evaluación clínica. De esta manera, el personal de salud determinó la necesidad de que le suministraran oxígeno y quedara internada para su posterior evaluación.

Tras la intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº 3, Turno 4, encabezada por el fiscal Eduardo Caselli, se impulsaron actuaciones legales para determinar quiénes serían responsables del estado en el que fue hallada la menor de edad. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que la niña recibió asistencia médica interdisciplinaria y su condición era estable dentro de la gravedad.