Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrino de 9 años en Azul

El hombre acusado de abuso sexual contra su sobrino en Azul

Un hombre de 61 años fue detenido esta semana en la ciudad bonaerense de Azul, acusado de abusar sexualmente de su sobrino de 9 años, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por la madre del menor, la cual fue radicada el 11 de diciembre pasado ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad.

La mujer contó que su hijo, en estado de angustia, le había relatado los abusos que sufría por parte de un familiar directo. Según denunció, el niño le habría contado que los hechos sucedían cada vez que iba a jugar con su primo a la casa del acusado, ubicada en calle Malere.

El hombre, que es tío abuelo del menor y cuyo nombre no se difunde para preservar la identidad de la víctima, fue arrestado el jueves pasado en la vía pública, en un operativo realizado por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera junto a efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La detención fue ordenada por el juez de Garantías Federico Barberena, después de que el fiscal Adrián Peiretti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°13, solicitara la medida tras evaluar las pruebas reunidas hasta el momento.

En el marco de la causa, se realizó un allanamiento en la vivienda donde presuntamente ocurrieron los hechos. Efectivos de la Policía Científica llevaron a cabo un relevamiento planimétrico y tomaron imágenes fotográficas del inmueble.

Además, el menor fue sometido a una declaración en Cámara Gesell y a una revisión médica, que determinó que presentaba lesiones compatibles con los abusos denunciados.

El imputado fue trasladado a la sede judicial para la audiencia de indagatoria, pero se negó a declarar y continúa bajo arresto en la Comisaría Primera a la espera de su traslado a una unidad penal de la zona. Está acusado de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

Otro caso de abuso intrafamiliar

El hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años, tras ser detenido en San José

En las últimas semanas, un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de abusar sexualmente de su hija durante casi 30 años y de tener dos hijos con ella. La detención se realizó en la ciudad de San José luego de un operativo de la Policía Federal Argentina.

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, una mujer de 35 años, quien relató que los ataques empezaron cuando tenía seis años en la casa familiar de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Durante el tiempo en que sufrió los abusos, la joven tuvo dos hijos fruto de las agresiones, situación que permaneció oculta por la falta de apoyo y el silencio del entorno familiar.

La víctima pudo contar lo que pasó después de iniciar una relación sentimental y confiarle su historia a su actual pareja. Esto le dio fuerzas para acercarse a la Justicia y presentar la denuncia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marcela Semeria, de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar. El juez Nicolás Ceballos, del Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, ordenó la captura nacional del acusado, tarea que quedó en manos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Tras las primeras averiguaciones, los policías determinaron que el sospechoso vivía en Entre Ríos. Con autorización judicial, montaron vigilancia en la zona y lograron detenerlo cuando salió de la vivienda en la que se escondía.