Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por balear a un grupo de chicos porque hacían ruido: hay una adolescente herida

La menor tiene 14 años y tuvo que ser internada en un hospital local. Según el parte médico, su vida estaría fuera de peligro

Guardar
La menor edad estaría fuera
La menor edad estaría fuera de peligro

Un hombre de 47 años fue detenido en la localidad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, tras haber herido de bala a un joven de 14 años. Según se conoció, la víctima se encontraba con un grupo de amigos en la vía pública, cuando el acusado comenzó a dispararles con una escopeta.

El incidente ocurrió el viernes cerca de las 22:00 horas en una vivienda de la calle Independencia al 300, cuando el hombre, molesto por el ruido de los adolescentes en la vereda, salió armado y efectuó varios disparos desde detrás de una pared.

El ataque generó pánico entre los vecinos, quienes alertaron al 911 sobre la presencia de una adolescente herida. Una vez que se presentaron en el lugar de los hechos, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El caso quedó bajo investigación del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de Acusación (MPA) de San Lorenzo, quien lo caratuló provisionalmente como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”. Según la información publicada por El Doce.tv, se confirmó que el proyectil había impactado en la pierna del menor de edad.

En la vivienda del acusado
En la vivienda del acusado encontraron una escopeta y varios cartuchos (Gentileza: El Doce.tv)

Respecto al agresor, las autoridades lo identificaron como Esteban A., luego de haber sido arrestado por el personal de la Comisaría 2da. De la misma manera, se confirmó que en la vivienda incautaron una escopeta calibre 12,70 milímetros y ocho cartuchos.

Investigan la misteriosa muerte de una adolescente y detuvieron a su padre

Una adolescente de 17 años fue encontrada muerta el domingo 14 de diciembre en una vivienda del barrio Los Paraísos en la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, lo que llevó a la detención de su padre. Frente a esto, se abrió una causa que quedó caratulada como muerte dudosa.

El cuerpo fue hallado por el hermano menor de la joven, quien alertó a las autoridades. Fue así que el personal de la Comisaría 1ª de Coronda, efectivos del Distrito 8 y una unidad del servicio de emergencias 107 acudieron al lugar y constataron la muerte.

Luego de que se conocieran los primeros resultados de los exámenes preliminares, los agentes policiales indicaron que había signos compatibles con ahorcamiento, sin lesiones visibles que sugirieran otro tipo de violencia.

Las autoridades explicaron que la
Las autoridades explicaron que la causa avanzará, según los resultados de la autopsia

Por este motivo, el médico policial recomendó la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Así, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe y se resguardaron pruebas físicas y objetos de interés para la causa.

En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Jerónimo instruyó que la causa se mantenga bajo máxima reserva. De la misma manera, señalaron que otros familiares cercanos serán entrevistados por profesionales en psicología para resguardar su estado emocional y obtener testimonios confiables que puedan aportar información relevante para la investigación.

Por otro lado, el fiscal a cargo de la causa, Alejandro Benítez, ordenó la detención del hombre de 60 años que convivía con la víctima. Además de autorizarse el secuestro de los teléfonos celulares de todos los miembros del grupo familiar para analizar comunicaciones y registros relevantes, se dispuso que el análisis de estos dispositivos se realice bajo estricta cadena de custodia.

Hasta el momento, el padre de la víctima permanece alojado en la Comisaría 15ta de Desvío Arijón bajo custodia judicial. Asimismo, explicaron que el avance de la investigación dependerá de los resultados de la autopsia y del informe forense, que deberán determinar si se trató de un suicidio o si existen indicios de un hecho criminal, según declaraciones de Benítez recogidas por medios locales.

Temas Relacionados

Santa FeCapitán BermúdezTiroteoAdolescenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habría intentado evitar un control de tránsito y mató a una agente policial en Córdoba

La víctima era una oficial de 24 años, oriunda de Córdoba capital. Aunque la joven fue trasladada al centro de salud más cercano, las heridas fueron de tal gravedad que no pudieron salvarle la vida

Habría intentado evitar un control

Imputaron a un hombre por presuntamente haber originado el incendio cercano a un centro de salud de Bariloche

A pesar de la imputación, el acusado quedó en libertad condicional. La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses extra para continuar con la investigación

Imputaron a un hombre por

“Esto es entre El Capitán y ustedes”: el chat que tenía Marcelo Porcel con los amigos de su hijo, que lo acusan de abuso

El empresario denunciado por los alumnos del colegio Palermo Chico está imputado y aguarda a ser llamado a indagatoria en una investigación que se mediatizó esta semana, pero se inició hace un año y medio

“Esto es entre El Capitán

Habla el fiscal del caso Nora Dalmasso: cómo llegó al presunto asesino y la estrategia para que la causa no prescriba

Pablo Jávega no tiene dudas de que el parquetista Roberto Bárzola fue quien mató a la mujer en su casa de Río Cuarto en 2006. A 19 años del crimen, pidió que vaya a juicio. Las claves de su investigación

Habla el fiscal del caso

Detuvieron en La Plata a una mujer oriunda de Neuquén acusada de vender drogas sintéticas

Según la investigación, comerciaba sustancias estupefacientes por redes sociales y realizaba las entrega los fines de semana en un departamento céntrico. La Policía registró esos movimientos en video

Detuvieron en La Plata a
DEPORTES
Thiago Passeri, el subcampeón mundial

Thiago Passeri, el subcampeón mundial de surf que se probó en Aldosivi, anduvo en skate y eligió meterse todos los días al mar

La lección de vida de “Vitamina” Silva, el uruguayo que sigue jugando a los 54 años: “El fútbol no dura para siempre”

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

TELESHOW
Eliana Guercio habla de su

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales amenazó con iniciar

Evo Morales amenazó con iniciar movilizaciones si Rodrigo Paz no da marcha atrás con la eliminación del subsidio a los combustibles

El CNE de Honduras denunció la paralización del escrutinio y alertó sobre un “boicot” electoral: “Un clima de absoluta impunidad”

Control sobre la información y la religión: cómo el dictador Ortega busca convertir a Nicaragua en la Corea del Norte de Centroamérica

Cuando la paz exige coraje: el mensaje del Nobel que interpela a nuestro tiempo

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya: más de 900.000 personas fueron evacuadas por el conflicto fronterizo