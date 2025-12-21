Detuvieron a un hombre por balear a un grupo de chicos porque hacían ruido: hay una adolescente herida

La menor edad estaría fuera de peligro

Un hombre de 47 años fue detenido en la localidad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, tras haber herido de bala a un joven de 14 años. Según se conoció, la víctima se encontraba con un grupo de amigos en la vía pública, cuando el acusado comenzó a dispararles con una escopeta.

El incidente ocurrió el viernes cerca de las 22:00 horas en una vivienda de la calle Independencia al 300, cuando el hombre, molesto por el ruido de los adolescentes en la vereda, salió armado y efectuó varios disparos desde detrás de una pared.

El ataque generó pánico entre los vecinos, quienes alertaron al 911 sobre la presencia de una adolescente herida. Una vez que se presentaron en el lugar de los hechos, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El caso quedó bajo investigación del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de Acusación (MPA) de San Lorenzo, quien lo caratuló provisionalmente como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”. Según la información publicada por El Doce.tv, se confirmó que el proyectil había impactado en la pierna del menor de edad.

En la vivienda del acusado encontraron una escopeta y varios cartuchos (Gentileza: El Doce.tv)

Respecto al agresor, las autoridades lo identificaron como Esteban A., luego de haber sido arrestado por el personal de la Comisaría 2da. De la misma manera, se confirmó que en la vivienda incautaron una escopeta calibre 12,70 milímetros y ocho cartuchos.

Investigan la misteriosa muerte de una adolescente y detuvieron a su padre

Una adolescente de 17 años fue encontrada muerta el domingo 14 de diciembre en una vivienda del barrio Los Paraísos en la localidad de Coronda, provincia de Santa Fe, lo que llevó a la detención de su padre. Frente a esto, se abrió una causa que quedó caratulada como muerte dudosa.

El cuerpo fue hallado por el hermano menor de la joven, quien alertó a las autoridades. Fue así que el personal de la Comisaría 1ª de Coronda, efectivos del Distrito 8 y una unidad del servicio de emergencias 107 acudieron al lugar y constataron la muerte.

Luego de que se conocieran los primeros resultados de los exámenes preliminares, los agentes policiales indicaron que había signos compatibles con ahorcamiento, sin lesiones visibles que sugirieran otro tipo de violencia.

Las autoridades explicaron que la causa avanzará, según los resultados de la autopsia

Por este motivo, el médico policial recomendó la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Así, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe y se resguardaron pruebas físicas y objetos de interés para la causa.

En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Jerónimo instruyó que la causa se mantenga bajo máxima reserva. De la misma manera, señalaron que otros familiares cercanos serán entrevistados por profesionales en psicología para resguardar su estado emocional y obtener testimonios confiables que puedan aportar información relevante para la investigación.

Por otro lado, el fiscal a cargo de la causa, Alejandro Benítez, ordenó la detención del hombre de 60 años que convivía con la víctima. Además de autorizarse el secuestro de los teléfonos celulares de todos los miembros del grupo familiar para analizar comunicaciones y registros relevantes, se dispuso que el análisis de estos dispositivos se realice bajo estricta cadena de custodia.

Hasta el momento, el padre de la víctima permanece alojado en la Comisaría 15ta de Desvío Arijón bajo custodia judicial. Asimismo, explicaron que el avance de la investigación dependerá de los resultados de la autopsia y del informe forense, que deberán determinar si se trató de un suicidio o si existen indicios de un hecho criminal, según declaraciones de Benítez recogidas por medios locales.