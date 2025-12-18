Crimen y Justicia

Condenaron a un ciudadano paraguayo por amenazas y será deportado luego de cumplir con la pena

A raíz de las modificaciones en la Ley de Migraciones, el acusado deberá abandonar el país y no se permitirá su reingreso

El condenado será extraditado, una vez que cumpla su condena

Un hombre de nacionalidad paraguaya deberá abandonar el país, después de que cumpla una condena a 4 años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego, amenazas y desobediencia a la autoridad. La deportación fue ordenada en el marco del cumplimiento de la Ley de Migraciones.

La investigación recayó en la jurisdicción de la Fiscalía PCyF N° 11, a cargo de Nicolás Bernareggi, que logró determinar que el acusado tenía en su poder un arma de fuego. Se trataba de una pistola calibre 9 mm, que tenía la inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y registraba un pedido de secuestro desde 2021.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho se produjo en el barrio 31 de Retiro, donde el condenado apuntó y gatilló 4 veces contra el personal policial. Después de que no se efectuaran los disparos, el sospechoso intentó huir desoyendo la voz de alto.

El hombre permaneció bajo arresto domiciliario inicialmente, pero se fugó y estuvo prófugo durante un año con pedido de captura de Interpol hasta ser detenido y trasladado a prisión. La condena fue acordada mediante un juicio abreviado entre el fiscal y la defensa, con intervención del Juzgado PCyF N° 23, a cargo del juez Norberto Circo.

La decisión se enmarcó dentro de la Ley de Migraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extraditaron a un ciudadano paraguayo acusado de abusar sexualmente de una nena

Hace unos meses, extraditaron a un ciudadano paraguayo acusado de abuso sexual infantil en la Ciudad de Buenos Aires tras casi siete años de búsqueda, gracias a la cooperación entre fuerzas policiales de Argentina y Paraguay.

El hombre, de 44 años, fue entregado en agosto a las autoridades argentinas y permanece a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, bajo la acusación de abuso sexual, a la espera de las próximas instancias judiciales.

El operativo de extradición, coordinado por la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), se realizó luego de que la policía paraguaya localizara e identificara al sospechoso en su territorio. La detención se produjo tras un proceso de intercambio de información entre ambas fuerzas, lo que permitió que una comisión de la PFA viajara desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery para asumir la custodia y concretar su traslado a Buenos Aires.

La investigación judicial se inició el 6 de diciembre de 2018, cuando la madre de la víctima denunció que el imputado había engañado a su hija para que ingresara a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Según la denuncia, el hombre le dijo a la menor: “Vamos a jugar a los novios”, y una vez dentro, la forzó a ir al dormitorio donde cometió el abuso. La madre logró irrumpir en la vivienda en ese momento, interrumpió el ataque y resguardó a la niña, para luego radicar la denuncia ante las autoridades.

El caso quedó bajo la órbita del juez Javier Sánchez Sarmiento, con intervención de la Secretaría N°136 a cargo de Juan Pablo Strifezza. El magistrado ordenó la imputación por abuso sexual y dispuso la captura inmediata del sospechoso. Sin embargo, el acusado, al enterarse de su situación procesal, se fugó y permaneció oculto durante meses, lo que dificultó su localización.

Ante la imposibilidad de dar con el paradero del prófugo, el juzgado solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que desplegó tareas de inteligencia y rastreo. Las pesquisas permitieron determinar que el hombre se encontraba en Paraguay, lo que activó el mecanismo de cooperación internacional y derivó en su detención y posterior extradición.

La entrega del acusado a las autoridades argentinas marcó un avance en la persecución de delitos sexuales a través de la colaboración entre países, y el imputado permanece bajo custodia a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

