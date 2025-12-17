Robaron un jardín de infantes en plena madrugada en Ensenada y se llevaron hasta los utensilios de cocina

El Jardín de Infantes 904 de Ensenada fue víctima de delincuentes que ingresaron a la institución de madrugada y se llevaron una computadora y elementos de cocina (Google Maps)

Durante la madrugada del martes, delincuentes ingresaron en el Jardín de Infantes 904 de Ensenada y se llevaron una computadora y varios artículos de cocina.

El hecho se produjo en la sede ubicada en calle 124 y 530, lugar donde ya se habían registrado situaciones sospechosas en días previos.

La directora formalizó la denuncia ante la Policía y la comunidad educativa enfatizó en la necesidad de reforzar medidas de prevención y vigilancia, según confirmó el portal 0221.

Las autoridades investigan cómo se desarrolló el ingreso y trabajan para identificar a los responsables, que ya fueron captados por cámaras del sector.

Según la información, los delincuentes forzaron aberturas para acceder al jardín, revisaron diferentes áreas y finalmente escaparon con una computadora portátil y varios elementos pertenecientes a la cocina.

Una grabación de seguridad aportada por la institución muestra a dos personas sobre el techo del establecimiento. La secuencia captada resultó clave para investigar el trayecto de huida de los delincuentes y establecer, además, si contaban con apoyo externo fuera del predio.

De esta manera, lograron identificar a los responsables, pero continúan prófugos.

El caso está caratulado como robo agravado, por tratarse de un ingreso forzado a un edificio escolar en horario nocturno y por la sustracción de recursos pertenecientes a una institución educativa.

Los malvivientes fueron identificados aunque permaneces prófugos (Noticias XFN)

En octubre, un robo similar ocurrió en el jardín maternal Patitas City Bell, ubicado en la calle 17 entre 473 y 473 bis.

El responsable del hecho ingresó al edificio a través de una ventana completamente destrozada, lo que hizo evidente el acceso forzado a las instalaciones. Las cámaras de seguridad documentaron la secuencia en la que el intruso deambuló por los pasillos, revisando espacios y seleccionando objetos para llevarse. Lo llamativo no solo fue la elección de elementos electrónicos, sino también la sustracción de yogures y otros comestibles almacenados en la heladera.

Mientras la comunidad docente y familiares de los niños y niñas expresan su preocupación y desaliento, la Policía Bonaerense analiza los registros de video cedidos por la dirección de la institución para avanzar en la identificación del sospechoso.

Se trata de una modalidad común en la zona, puesto que a principios de septiembre, otra institución fue víctima del quinto robo en lo que va del año.

En esta oportunidad, todo sucedió en el Jardín de Infantes N° 965, ubicado en la calle 90 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando el edificio permanecía cerrado y sin personal trabajando. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, en este último episodio, los delincuentes forzaron el acceso al edificio para llevarse tres parlantes, herramientas utilizadas usualmente en los actos escolares y clases de educación musical.

La institución denunció el hecho ante la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, y la Policía acudió al lugar para comenzar con las primeras tareas de investigación y toma de huellas. Además, para poder dar con los responsables, los oficiales procedieron al relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Tras los repetidos robos, el temor ante nuevos hechos y la sensación de desprotección se esparcen entre la comunidad educativa, por lo que pidieron reforzar la vigilancia con patrullajes en horarios críticos.