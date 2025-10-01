Robaron en un jardín de infantes de La Plata y se comieron hasta los yogures de los nenes

El jardín maternal Patitas City Bell está ubicado en la calle 17 entre 473 y 473 bis (Google Maps)

La comunidad educativa de La Plata enfrenta un caso que ha suscitado inquietud y debate sobre la seguridad institucional.

Un insólito robo tuvo lugar en el jardín maternal Patitas City Bell, ubicado en la calle 17 entre 473 y 473 bis, durante las primeras horas del martes.

De acuerdo con la información del medio local 0221, el responsable del hecho ingresó al edificio a través de una ventana completamente destrozada, lo que hizo evidente el acceso forzado a las instalaciones. Las cámaras de seguridad documentaron la secuencia en la que el intruso deambuló por los pasillos, revisando espacios y seleccionando objetos para llevarse. Lo llamativo no solo fue la elección de elementos electrónicos, sino también la sustracción de yogures y otros comestibles almacenados en la heladera.

Mientras la comunidad docente y familiares de los niños y niñas expresan su preocupación y desaliento, la Policía Bonaerense analiza los registros de video cedidos por la dirección de la institución para avanzar en la identificación del sospechoso.

Según pudieron reconstruir, el hombre ingresó a través de una ventana rota, con el vidrio astillado por el impacto, según la denuncia presentada por la representante legal del jardín maternal.

Una vez dentro, el asaltante localizó varios artefactos de valor. Entre los objetos sustraídos se encuentran un teléfono celular, dos microondas, dos parlantes y una pava eléctrica. La directora del establecimiento subrayó que si bien la pérdida de equipamiento electrónico representa un problema operativo, lo que más indignación generó entre los trabajadores fue la decisión del ladrón de llevarse los yogures destinados a la alimentación diaria de los pequeños.

La denuncia fue formalizada por la representante de Patitas City Bell apenas identificaron lo que había sucedido. La Policía Bonaerense desplegó un equipo en el lugar para realizar peritajes en busca de huellas, indicios biológicos y rastros que ayuden a reconstruir la secuencia y dar con el paradero del responsable.

La Policía tiene las imágenes de las cámaras de seguridad y trabaja para la identificación del ladrón (Noticias XFN)

Robaron un jardín de infantes por quinta vez en el año

Y en un caso tristemente similar, a mediados de este mes, un grupo de delincuentes ingresó a robar a un Jardín de Infantes N° 965, ubicado en la calle 90 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos. Es la quinta vez en el año que la institución sufre un hecho de estas características.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando el edificio permanecía cerrado y sin personal trabajando.

Este jardín de infantes no es ajeno al flagelo de la inseguridad. En lo que va del año, la comunidad debió enfrentar ya cinco robos. Las pérdidas acumuladas incluyen equipos de cocina como microondas, vajilla, ollas y hasta cubiertos de uso cotidiano para el desarrollo de las actividades escolares.

En este último episodio, los delincuentes forzaron el acceso al edificio para llevarse tres parlantes, herramientas utilizadas usualmente en los actos escolares y clases de educación musical.

Voceros de la institución denunciaron el hecho ante la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, y la Policía acudió al lugar para comenzar con las primeras tareas de investigación y toma de huellas. Además, para poder dar con los responsables, los oficiales procedieron al relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.