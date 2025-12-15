Operativos millonarios por indumentaria trucha: hay ocho detenidos y secuestraron 8.300 pares de zapatillas

Desmantelaron una red de talleres clandestinos y contrabando de zapatillas en el conurbano

Un operativo desplegado en diferentes puntos del conurbano bonaerense derivó en el desmantelamiento de una red dedicada a la fabricación clandestina y contrabando de zapatillas y prendas con marcas internacionales falsificadas. Incautaron mercadería por cifras que superan los 700 millones de pesos y materiales por 340 mil dólares.

Los procedimientos incluyeron cuatro allanamientos en las localidades bonaerenses de Villa Celina, Villa Madero y Lomas de Zamora; y culminaron con ocho detenciones y el secuestro de un volumen importante de mercadería y maquinaria ligada a la producción y distribución de calzado apócrifo.

Todo comenzó cuando el personal de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos de la Policía Bonaerense detectó durante julio pasado sitios en redes sociales y páginas web donde se ofrecía calzado con las marcas Nike, Adidas, Vans, Puma, All Star, Converse y Caterpillar a valores muy por debajo del mercado. Todo se pactaba exclusivamente a través de comercio electrónico y la entrega era puerta a puerta.

Una vez identificado este canal de venta, se verificó la existencia de un grupo cuyos integrantes operaban dos modalidades: la confección de imitaciones en talleres ilegales y el ingreso de zapatillas desde Brasil sin la documentación de origen, lo que configuró una infracción a la Ley de Marcas y al Código Aduanero.

Marcas como Nike, Adidas y Puma figuraban en miles de pares de zapatillas falsificadas incautadas

Los principales responsables de la organización resultaron ser dos hombres, padre e hijo: A.T. y H.T., quienes gestionaban dos grandes depósitos ubicados en la localidad de Lanús, donde se almacenaba el material proveniente del contrabando transfronterizo.

De acuerdo con lo que expuso la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Bonaerense, ambos detenidos tenían a su cargo la recepción, clasificación y posterior distribución del calzado aceptado como “excelente copia” por personal especializado de las firmas damnificadas, quienes participaron en la inspección judicial realizada durante los allanamientos.

En simultáneo, la investigación permitió individualizar dos fábricas de zapatillas apócrifas emplazadas en el partido de La Matanza. Un taller, localizado en Villa Celina, funcionaba en un edificio de varias plantas que albergaba pequeños talleres de costura en distintos departamentos.

Allí, bajo la dirección de T.Q.G.R., se confeccionaban prendas como remeras y calzas con logos similares a los originales y se empleaba a varios trabajadores en condiciones laborales irregulares.

La cadena ilegal se extendía desde la producción en talleres clandestinos hasta la venta online y los envíos por correo

La segunda fábrica clandestina, gestionada por dos mujeres, L.M.G.G. y M.T.P., operaba en un galpón de grandes dimensiones en Villa Madero, donde parte del espacio estaba destinado al depósito de la producción terminada.

Las ventas siempre se practicaban de forma online, jamás de manera presencial, con envíos por correo o aplicaciones de transporte, siendo el contacto entre comprador y vendedor solo a través de redes sociales o teléfono, eludiendo la identificación de los responsables, domicilios y comercios, así como pagos tributarios y cargas sociales.

La nómina de detenidos incluye a A.T., H.T., L.M.G.G., T.Q.G.R., B.F.P.R., G.R., G.B.S. y M.M., todos mayores de edad.

Incautaciones millonarias

En total se incautaron 8.300 pares de zapatillas con logos de marcas internacionales y 11.735 capelladas (la parte superior del calzado antes del armado final), máquinas de corte de distinta generación, impresoras industriales, bordadoras, tejedoras computarizadas, prensas para el pegado de suelas, máquinas para el colocado de ojales, además de una máquina de corte digital de gran porte y varias estampadoras industriales.

Más de 345.000 dólares en maquinaria industrial fueron resguardados durante los operativos policiales

Entre el material incautado, el cálculo oficial arroja un valor conjunto en maquinarias de 345.000 dólares. En cuanto a la mercadería secuestrada, el comiso asciende a un valor estimado de $664.000.000 (pesos argentinos), únicamente considerando el producto terminado listo para distribución; los insumos y materiales hallados para completar la fabricación alcanzan un valor de $120.000.000 adicionales.

Durante los procedimientos, el recuento incluyó 220 remeras apócrifas de distintas marcas, 1.500 cajas de cartón y 3.000 bolsas de empaque marcadas con la inscripción Adidas, 30 rollos de etiquetas tipo cinta, 4 bolsas de etiquetas de cartón y 10 shablones de serigrafía, conforme consignó la policía en el acta del operativo.

El personal especializado de las empresas Nike, Adidas, Puma y Converse participó activamente en la verificación del material incautado. El calzado encontrado en las dos fábricas allanadas en La Matanza resultaba ser falso en su totalidad, burdas copias de sus originales; en tanto la totalidad de calzado incautado en el domicilio y depósito de Lanús correspondía a mercadería de contrabando proveniente de Brasil, constituyendo excelentes copias de sus originales

Un operativo coordinado permitió la detención de los principales responsables de la falsificación y contrabando de calzado de reconocidas marcas, hallando mercadería y maquinaria valuadas en millones de pesos en depósitos y fábricas de La Matanza y Lanús

Por otro lado, también se constató la presencia de empleados “en negro”, la cual quedó documentada en los procedimientos policiales: hubo 31 trabajadores informales en los talleres de La Matanza, con ingresos promedio de $400.000, y dos empleados más en los depósitos de Lanús, con jornadas de 8 horas y retribuciones mensuales en torno a los $800.000. Todo el personal prestaba servicio sin la declaración correspondiente de aportes, en condiciones irregulares.

Las instalaciones allanadas superaban la escala convencional de un taller clandestino. En un caso, la edificación en Villa Celina presentaba una estructura vertical de planta baja y cuatro pisos, cada uno con cuatro departamentos, donde operaban los talleres textiles y se procesaban prendas con logos falsificados.

El galpón de Villa Madero disponía de 20 metros de frente por 20 de fondo, con parte del espacio acondicionado como depósito.

En Lanús, el operativo abarcó el ingreso a un galpón utilizado como depósito y al domicilio particular de los investigados, que funcionaba además como centro de distribución y almacenamiento, de acuerdo con la causa instruida por el juzgado de Morón.

La causa la investiga el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, con imputaciones ligadas a la infracción de la Ley Nacional de Marcas y a delitos aduaneros.