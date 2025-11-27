Detuvieron al acusado de atropellar y matar a Paola Lonzo en Villa Madero: su fallido plan para hacerse pasar por víctima

Escapaban en dos autos, chocaron a una moto y mataron a una mujer

Fue detenido este miércoles un sospechoso por el crimen de Paola Lonzo (48), la mujer que murió tras ser atropellada por un grupo de delincuentes que escapaban de un robo en Villa Madero. Se trata de Brian Escobar Sarverry, de 21 años, quien quedó acusado tras una investigación que desarmó su intento de pasar por víctima y confirmó su participación en el hecho, según informaron fuentes del caso.

El asesinato ocurrió el miércoles de la semana pasada en la esquina de General Pintos y Paunero, alrededor de las 20:30. En ese momento, Paola circulaba en una moto junto a su pareja, cuando un Fiat Siena que escapaba de un robo los atropelló a gran velocidad.

La mujer murió en el acto y su novio sufrió heridas graves.

De acuerdo al parte policial, los asaltantes habían protagonizado minutos antes el robo de un Peugeot 208 en la zona. Escaparon a bordo de ese vehículo y del Fiat Siena, el cual pertenece al padre del detenido.

Escobar Sarverry fue detenido en su domicilio de Villa Lugano

La investigación, reconstruida a través de cámaras de seguridad, mostró la secuencia completa: tras embestir la moto en la esquina, el conductor del Siena, identificado como Escobar Sarverry, según los detectives, siguió la huida con el auto dañado, con el paragolpes delantero destruido y arrastrándose por el asfalto.

En esas condiciones condujo a lo largo de varias cuadras de la zona, mientras el Peugeot 208 robado, donde viajaban sus cómplices, lo seguía de cerca.

A las 21:12, nuevas imágenes registraron el momento en que el detenido detuvo su auto y se pasó al otro vehículo.

El momento en que el acusado abandona su auto y se sube al de sus cómplices

Luego, empezó el acting: Escobar Sarverry se dirigió a su casa, se cambió de ropa y, acompañado por su padre, titular del Fiat Siena, fue a la comisaría de Villa Madero para denunciar el supuesto robo de su auto y de su teléfono celular.

El sospechoso de 21 años fue convocado a la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza, encabezada por el fiscal Marcelo Diomede, para que ratificara sus dichos. Sin embargo, su relato presentaba contradicciones. Así, las sospechas comenzaron a posarse sobre él.

Como primera medida, los investigadores averiguaron si el joven tenía antecedentes. Advirtieron que su nombre aparecía en dos causas de la Justicia de La Matanza:

Una de mayo de 2023 con intervención de la UFI N°8 y en la que fue identificado a través del sistema AFIS, que permite vincular huellas dactilares a investigaciones abiertas.

Y otra de la misma época por robo automotor con uso de arma de fuego bajo la órbita de la UFI N°11.

Escobar Sarverry al momento de hacer la denuncia

El análisis de las comunicaciones posterior más el seguimiento en cámaras terminaron por desarmar la estrategia del sospechoso.

La mentira fue descubierta cuando los investigadores revisaron los registros de comunicación y el impacto de las antenas del teléfono en inmediaciones a su domicilio. De esa manera, advirtieron que su celular siguió registrando actividad y movimientos normales durante toda la jornada, incluso después del hecho.

Además, las cámaras lo ubicaron en todo momento en la secuencia de la huida y más tarde entrando a su casa, lejos de un supuesto robo en la vía pública.

En el allanamiento, los policías también incautaron ropa similar a la que vestía el acusado al momento del hecho

Las autoridades comprobaron que estaba involucrado desde el inicio, primero en el robo del Peugeot 208 junto a dos cómplices armados, después en la fuga y, finalmente, en el choque que provocó la muerte de Paola.

Por estas razones, el juzgado de Garantías N°2 que conduce el juez Ricardo Tripaldi ordenó el allanamiento de su domicilio en la calle Julia Golea al 6800 del barrio porteño de Villa Lugano, y su detención.

Efectivos de la DDI de La Matanza, en colaboración con personal de la División Homicidios de Policía de la Ciudad, realizaron el procedimiento este miércoles.

Escobar Sarverry fue arrestado y en las próximas horas será indagado. La imputación es extensa: robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda en concurso real con homicidio con motivo u ocasión de robo.