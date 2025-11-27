Crimen y Justicia

Detuvieron al acusado de atropellar y matar a Paola Lonzo en Villa Madero: su fallido plan para hacerse pasar por víctima

Se trata de un sospechoso de 21 años. Según la investigación, embistió a la mujer con el auto de su padre y luego realizó una falsa denuncia

Guardar
Escapaban en dos autos, chocaron a una moto y mataron a una mujer

Fue detenido este miércoles un sospechoso por el crimen de Paola Lonzo (48), la mujer que murió tras ser atropellada por un grupo de delincuentes que escapaban de un robo en Villa Madero. Se trata de Brian Escobar Sarverry, de 21 años, quien quedó acusado tras una investigación que desarmó su intento de pasar por víctima y confirmó su participación en el hecho, según informaron fuentes del caso.

El asesinato ocurrió el miércoles de la semana pasada en la esquina de General Pintos y Paunero, alrededor de las 20:30. En ese momento, Paola circulaba en una moto junto a su pareja, cuando un Fiat Siena que escapaba de un robo los atropelló a gran velocidad.

La mujer murió en el acto y su novio sufrió heridas graves.

De acuerdo al parte policial, los asaltantes habían protagonizado minutos antes el robo de un Peugeot 208 en la zona. Escaparon a bordo de ese vehículo y del Fiat Siena, el cual pertenece al padre del detenido.

Escobar Sarverry fue detenido en
Escobar Sarverry fue detenido en su domicilio de Villa Lugano

La investigación, reconstruida a través de cámaras de seguridad, mostró la secuencia completa: tras embestir la moto en la esquina, el conductor del Siena, identificado como Escobar Sarverry, según los detectives, siguió la huida con el auto dañado, con el paragolpes delantero destruido y arrastrándose por el asfalto.

En esas condiciones condujo a lo largo de varias cuadras de la zona, mientras el Peugeot 208 robado, donde viajaban sus cómplices, lo seguía de cerca.

A las 21:12, nuevas imágenes registraron el momento en que el detenido detuvo su auto y se pasó al otro vehículo.

El momento en que el acusado abandona su auto y se sube al de sus cómplices

Luego, empezó el acting: Escobar Sarverry se dirigió a su casa, se cambió de ropa y, acompañado por su padre, titular del Fiat Siena, fue a la comisaría de Villa Madero para denunciar el supuesto robo de su auto y de su teléfono celular.

El sospechoso de 21 años fue convocado a la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Matanza, encabezada por el fiscal Marcelo Diomede, para que ratificara sus dichos. Sin embargo, su relato presentaba contradicciones. Así, las sospechas comenzaron a posarse sobre él.

Como primera medida, los investigadores averiguaron si el joven tenía antecedentes. Advirtieron que su nombre aparecía en dos causas de la Justicia de La Matanza:

  • Una de mayo de 2023 con intervención de la UFI N°8 y en la que fue identificado a través del sistema AFIS, que permite vincular huellas dactilares a investigaciones abiertas.
  • Y otra de la misma época por robo automotor con uso de arma de fuego bajo la órbita de la UFI N°11.
Escobar Sarverry al momento de
Escobar Sarverry al momento de hacer la denuncia

El análisis de las comunicaciones posterior más el seguimiento en cámaras terminaron por desarmar la estrategia del sospechoso.

La mentira fue descubierta cuando los investigadores revisaron los registros de comunicación y el impacto de las antenas del teléfono en inmediaciones a su domicilio. De esa manera, advirtieron que su celular siguió registrando actividad y movimientos normales durante toda la jornada, incluso después del hecho.

Además, las cámaras lo ubicaron en todo momento en la secuencia de la huida y más tarde entrando a su casa, lejos de un supuesto robo en la vía pública.

En el allanamiento, los policías
En el allanamiento, los policías también incautaron ropa similar a la que vestía el acusado al momento del hecho

Las autoridades comprobaron que estaba involucrado desde el inicio, primero en el robo del Peugeot 208 junto a dos cómplices armados, después en la fuga y, finalmente, en el choque que provocó la muerte de Paola.

Por estas razones, el juzgado de Garantías N°2 que conduce el juez Ricardo Tripaldi ordenó el allanamiento de su domicilio en la calle Julia Golea al 6800 del barrio porteño de Villa Lugano, y su detención.

Efectivos de la DDI de La Matanza, en colaboración con personal de la División Homicidios de Policía de la Ciudad, realizaron el procedimiento este miércoles.

Escobar Sarverry fue arrestado y en las próximas horas será indagado. La imputación es extensa: robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda en concurso real con homicidio con motivo u ocasión de robo.

Temas Relacionados

Villa MaderoLa MatanzaRobosHomicidiosPaola LonzoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una discusión por plata y la frase “es un irrespetuoso”: la trama detrás del crimen de la psiquiatra de La Plata

El jardinero que trabajaba en la casa de Virginia Franco es el principal sospechoso del asesinato. Lo atraparon cuando pensaba fugarse a Tucumán

Una discusión por plata y

Más de 700 envoltorios de cocaína, 11 kilos de marihuana y cuatro detenidos tras siete allanamientos en Quilmes

Los operativos se realizaron en domicilios señalados como puntos de venta de drogas por las autoridades

Más de 700 envoltorios de

Giro en el crimen del cadete de Policía en el penal de Florencio Varela: un ataque en máxima seguridad y el jefe de la noche preso

Cristian Moyano, de 24 años y boxeador, había sido acusado de abuso sexual por una compañera de la escuela de la Federal. Los cinco primeros agentes del SPB arrestados fueron liberados, pero siguen siendo investigados. Quiénes son los cuatro nuevos detenidos

Giro en el crimen del

Robo en la casa de Valeria Mazza: qué declaró el adolescente que se entregó en la Fiscalía

El sospechoso tiene 18 años y se presentó voluntariamente junto a un abogado. Ya había sido arrestado un chico de 17 y todavía hay tres prófugos

Robo en la casa de

Cinco detenidas por integrar una red de juego clandestino en Chacabuco

Están acusadas de promocionar casas de apuestas y casinos online sin habilitación

Cinco detenidas por integrar una
DEPORTES
La familia Neymar compró la

La familia Neymar compró la marca Pelé: la millonaria cifra que pagó

El guiño del Pity Martínez a un club de Primera División ante su inminente salida de River Plate

Los tres groseros errores del Liverpool de Mac Allister en la derrota 1-4 por Champions que dejó al DT en la cuerda floja

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por el partidazo que Racing le ganó a River

Homenajes, fondos y solidaridad: la reacción de la NFL tras la muerte de Marshawn Kneeland

TELESHOW
Charlotte Caniggia reveló la insólita

Charlotte Caniggia reveló la insólita admiración de Mariana Nannis por una banda de música

El pase de factura al aire de Diego Torres a su sobrina Ángela luego de que no le respondiera los mensajes

El llamativo discurso de Alejandro Dolina al recibir el Premio Ondas Internacional de Radio 2025: “No tengo mérito alguno”

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debutará como actor en la próxima temporada de Margarita: el adelanto

Lourdes Fernández, de Bandana, fue sometida a una cirugía: los detalles de la operación y cómo se encuentra su salud

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea desplegó 138

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans

La dictadura cubana juzga a un artista por colocar pancartas con consignas políticas: la Fiscalía pide seis años de cárcel