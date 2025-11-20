Escapaban en dos autos robados y chocaron contra una moto: una mujer murió y su acompañante está grave

Escapaban en dos autos, chocaron a una moto y mataron a una mujer

Un episodio de delincuencia seguido de muerte ocurrió en las últimas horas en Villa Madero. Una pareja que circulaba en una moto fue embestida por un auto: los ocupantes escapaban tras cometer un robo. La mujer salió despedida e impactó contra el suelo, lo que le provocó la muerte inmediata, mientras que el hombre se encuentra en grave estado.

Según trascendió, los ocupantes venían de robar en un comercio, más precisamente en una carnicería, y escaparon en el auto del dueño del local.

El incidente ocurrió en la intersección de General Pinto, por donde circulaba el rodado de menor porte, y la calle Paunero por donde venían dos autos a toda velocidad. El primero fue el que embistió a la pareja, cerca de las 20.30 horas.

Noticia en desarrollo