Detuvieron a dos menores de edad acusados de haber asesinado a un hombre y descartarlo en un descampado de Córdoba

La Fiscalía de Río Segundo ordenó el arresto de dos jóvenes tras hallar pruebas audiovisuales clave en el vehículo de la víctima, lo que descartaría el robo como móvil principal del crimen

La causa será investigaba bajo secreto de sumario, para proteger a la familia de la víctima y a los acusados

El hallazgo de un teléfono móvil con imágenes que documentaron el ataque a Lucas Benegas, el hombre de 45 años que fue encontrado muerto en un descampado en Capilla de los Remedios, a cuarenta kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, derivó en la detención de dos adolescentes de 17 años.

Este miércoles, la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, imputó a los dos menores de edad como presuntos autores de homicidio simple. Tras haber ordenado que permanezcan detenidos, se determinó que la causa avance bajo un estricto secreto de sumario y sin comunicación oficial para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los de los acusados.

El caso se dio a conocer a fines de la semana pasada, cuando el padre de Benegas denunció la desaparición de su hijo y la sustracción no autorizada de su automóvil. Aunque no se ha determinado si el vehículo era utilizado por la víctima para trabajar como chofer de aplicaciones, lo cierto es que el coche fue hallado abandonado en la misma zona pocas horas después.

De acuerdo a la información publicada por La Voz del Interior, un vecino notó la presencia inusual del automóvil cerca de su domicilio y alertó a la Policía local. De esta manera, secuestraron el automotor y lo trasladaron a la comisaría. Posteriormente, el hombre fue notificado y acudió a retirar el coche.

Los menores serían trasladados hacia el Complejo Esperanza

Durante la revisión del vehículo, el padre de la víctima encontró un teléfono móvil, que presuntamente se encontraba guardado en la guantera. Al examinar el dispositivo, descubrió videos y fotografías que mostraban a su hijo siendo atacado por jóvenes tras un encuentro privado.

Ante la gravedad de las imágenes, el hombre dio aviso inmediato a las autoridades, lo que desencadenó una búsqueda intensiva. Mediante diversas diligencias técnicas y testimoniales, los efectivos de la Policía provincial localizaron el cuerpo de Benegas en un descampado del Camino a Capilla de los Remedios. El informe forense terminó por confirmar que la víctima había sido asesinada a puñaladas.

Desde ese momento, la investigación quedó a cargo de autoridades judiciales y policiales, quienes lograron identificar a dos sospechosos menores de edad, quienes fueron demorados el martes pasado. Hasta el momento, todo parecería indicar que los adolescentes serían trasladados al Complejo Esperanza, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El teléfono móvil secuestrado, que sería propiedad de la víctima, contenía no solo registros del ataque, sino también otras secuencias de encuentros privados entre los involucrados. Por este motivo, la hipótesis de un robo habría sido descartada, y la investigación se orientaría hacia un ataque o venganza con un trasfondo aún por esclarecer.

Un vecino denunció la presencia del auto del padre de la víctima y, así, se encontró el teléfono celular (Policía de Córdoba)

A raíz de la prueba de que habrían existido encuentros previos entre la víctima y los detenidos, las autoridades remarcaron que será fundamental determinar la naturaleza de la relación entre Benegas y los acusados, para poder dar con el motivo detrás del crimen.

Aunque los investigadores no descartarían nuevas detenciones conforme avance la pesquisa, adelantaron que existiría la posibilidad de que la causa sea remitida al fuero penal juvenil, dado que no se han identificado otros mayores implicados.

De la misma manera, resaltaron que el testimonio de los adolescentes imputados será clave para el desarrollo de la causa y la definición de sus respectivas responsabilidades penales. No obstante, no se conoció si estos ya habrían sido citados a declarar y, en caso de que hubiera ocurrido, el contenido de las declaraciones que pudieran haber brindado.

Todavía persistirían interrogantes sobre la procedencia exacta del teléfono móvil hallado y el motivo por el cual fue dejado en el vehículo abandonado. La investigación continúa bajo reserva, mientras la comunidad permanece conmocionada por la brutalidad del crimen.

