Crimen y Justicia

Cayó “Chatrán”, un prófugo buscado por intento de homicidio en el barrio 1-11-14

El sospechoso, de nacionalidad peruana, fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad. También lo buscaban por un robo a mano armada

Cayó "Chatrán", un prófugo buscado por intento de homicidio

Un prófugo de nacionalidad peruana conocido como “Chatrán” fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad durante un operativo realizado en el barrio 1-11-14. El sospechoso de 40 años era buscado por un intento de homicidio ocurrido en febrero, aunque también era requerido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en una investigación por robo a mano armada.

Según fuentes policiales, “Chatrán” estaba señalado como presunto autor de un ataque con arma de fuego. El hecho tuvo lugar sobre una de las márgenes del mencionado barrio, cuando la víctima, un hombre de la misma edad identificado como Darío Lionel Pereyra, fue encontrado gravemente herido.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) acudieron al lugar y localizaron a la víctima tirada, presentando una herida zona intestinal, con orificios de entrada y salida. Poco después, fue trasladado de urgencia al hospital Piñero, donde el equipo médico confirmó la gravedad de la lesión.

Las primeras investigaciones permitieron reunir indicios que apuntaban a la participación de “Chatrán” en el ataque. Desde entonces, el sospechoso permaneció en el mismo barrio, aunque se mudó a otra vivienda con el aparente objetivo de despistar a la policía y eludir su captura. Sin embargo, los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de vigilancia y relevamiento que permitieron ubicar el nuevo domicilio del imputado.

El sospechoso detenido
El sospechoso detenido

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo del fiscal Osvaldo Daniel Rappa. Durante el procedimiento, los oficiales capturaron al sospechoso buscado y secuestraron diversos elementos de interés para la investigación: un teléfono celular, documentación correspondiente a un Volkswagen Gol, el título del vehículo, su cédula, un formulario y las llaves de ignición. Según fuentes de la investigación, estos objetos podrían tener relación directa con los hechos analizados.

Asimismo, al consultar el sistema, la policía verificó que sobre “Chatrán” pesaba un pedido de requerimiento por rebeldía emitido por el Tribunal Oral 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En esa causa, el hombre está acusado del delito de robo agravado en poblado y en banda, lo que complicó todavía más su situación procesal.

Tras la detención, y siguiendo lo dispuesto por la autoridad judicial competente, el acusado quedó en condición de incomunicado. El caso sigue bajo la órbita de la Policía de la Ciudad y del juzgado interviniente, mientras se profundizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de “Chatrán” tanto en la tentativa de homicidio ocurrida en el barrio 1-11-14 como en los otros hechos de los que se lo acusa.

Otro prófugo detenido

Esta semana, tras una serie de robos a estudiantes de una escuela en el barrio porteño de Villa Luro, la Policía de la Ciudad detuvo a un sospechoso con pedido de captura señalado por las víctimas como el presunto autor de los hechos. El detalle que permitió su identificación fue la descripción de un particular tatuaje del delincuente.

La investigación que terminó con la aprehensión se produjo tras varias denuncias radicadas en el Foro de Seguridad Pública (FOSEP), donde la reiteración de hechos inquietó a la comunidad educativa local y encendió alertas entre padres y directivos.

De acuerdo con la información oficial, este sospechoso había sido señalado en al menos siete episodios delictivos a las afueras de un colegio de la zona.

El último caso, ocurrido el pasado 27 de octubre, puso en movimiento a los investigadores. Todo sucedió en la esquina de Corro y Rivadavia. Ese día, el sospechoso se acercó al adolescente, le entregó unos panfletos extraídos de la mochila y le afirmó que llevaba un arma. Acto seguido, le quitó el celular mediante amenazas y escapó por la transitada avenida.

El ladrón tenía un tatuaje en el antebrazo derecho, fue el detalle que contó el adolescente a su padre, que luego lo aportó a la Policía. La declaración que cobró peso al constatar la marca al momento de la detención.

