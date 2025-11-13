Atraparon en Córdoba a un joven que estafó a varios jubilados con el “cuento del tío”

Detuvieron a un joven acusado de efectuar muchas estafas con el "cuento del tío" a jubilados en Córdoba

La División de Investigaciones de la localidad de San Francisco arrestó en las últimas horas del miércoles a un joven de 25 años, que contaba con una orden de captura vigente por su presunta participación en reiteradas estafas realizadas en la provincia de Córdoba.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio La Florida, donde personal policial localizó al sospechoso tras una minuciosa tarea de seguimiento.

El detenido era buscado intensamente desde hace varios meses por su relación con una banda dedicada a la modalidad de estafas conocida como “cuento del tío”. En este maniobra delictiva, los estafadores se hacen pasar por familiares o empleados bancarios y logran engañarlas para apoderarse de su dinero.

La identificación del sospechoso ocurrió cuando efectivos policiales lo observaron transitando en la vía pública sobre la calle Dante Agodino. Según los registros policiales, el joven fue trasladado de inmediato a la sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de turno para avanzar en su situación.

El allanamiento y posterior detención del joven se logró como parte de una investigación que abarca varios meses de seguimiento. El individuo se habría alojado en diferentes hoteles de San Francisco, utilizando identidades apócrifas para evitar ser identificado. Además, los movimientos del detenido incluyeron desplazamientos por diversas localidades de la región, lo que complicó la localización y detención, según el reporte policial.

Según informó el portal El Doce.tv, la Policía cordobesa también confirmó que existen causas abiertas en Brinkmann y Las Varillas, donde ocurrieron hechos de similares características durante el año anterior. Algunas de estas investigaciones en proceso permanecen en etapa preliminar, a la espera de las pericias y el análisis de comunicaciones telefónicas secuestradas durante procedimientos anteriores.

El joven fue detenido cuando fue identificado mientras caminaba por la calle en la localidad de San Francisco (CBA24n)

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Turno de San Francisco, que prepara la audiencia de imputación y analiza el cúmulo de denuncias vinculadas al acusado. El proceso prevé la toma de declaraciones indagatorias, la revisión de antecedentes y la posible ampliación de la acusación a otros miembros de la organización.

En su mayoría, las víctimas son personas de la tercera edad que cursan distintos estados de recuperación tras el contacto con los estafadores.

La investigación continúa abierta con la expectativa de identificar nuevos integrantes de la red delictiva y recuperar parte de los fondos sustraídos en el transcurso de los últimos episodios.

Se hicieron pasar por su hija y se robaron 10 mil dólares

A finales de septiembre, una jubilada fue víctima de una estafa millonaria en una localidad de Jujuy, en donde los delincuentes actuaron bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, y se hicieron pasar por su hija. A través de un llamado telefónico le dijeron que iba a ocurrir una supuesta devaluación y la mujer entregó hasta la documentación de sus propiedades.

Según la denuncia presentada ante la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, el caso comenzó cuando la víctima atendió una llamada de una mujer que se hizo pasar por su hija. Durante la conversación, la impostora aseguró estar en una sucursal bancaria local y afirmó enfrentar urgentes problemas financieros debido a rumores sobre una inminente devaluación del peso argentino. Bajo esta excusa, insistió en que su madre le entregara todos los dólares, pesos y documentos que tuviera disponibles en ese momento. La estafadora, para reforzar su argumento, le anunció que un colaborador de confianza pasaría por la vivienda para recoger el dinero y la documentación.

Pocos minutos después, un hombre llegó hasta la casa y repitió el relato, asegurando que la supuesta hija lo esperaba en un auto estacionado cerca de la vivienda para poder regresar rápidamente al banco. Frente a la presión de la situación, la mujer entregó la caja de seguridad que contenía, además del efectivo, títulos de propiedad.

El fraude se descubrió cuando, más tarde, la víctima logró hablar con su verdadera hija, quien desmintió haber realizado cualquier tipo de pedido de dinero o haber acudido al banco. Además, la mujer aportó detalles sobre las características físicas del estafador y el vehículo que habría utilizado. Los investigadores ya trabajan con esta información para intentar identificar al sospechoso y dar con el automóvil mencionado.