Crimen y Justicia

Piden prisión perpetua para un cuidacoches de Rosario que mató a otro con al menos 16 piedrazos en la cabeza

El fiscal solicitó la máxima pena para “Chucky” Sala, el acusado de asesinar a Matías Abraham en enero de 2024, quien murió tras una brutal golpiza en bulevar Oroño

Guardar
Piden perpetua para un cuidacoches
Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en pleno bulevar Oroño de Rosario

Jonatan Ezequiel “Chucky” Sala, un trapito de Rosario de 27 años, enfrenta un pedido de prisión perpetua por el asesinato de Matías Ezequiel Abraham (36), otro cuidacoches que perdió la vida tras una brutal golpiza en el bulevar Oroño.

La acusación, impulsada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, sostiene que el ataque se cometió con alevosía, es decir, aprovechando la total indefensión de la víctima, lo que agrava la calificación del delito.

“Su conducta homicida fue realizada aprovechando el estado de indefensión de la víctima, que quedó completamente inmóvil. Tuvo plena disposición de su cuerpo para matarlo sobre seguro, con por lo menos 16 golpes contundentes en el cráneo”, fundamentó.

Según informó el medio local La Capital, el juez Rodrigo Santana admitió el planteo acusatorio y fijó la discusión de las pruebas para el juicio oral, cuya fecha aún está pendiente. Mientras tanto, Sala permanece en prisión preventiva.

Centro Judicial Penal de Rosario
Centro Judicial Penal de Rosario

La reconstrucción judicial del caso detalla que el 20 de enero de 2024, cerca de las 18:45, una discusión entre Abraham y Sala escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física sobre el asfalto, en el lado oeste del bulevar.

Inicialmente, ambos se enfrentaron a golpes, pero la situación se agravó cuando intervino el hermano de Sala, Héctor Ponce, quien propinó a Abraham dos golpes en la cabeza. Tras este ataque, la víctima cayó al suelo, aparentemente inconsciente, mientras los agresores se alejaban del lugar.

Sin embargo, Sala regresó solo hasta donde yacía Abraham y, de acuerdo a la acusación, “comenzó a pegarle en el cráneo con la intención de matarlo. Primero le efectuó por lo menos diez patadas y pisotones en el cráneo. Finalmente, tomó un cascote, una piedra de grandes dimensiones, y le efectuó por lo menos 16 golpes en el cráneo”, según consta en el expediente judicial.

La secuencia del ataque quedó registrada en la cámara de vigilancia de un edificio cercano, cuya grabación de cuarenta segundos muestra a la víctima tendida boca arriba, inmóvil, mientras el agresor le propina los golpes. Aunque una columna obstruye la visión de la cabeza, se observa cómo cada patada provoca espasmos en las piernas de Abraham, un reflejo involuntario pese a su estado de inconsciencia. El video también muestra el momento en que el atacante toma un pedazo de baldosa y lo utiliza para golpear la cabeza de la víctima antes de retirarse.

Asimismo, testigos presenciales aportaron detalles clave sobre la violencia del episodio. Un hombre que se encontraba en el bar del club Rosario Central relató: “Le pegó con una piedra a un trapito más de cinco veces”.

Otra persona, que caminaba por el cantero central del bulevar, describió el inicio de la pelea como una aparente broma entre los involucrados, hasta que uno de ellos golpeó al otro y la situación se tornó violenta. Según su testimonio, tras la caída de Abraham, el hermano de Sala le propinó “una o dos patadas al que ya estaba en el piso tirado y se fue por Brown en dirección a Alvear”.

La versión de los testigos coincide en que fue una patada del hermano de Sala la que dejó a Abraham desmayado, completamente indefenso ante la posterior agresión. “Fueron de cuatro a cinco patadas como mínimo, lo quería matar”, afirmó uno de los testigos.

Otra persona que presenció el ataque detalló: “En un momento se para y le empieza a pisar la cara. Después, cuando se levanta para irse, el de remera roja ve un bodoque de cemento, lo agarra y le empieza a pegar en la cara. Al final se lo tira con distancia a la cara”.

Una mujer que transitaba por la cuadra agregó: “Con la piedra le pegó más de tres veces seguro”.

El informe médico del Hospital Clemente Álvarez consignó que Abraham ingresó inconsciente, con fracturas en el cráneo, el maxilar, la nariz y la órbita ocular izquierda, además de traumatismos faciales, cortes, edemas y desgarros.

Durante su internación, que se extendió por más de un mes, la víctima mostró leves reacciones a estímulos, pero nunca recuperó la capacidad de hablar. Finalmente, falleció el 1 de marzo de 2024 a causa de los severos traumatismos sufridos.

El cuidacoches estuvo internado en
El cuidacoches estuvo internado en el HECA, pero no sobrevivió a las graves lesiones

La investigación también recogió el testimonio de un cuidacoches que compartió la jornada con Abraham. Según su relato, ambos habían estado en la zona desde la mañana y consumieron alcohol durante el día.

Al atardecer, Sala apareció acompañado de una joven, inhalando poxirrán y gritando por una bolsa de ropa. “Me quiso pegar y nos agarramos a las piñas”, narró.

Veinte minutos después, otro cuidacoches le avisó de la golpiza que ocurría a una cuadra y media: “Vení a Oroño que a Matías le dieron con una piedra en la cabeza y está tirado en el suelo”. Al llegar, encontró a Abraham con la cabeza ensangrentada, apenas consciente y sin poder hablar.

La detención de Sala se produjo en agosto de 2024, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) lo localizó en la zona noroeste de la ciudad. Un mes más tarde, su hermano Ponce se entregó tras recibir el consejo de un pastor evangélico, según declaró al ser imputado.

En su declaración, Ponce explicó: “Ese día yo estaba cuidando autos. Mi hermano no estaba en sus cabales. Andaba aspirando nafta con un bidón. Estaba dado vuelta”. Y justificó su intervención en la pelea al afirmar que “el muchacho le estaba pegando mal y yo reaccioné como todo hermano”.

Finalmente, en junio pasado, Ponce aceptó una condena de 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado por lesiones graves.

Temas Relacionados

Santa FeRosarioCuidachochesHomicidiosBrutal golpizaViolencia en RosarioÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Rosario: una mujer denunció una agresión y cuando la policía llegó al lugar encontraron a un hombre sin vida

La víctima, de aproximadamente 80 años, fue hallado en un departamento de La Paz al 700. Su pareja, que es la única testigo, relató que un intruso la golpeó y despertó con su marido fallecido

Rosario: una mujer denunció una

Detuvieron a cuatro delincuentes tras una ola de robos armados en San Nicolás

Una serie de allanamientos permitieron capturar a cuatro sospechosos y secuestrar armas, drogas y objetos robados

Detuvieron a cuatro delincuentes tras

El video de la última sonrisa de Cecilia Strzyzowski: 20 minutos después entraba a la casa de la que no salió viva

Las imágenes son del 2 de junio 2023, cuando dejó junto a César Sena el hotel Ruta 99 y fue a la propiedad de sus suegros. Nada más se supo de ella. Sigue este miércoles la selección de los jurados que decidirán si los acusados son culpables o no del femicidio

El video de la última

Mató a su pareja embarazada y madre de sus dos hijos en Villa Urquiza y la Corte Suprema le confirmó la perpetua

El máximo tribunal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa. Había sido condenado en 2016 por los delitos de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y aborto

Mató a su pareja embarazada

Detuvieron la novia del delincuente muerto en la toma de rehenes de Mar del Plata: llegó a un desalojo en un auto robado

Brisa Paz (24) se presentó por voluntad propia en una vivienda que estaba siendo allanada. Circulaba en un coche con pedido de secuestro de La Matanza. Su pareja, Matías ‘Pata de Palo’ Cornejo, murió el mes pasado tras un violento enfrentamiento con la Policía

Detuvieron la novia del delincuente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rosario: una mujer denunció una

Rosario: una mujer denunció una agresión y cuando la policía llegó al lugar encontraron a un hombre sin vida

Detuvieron a cuatro delincuentes tras una ola de robos armados en San Nicolás

YPF adquirió el 100% de Refinor y refuerza el abastecimiento de combustibles en el norte del país

Una abogada deberá indemnizar a una clienta por mala praxis

El Estado deberá indemnizar a un pasajero que cayó de un tren en movimiento

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que el

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa se fortaleció a categoría 4 mientras se aproxima al este de Cuba

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

Donald Trump llegó a Corea del Sur para reunirse con Xi Jinping y participar en la cumbre del APEC

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”