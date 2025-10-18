Crimen y Justicia

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Ariel Giménez habló ante la Justicia este viernes luego de que ampliaran la imputación en su contra. Dijo que el tamaño de cavidad era como si hubieran sacado “un tanque de agua”

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Ariel Giménez, detenido por el
Ariel Giménez, detenido por el triple crimen

Ariel Jeremías Giménez, el acusado de tapar el pozo de las víctimas del triple femicidio narco en Florencio Varela, volvió a declarar ante la Justicia luego de que los fiscales a cargo de la causa agravaran su imputación en las últimas horas: pasó de ser el único detenido acusado solo de encubrimiento a que le endilguen los femicidios y la privación ilegal de la libertad de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En este contexto, el imputado volvió a presentarse a indagatoria para ratificar su inocencia de los homicidios. Al igual que la primera vez que declaró, dijo que él no sabía del plan criminal y que aceptó hacer el trabajo en el patio de la casa del horror porque “necesitaba la plata para drogarse”. Según su relato, Giménez cobró 145 mil pesos por tapar el pozo y alquilarle un parlante a Pequeño J.

En su ampliación también dio detalles sobre el tamaño de la fosa, las herramientas que usó y quiénes estaban presentes mientras hacía la tarea.

“El tamaño del pozo era como si hubiesen sacado un tanque de agua. Lo hice yo solo y Miguel me iba indicando que tire la tierra ahí, arriba del pozo y atapado. Las palas eran nuevas y me las dio Miguel”, dijo apuntando contra Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los detenidos por el triple femicidio.

Giménez lo definió siempre como su dealer, siendo este el vínculo que los conectaba. No obstante, aseguró que esa fue la primera vez que fue a la vivienda de la calle Chañar. “Nunca había ido yo. Cuando compraba estupefacientes se los compraba a Miguel y a alguna otra persona que mandaban, de los cuales no recuerda caras ni nombres”, subrayó.

El patio donde enterraron los
El patio donde enterraron los cuerpos

Luego se refirió al rol de Villanueva Silva el día que él tapó la fosa: “Cuando estaba haciendo el trabajo le pregunté a Miguel por qué él no realizaba el trabajo de tapar el pozo. Me dijo que no lo hacía porque tenía el dedo cortado, yo vi que tenía una lesión en la mano, creo que la derecha, y parecía una lesión realizada por un cuchillo".

Sobre esta herida dio detalles en su indagatoria la detenida Celeste Magalí González Guerrero, pareja de Miguel, quien dijo que él mismo le contó que “lo del dedo se lo había hecho con un destornillador cuando apuñaló a una de las chicas que se quiso escapar”.

Tras el nuevo cargo que le imputaron, Giménez enfatizó ante los fiscales: “Claramente yo no estuve ahí. Ese día estuve en la casa de Gabriela y estuve casi toda la noche con ella. Pido por favor que se fijen las cámaras. Me dijeron que hay una cámara de la Municipalidad, frente al domicilio donde pasó el hecho. Les pido por favor que revisen esa cámara. Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. No tengo nada más para decir”.

Brenda, Morena y Lara
Brenda, Morena y Lara

Todos los detenidos fueron citados a una nueva ronda de indagatorias este viernes, luego de que los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli ampliaran las imputaciones en un expediente que ya supera las 1500 fojas.

Los funcionarios judiciales de la UFI de Homicidios de La Matanza decidieron sumar dos nuevas calificaciones a los acusados. Se trató de homicidio criminis causa -matar para ocultar un delito previo- y privación ilegítima de la libertad por haber retenido contra sus voluntades a las tres víctimas.

Las nuevas imputaciones se combinan en concurso real con la ya existente: la de tres hechos de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento en un contexto de violencia de género.

“El homicidio criminis causa es para todos por la distribución de roles para encubrir otro delito, la privación de libertad agravada. El femicidio, desde ya, no se aplica a las imputadas mujeres", explicó una fuente judicial a este medio.

Temas Relacionados

Triple femicidio narcoFlorencio VarelaMorena VerdiBrenda del CastilloLara GutiérrezÚltimas noticiasTriple femicidio

Últimas Noticias

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei en Tres de Febrero

Previo al ataque, la acusada había sido demorada por haber estado a centímetros del Presidente. Logró ser retenida en un supermercado de la zona, luego de que intentara escapar

Detuvieron a una mujer por

Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Son tres hermanos que fueron investigados por presuntamente haber planificado y ejecutado el crimen el 29 de julio de 2024. Aún queda otro involucrado prófugo de la Justicia

Detuvieron a tres de los

Trompadas, patadas y corridas: el paso violento de los Hells Angels por La Plata

Integrantes del grupo protagonizaron distintas peleas con trapitos y repartidores. Se estima que el club de motociclistas permanecería en la capital bonaerense hasta el domingo. Los videos

Trompadas, patadas y corridas: el

Está acusado de matar al amante de su pareja, pero asegura que fue su primo: ¿cómplices o traición familiar?

Luis Miguel Zapata Simón fue detenido en España el año pasado y extraditado a Argentina a principios de octubre. Lo acusan de cometer un crimen en Buenos Aires junto a un familiar, quien ya fue condenado por el hecho

Está acusado de matar al

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

Se llevaron a cabo 10 allanamientos y hay 6 detenidos. Los ladrones operaban con complicidad de empleados infieles de las plantas de producción ubicadas en General Pacheco

Desarticularon una banda que robó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si se excluye el crédito

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

“Es desafortunado”: Santilli se distanció de los dichos de Reichardt sobre la “enfermedad mental” en los votantes K

INFOBAE AMÉRICA
Gioconda Belli, la voz poética

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”