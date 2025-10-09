Crimen y Justicia

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

Carlos Adrián Arribas, al frente de la causa por los asesinatos de Lara, Brenda y Morena, adelantó que la mujer este lunes ampliará su indagatoria y que también lo hará su tío, Sotacuro

El fiscal Arribas confirmó que el lunes declaran Florencia y Sotacuro

El fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas dio detalles este jueves de la ampliación de la indagatoria que hizo Florencia Ibáñez. Se trata de la acusada y detenida a la que las cámaras de seguridad tomaron a bordo del Volkswagen Fox blanco de su tío, en el marco de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela que la tiene presa en el penal de Magdalena.

En ese contexto, Arribas comentó que la acusada reconoció que el móvil de los femicidios de Lara, Brenda y Morena fue una mejicaneada de droga, que dio cifras estrambóticas (300, 400 kilos) y que ese cargamento pertenecía su pareja, Alex, que está prófugo.

El fiscal adelantó que la mujer pidió continuar con la indagatoria el próximo lunes y que ese mismo día también solicitó declarar otra vez Víctor Sotacuro Lázaro, el tío de Florencia y que este miércoles fue elevado en rango en la banda narco por Magalí Celeste González Guerrero, la inquilina de la casa donde ocurrieron los homicidios: lo colocó por encima incluso de “Pequeño J”.

“Se mantuvo en algunos dichos, rectificó otros”, comentó Arribas sobre Florencia y dijo que habló de Alex, a quien ella había mencionado como su amante.

Florencia Ibáñez declaró en la
Florencia Ibáñez declaró en la Fiscalía de La Matanza captura. Hubo fuerte custodia

Identificado como Alex Roger Idone Castillo, permanece prófugo. Sobre él pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

“Manifestó que a su pareja le robaron la droga y contó que estaban esperando afuera si les devolvían la droga o no”, explicó el fiscal sobre la justificación de la detenida sobre qué hacía en Florencio Varela con Alex y Sotacuro, como reconoció inicialmente.

“Dijo que no sabía que iban a matar a las chicas, porque la llevaron hasta ahí, supuestamente, porque iban a hablar con una persona que les iba a entregar la droga”, continuó el funcionario y explicó que Florencia pidió volver a declarar este lunes. Y que ese mismo día se le tomará la ampliación de la indagatoria a Sotacuro.

A Florencia la detuvieron en
A Florencia la detuvieron en la puerta de un canal de Palermo

Según Arribas, Florencia estimó que la mejicaneada fue de “300 a 400 kilos” de droga, a dichos de la acusada.

Noticia en desarrollo

