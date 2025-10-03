Crimen y Justicia

Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

Son días claves en la causa que investiga el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. En las últimas horas, Pequeño J fue detenido en Perú acusado de ordenar los asesinatos. Además, hay otros ocho detenidos, incluyendo a su mano derecha. Las novedades

Matías Ozorio ya permanece detenido
Matías Ozorio ya permanece detenido en Argentina

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Por el crimen, hay 9 detenidos. Uno de ellos es Pequeño J, el narco peruanpde 20 años, señalado como quien ordenó el asesinato de las chicas. Cayó en Perú, igual que su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, que fue extraditado en las últimas horas y llegó a Argentina por la madrugada.

Este viernes, el fiscal Arribas, a cargo de la causa, lo espera para indagarlo.

14:16 hsHoy

Qué es el tusi o cocaína rosa y cómo impacta en la salud

La droga sintética se afianza en la escena nocturna y preocupa a los especialistas por sus consecuencias entre adolescentes y jóvenes. Por qué aseguran que “la combinación de sus componentes puede ser letal”

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

El uso recreativo de tusi
El uso recreativo de tusi se incrementó en los últimos años entre adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae

El tusi, conocido también como cocaína rosa, es una sustancia de composición variable y efectos peligrosos tanto a nivel físico como mental, según advirtieron especialistas en toxicología y psiquiatría a Infobae.

14:01 hsHoy

La indagatoria a Ozorio

El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza se dispone a indagarlo esta mañana como coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

La acusación, femicidio agravado por premeditación y alevosía, es pesada. Si Ozorio es encontrado culpable por un tribunal, la única pena posible será la de prisión perpetua.

14:00 hsHoy

El enigma de Matías Ozorio: de joven trabajador a estar acusado del triple femicidio de Florencio Varela

Sospechado de ser la mano derecha del temible “Pequeño J”, será indagado este viernes tras un operativo internacional para traerlo al país. La Justicia aún no sabe cómo ambos se vincularon

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Así fue la expulsión de Matías Ozorio de Perú (Crédito: Policía Nacional del Perú)

Tal vez, en algún momento en estos últimos días, Matías Agustín Ozorio pensó, por un instante, en qué salió mal en toda su historia, qué fue lo que se rompió, lo que lo trajo hasta aquí, hasta el centro de la tormenta del triple femicidio más macabro de la década.

13:39 hsHoy

Así fue la llegada de Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, tras ser expulsado de Perú

Está acusado de ser coautor del triple femicidio narco en Florencio Varela. El sospechoso pasará la noche en Puerta 12 y este viernes por la mañana será indagado por el fiscal Arribas

Se trata de la mano derecha del líder narco peruano Pequeño J

Después de haber sido expulsado de Perú, el jueves por la noche se concretó la llegada de Matías Ozorio a la Argentina. Bajo un fuerte operativo de seguridad, el supuesto coautor del triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez cometido en una casa de Florencio Varela ya se encuentra a disposición de las autoridades nacionales.

