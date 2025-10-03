Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

Matías Ozorio ya permanece detenido en Argentina

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Por el crimen, hay 9 detenidos. Uno de ellos es Pequeño J, el narco peruanpde 20 años, señalado como quien ordenó el asesinato de las chicas. Cayó en Perú, igual que su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, que fue extraditado en las últimas horas y llegó a Argentina por la madrugada.

Este viernes, el fiscal Arribas, a cargo de la causa, lo espera para indagarlo.