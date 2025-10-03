Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.
Por el crimen, hay 9 detenidos. Uno de ellos es Pequeño J, el narco peruanpde 20 años, señalado como quien ordenó el asesinato de las chicas. Cayó en Perú, igual que su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, que fue extraditado en las últimas horas y llegó a Argentina por la madrugada.
Este viernes, el fiscal Arribas, a cargo de la causa, lo espera para indagarlo.
El tusi, conocido también como cocaína rosa, es una sustancia de composición variable y efectos peligrosos tanto a nivel físico como mental, según advirtieron especialistas en toxicología y psiquiatría a Infobae.
El titular de la UFI de Homicidios de La Matanza se dispone a indagarlo esta mañana como coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.
La acusación, femicidio agravado por premeditación y alevosía, es pesada. Si Ozorio es encontrado culpable por un tribunal, la única pena posible será la de prisión perpetua.
Tal vez, en algún momento en estos últimos días, Matías Agustín Ozorio pensó, por un instante, en qué salió mal en toda su historia, qué fue lo que se rompió, lo que lo trajo hasta aquí, hasta el centro de la tormenta del triple femicidio más macabro de la década.
