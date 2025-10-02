Triple femicidio narco, en vivo: ocho policías argentinos viajarán a Perú para buscar al principal ladero de Pequeño J

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados durante la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.
Por el crimen, hasta el momento, hay nueve detenidos:
-Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.
-Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.
-Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.
-Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó este martes en Lima, Perú.
-“Pequeño J”, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas, fue apresado este martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, cuando iba a encontrarse con su mano derecha.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, las víctimas fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.
Un total de ocho agentes de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense viajarán en las próximas horas a Lima, Perú, para coordinar el traslado de Matías Ozorio, ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J". Ambos son señalados como coautores del triple femicidio de Florencio Varela, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
Tras las detenciones concretadas por la Policía Nacional de Perú este martes, las fuerzas de seguridad argentinas movilizarán un operativo especial para concretar el traslado de Ozorio, quien fue expulsado por Perú, horas después de ser detenido por la Policía Nacional.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el traslado se hará con un avión de la Fuerza Aérea que aterrizará en el aeropuerto de El Palomar.
En tanto, ya comenzaron los trámites para la extradición del presunto jefe de la banda narco, conocido como “Pequeño J”.
Ambos sospechosos fueron rastreados utilizando bases de datos internacionales y alertas migratorias que permitieron ubicarlos en territorio peruano.
Magalí Celeste González Guerrero (28) es una de las primeras detenidas por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Ella cayó en un hotel alojamiento y está presa en Melchor Romero, aunque es quien vivía junto a otro de los detenidos y pareja suya, Miguel Ángel Villanueva Silva (27), en la casa de Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos.