Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la madre de la víctima pidió que liberen a los detenidos

Segundo día del debate por la muerte de Jimena Salas (Foto: MPF Salta)

Este jueves tuvo lugar la segunda audiencia por el crimen de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en 2017 en la localidad salteña de Vaqueros, y en esta oportunidad fue el turno de la mamá de la mujer asesinada, Cristina García. Tras brindar su relato frente al Tribunal, la mujer indicó a la salida de la audiencia, que no cree que los dos imputados sean los responsables de la muerte de su hija.

“Quiero que dejen libres a los hermanos Saavedra. No creo que sean culpables, esto se trata de algo más extraño”, insistió García en declaraciones a la prensa. Al mismo tiempo, se refirió a Javier Nicolás Saavedra, el tercero de los hermanos acusados, quien se habría quitado la vida en la Alcaidía General en la que estaba alojado. “No se puede juzgar a un muerto”, dijo sobre el hombre que falleció de un shock hipovolémico provocado por una herida cortante en el brazo izquierdo.

Afectada por el paso del tiempo, desde aquel 27 de enero de 2017 en que encontraron a la mujer tendida sobre un charco de sangre, con 57 puñaladas, García añadió: “Yo morí hace 8 años, 8 meses y 28 días”, cuestionando los tiempos de investigación y poniendo en duda el resultado del proceso judicial. “El único problema es que vamos a seguir sin saber quién mató a Jimena. Siempre volvemos al principio”, acusó, y añadió: “La Justicia no existe. Mi hija está muerta y nadie la va a volver a ver vivir”.

De acuerdo con el portal El Tribuno, a lo largo de sus declaraciones, García descartó la hipótesis de un robo como móvil del crimen y enfatizó: “Nadie entra a robar y mata a alguien de más de 30 puñaladas”. En este sentido fue que se dirigió hacia uno de los acusados, sobre quien dijo que “era un joven de 20 años, no tiene lógica”.

A Jimena la mataron de 57 puñaladas en 2017

Al comienzo de esta etapa, los acusados Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra declararon ante los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano y negaron de manera expresa su participación en los hechos que se les atribuyen. Ambos están acusados del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Salas.

Ese mismo día también habló la pareja de la víctima, Federico Nicolás Cajal Gauffin, quien fue quien encontró el cuerpo. "Tengo la tranquilidad de saber quién la mató, me hubiese gustado saber por qué”, indicó frente al tribunal, según confirmó el portal Todo Jujuy. La acusación está en manos de la Unidad Fiscal, conformada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF),

El juicio continuará este viernes desde las 8.30, mismo horario en el que comenzaron todas las audiencias.

El jurado también escuchó este jueves a la madre de los acusados, y a la hermana de la pareja de Salas y su entonces esposo, quienes aportaron detalles vinculados a la relación entre las familias y el contexto en el que se desencadenó el crimen.

Además, dos efectivos policiales de la dependencia de Vaqueros relataron su participación el día del hallazgo, al igual que el médico del Centro de Salud de la localidad, quien formó parte del equipo sanitario que acudió al domicilio el día del crimen. El profesional detalló el procedimiento realizado junto a sus colegas al llegar a la casa, donde constataron la ausencia de signos vitales en la víctima. Otro testimonio relevante fue el de la mujer encargada del cuidado de las hijas de la víctima, las cuales se encontraban en el domicilio el día del crimen.