La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

La modelo murió en agosto de 2023 a los 43 años

Aníbal Lotocki sigue recibiendo reveses de la Justicia. Condenado a 8 años de cárcel -con una confirmación de la Cámara- y preso por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, la fallecida Silvina Luna y Gabriela Trenchi; ahora una junta médica lo complica mucho más. Básicamente, vincularon la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico.

Fueron ocho los peritos especialistas en cirugía plástica, infectología, clínica médica, terapia intensiva y tanatología que estudiaron la historia clínica y la autopsia de Silvina Luna y concluyeron que la modelo murió a causa de una sepsis que le provocó un tromboembolismo pulmonar, pero que lo que originó todo eso fue “una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.

“La causa originaria debe entenderse como la que dio lugar a las manifestaciones posteriores”, comentó el perito Jorge Lauro Dri, según el texto al que pudo tener acceso Infobae.

Uno de los aspectos centrales del dictamen se refiere a la relación entre los granulomas por cuerpo extraño y la hipercalcemia que presentó la paciente tras someterse a procedimientos estéticos de modificación corporal.

Aníbal Lotocki

Los peritos confirmaron que estos granulomas, producidos como respuesta del sistema inmune frente a material exógeno no biodegradable, fueron responsables del aumento de calcio en sangre.

La evolución clínica de Silvina Luna evidencia este proceso: la hipercalcemia se detectó por primera vez en 2013, tras la colocación de rellenos estéticos, y en 2014 se registraron niveles elevados seguidos de hipercalciuria.

Los estudios complementarios, incluidas biopsias de las regiones glúteas, confirmaron la presencia de granulomas tipo cuerpo extraño y material no biológico amorfo, hallazgos que se corroboraron en la autopsia y el informe histopatológico.

Respecto a la influencia de la cantidad de granulomas en el grado de hipercalcemia, los peritos señalaron que, aunque no existe un método preciso para cuantificar la relación, el volumen de material inyectado puede aumentar la probabilidad de desarrollar hipercalcemia. Asimismo, factores como la reacción inmune individual y la naturaleza del material inyectado también inciden en la manifestación clínica.

Los médicos no hallaron en los antecedentes familiares y médicos de la paciente elementos que se vinculen su hipercalcemia

En cuanto a los antecedentes familiares y médicos de la paciente, no se encontraron elementos que vinculen su hipercalcemia con enfermedades ni con patologías familiares.

Asimismo, los peritos confirmaron que la reacción inflamatoria granulomatosa observada en la paciente fue consecuencia de la sustancia extraña PMMA y otros materiales inyectados, generando una hipersensibilidad tipo IV que explica la fisiopatología y clínica desde el inicio hasta el desenlace fatal.

El análisis de los factores de riesgo y la intervención médica señala que, exceptuando al imputado responsable de la inserción de material, no se registraron deficiencias en la atención de los profesionales que trataron a Silvina Luna, y que su evolución fue consecuencia directa de la enfermedad de base, la reacción granulomatosa y factores intercurrentes como infecciones y adherencia irregular a tratamientos.

En conclusión, los peritos determinaron que la muerte de Silvina Luna fue el resultado de un proceso complejo originado en los granulomas por cuerpo extraño, desencadenando hipercalcemia, daño renal progresivo e infecciones crónicas, culminando finalmente en tromboembolismo pulmonar y sepsis, sin que mediara negligencia por parte del resto del equipo médico.

O sea, si no se hubiera sometido a esos procedimientos estéticos de modificación corporal, no se habría enfermado.

Esta conclusión de la Junta Médica le da una base sustentable a las intenciones de la acusación contra Loctocki: si bien fue juzgado y condenado por las lesiones que le provocó a Luna, ahora ocho especialistas han dejado en claro que su muerte estuvo vinculada a los procedimientos estéticos.