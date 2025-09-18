Crimen y Justicia

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Una junta de ocho especialistas que se reunieron en la Morgue Judicial vinculó la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado

Martín Candalaft

Por Martín Candalaft

Guardar
La modelo murió en agosto
La modelo murió en agosto de 2023 a los 43 años

Aníbal Lotocki sigue recibiendo reveses de la Justicia. Condenado a 8 años de cárcel -con una confirmación de la Cámara- y preso por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, la fallecida Silvina Luna y Gabriela Trenchi; ahora una junta médica lo complica mucho más. Básicamente, vincularon la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico.

Fueron ocho los peritos especialistas en cirugía plástica, infectología, clínica médica, terapia intensiva y tanatología que estudiaron la historia clínica y la autopsia de Silvina Luna y concluyeron que la modelo murió a causa de una sepsis que le provocó un tromboembolismo pulmonar, pero que lo que originó todo eso fue “una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.

La causa originaria debe entenderse como la que dio lugar a las manifestaciones posteriores”, comentó el perito Jorge Lauro Dri, según el texto al que pudo tener acceso Infobae.

Uno de los aspectos centrales del dictamen se refiere a la relación entre los granulomas por cuerpo extraño y la hipercalcemia que presentó la paciente tras someterse a procedimientos estéticos de modificación corporal.

Aníbal Lotocki
Aníbal Lotocki

Los peritos confirmaron que estos granulomas, producidos como respuesta del sistema inmune frente a material exógeno no biodegradable, fueron responsables del aumento de calcio en sangre.

La evolución clínica de Silvina Luna evidencia este proceso: la hipercalcemia se detectó por primera vez en 2013, tras la colocación de rellenos estéticos, y en 2014 se registraron niveles elevados seguidos de hipercalciuria.

Los estudios complementarios, incluidas biopsias de las regiones glúteas, confirmaron la presencia de granulomas tipo cuerpo extraño y material no biológico amorfo, hallazgos que se corroboraron en la autopsia y el informe histopatológico.

Respecto a la influencia de la cantidad de granulomas en el grado de hipercalcemia, los peritos señalaron que, aunque no existe un método preciso para cuantificar la relación, el volumen de material inyectado puede aumentar la probabilidad de desarrollar hipercalcemia. Asimismo, factores como la reacción inmune individual y la naturaleza del material inyectado también inciden en la manifestación clínica.

Los médicos no hallaron en
Los médicos no hallaron en los antecedentes familiares y médicos de la paciente elementos que se vinculen su hipercalcemia

En cuanto a los antecedentes familiares y médicos de la paciente, no se encontraron elementos que vinculen su hipercalcemia con enfermedades ni con patologías familiares.

Asimismo, los peritos confirmaron que la reacción inflamatoria granulomatosa observada en la paciente fue consecuencia de la sustancia extraña PMMA y otros materiales inyectados, generando una hipersensibilidad tipo IV que explica la fisiopatología y clínica desde el inicio hasta el desenlace fatal.

El análisis de los factores de riesgo y la intervención médica señala que, exceptuando al imputado responsable de la inserción de material, no se registraron deficiencias en la atención de los profesionales que trataron a Silvina Luna, y que su evolución fue consecuencia directa de la enfermedad de base, la reacción granulomatosa y factores intercurrentes como infecciones y adherencia irregular a tratamientos.

En conclusión, los peritos determinaron que la muerte de Silvina Luna fue el resultado de un proceso complejo originado en los granulomas por cuerpo extraño, desencadenando hipercalcemia, daño renal progresivo e infecciones crónicas, culminando finalmente en tromboembolismo pulmonar y sepsis, sin que mediara negligencia por parte del resto del equipo médico.

O sea, si no se hubiera sometido a esos procedimientos estéticos de modificación corporal, no se habría enfermado.

Esta conclusión de la Junta Médica le da una base sustentable a las intenciones de la acusación contra Loctocki: si bien fue juzgado y condenado por las lesiones que le provocó a Luna, ahora ocho especialistas han dejado en claro que su muerte estuvo vinculada a los procedimientos estéticos.

Temas Relacionados

Silvina LunaAnibal Lotockiúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

El hecho ocurrió este jueves al mediodía. Detuvieron al sospechoso que habría iniciado el enfrentamiento

Asesinaron a un sargento durante

Inseguridad en Mar del Plata: enfrentó a los tiros a 4 motochorros que le quisieron robar en la puerta de su casa

Ocurrió en agosto, pero las imágenes del violento momento se conocieron en las últimas horas. El video

Inseguridad en Mar del Plata:

Video: así fue el forcejeo con la Policía de Vicente López en el que murió el hermano de un famoso bailarín

Octavio Buccafusco falleció de un paro cardíaco en la equina de la avenida Maipú y la calle Güemes. La Justicia investiga si hubo responsabilidad de los agentes en el hecho

Video: así fue el forcejeo

Video: atrapó a un supuesto ladrón que quiso robarle a su suegra, lo ató y lo arrastró con su camioneta

Ocurrió en la localidad de San Justo. Una fiscal investiga el episodio. El relato del vecino

Video: atrapó a un supuesto

El crudo relato del hermano del hombre que murió durante un operativo policial en Vicente López: “Fue un exceso de las fuerzas”

El bailarín Augusto Buccafusco pide Justicia por Octavio, padre de 3 hijas, y que los testigos del hecho se acerquen a declarar. Asegura que los agentes municipales lo asfixiaron

El crudo relato del hermano
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sabag Montiel pidió la absolución:

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país en 1.400 puntos básicos

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
El conmovedor relato de los

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes