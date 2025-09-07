Crimen y Justicia

Feroz incendio en un conventillo de La Boca donde vivían 13 familias: hay al menos un muerto y 8 heridos

Las llamas se originaron en el interior de una vivienda precaria ubicada sobre la calle Wenceslao Villafañe al 400

Guardar
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y 8 heridos

Al una persona murió y otras ocho resultaron heridas este domingo por la mañana tras un feroz incendio desatado en un conventillo del barrio porteño de La Boca.

Las llamas, que comenzaron cerca de las 8 dentro de esa vivienda precaria donde viven 13 familias, están siendo sofocadas por efectivos de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que durante la inspección, a tres metros del acceso, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas.

15 dotaciones de Bomberos de la Ciudad combatieron las llamas

Por su parte, el personal del SAME debió oxigenar a 5 mujeres y 3 varones. Todos son mayores de edad y solo uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Argerich.

El siniestro tiene lugar sobre la calle Wenceslao Villafañe 439, donde también se observa una densa columna de humo negro que es visibles desde varias cuadras a la redonda.

Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad también se encuentran trabajando en el lugar para controlar el siniestro y evitar que se propague a las viviendas linderas, muchas de ellas también de madera y chapa, lo que aumenta el riesgo de propagación.

En el convetillo vivían 13 familias

Las primeras imágenes difundidas por las cámaras de televisión muestran el interior del conventillo completamente tomado por el fuego, consumiendo muebles, ropa y pertenencias de las familias que allí residen.

Vecinos relataron a la prensa que la estructura carecía de salidas de emergencia, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de personas atrapadas.

El conventillo, de características típicas de las construcciones históricas del barrio, estaba rodeado por edificaciones más recientes. La combinación de materiales altamente inflamables y las conexiones eléctricas precarias podrían haber favorecido la rápida propagación del incendio, aunque las causas aún son materia de investigación.

El siniestro tiene lugar sobre la calle Wenceslao Villafañe 439

El operativo de emergencia continúa en desarrollo, mientras se aguardan más precisiones sobre la situación de los damnificados y el control total del fuego.

Noticia en desarrollo....

