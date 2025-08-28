Crimen y Justicia

Se conocerá hoy el veredicto del juicio por el crimen del Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo

El único acusado, Isaías José Suárez, está imputado por el delito de homicidio agravado criminis causae. La Fiscalía solicitó una condena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional

El ingeniero tenía 32 años
El ingeniero tenía 32 años y hace pocos meses le había dado la bienvenida a su primer hijo (Facebook)

A dos semanas de que se terminara la etapa de los alegatos, este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 dará a conocer el veredicto por el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo en agosto de 2023. La causa llegó a juicio con un solo acusado, Isaías José Suárez (31), acusado de haberle robado el celular y provocarle la puñalada que derivó en la muerte de la víctima.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la audiencia comenzará a las 09:00 horas. Previo a realizarse la lectura del fallo, se realizará una instancia previa, en la que las partes podrán expresar sus últimas palabras ante los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura.

Luego de que la querella y el acusado realicen sus pedidos a considerar, los magistrados decidirán si correspondería condenar a Suárez por el delito de homicidio agravado criminis causae, una figura penal que suele ser aplicada al considerarse que un asesinato fue perpetrado para consumar otro delito -en este caso, el robo del celular de la víctima- y para procurar la impunidad.

En la exposición de los alegatos, el fiscal Nicolás Amelotti solicitó que el único acusado fuera sentenciado a cumplir con una prisión perpetua. Durante su intervención, que duró dos horas, argumentó que el pedido estaría fundamentado en el Código Penal, que establece la pena máxima para quienes matan con el fin de ocultar otro delito o asegurar su impunidad.

El principal sospechoso del crimen
El principal sospechoso del crimen del ingeniero Mariano Barbieri

Después de haber señalado que el imputado tenía pleno conocimiento del daño que le provocó a la víctima, debido a que lo apuñaló en una zona del tórax cercana al corazón. “Frente a la resistencia, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima”, reconstruyó Amelotti, según las declaraciones recopiladas por el sitio Fiscales.

En el caso de que Suárez fuera condenado a prisión perpetua, también se vería imposibilitado a acceder a un régimen de libertad condicional. Además, el fiscal pidió a los jueces que sea declarado reincidente por sus antecedentes penales por robo, los cuales había cometido por la misma zona donde ocurrió el crimen.

A la salida de la audiencia, la esposa del ingeniero, Maricel, aseguró que el alegato de la Fiscalía había sido “muy convincente”. Durante un diálogo con TN, manifestó: “Esperemos que se haga justicia”.

Así fue el crimen de Mariano Barbieri en Palermo

La noche del 30 de agosto de 2023, el ingeniero se encontraba en la Plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Casares, en Palermo. Momentos antes, había salido de una vivienda ubicada en avenida Santa Fe y Malabia, donde residía temporalmente, para observar la luna llena.

Después de que avisara a amigos y familiares que saldría a dar un paseo, fue sorprendido por el acusado minutos después de que se sentara en el centro del parque. Según indicó la investigación, el atacante estaba armado con un cuchillo y lo había amenazado para robarle el celular.

En medio de un forcejeo, el agresor apuñaló a Barbieri en el tórax y se dio a la fuga con el dispositivo móvil. Por su parte, la víctima pudo cruzar la avenida para buscar ayuda y llegó a una heladería de la cadena Cremolatti. Al darse cuenta de que se encontraba herido, los empleados llamaron al 911.

El responsable de un hotel cercano declaró ante las autoridades: “Vi a un joven que gritaba y pedía auxilio”, y agregó que una vez dentro de la heladería pudo comprobar la gravedad de la herida. En ese momento, Barbieri alcanzó a identificarse por su nombre y a brindar su cuenta de Instagram mientras aguardaba la asistencia médica.

El arma homicida fue encontrada
El arma homicida fue encontrada en la misma plaza donde ocurrió el ataque (Adrián Escándar)

“Estaba lúcido y repetía que no quería morir”, recordó el testigo sobre los instantes previos a que arribaran los efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Así, la víctima fue trasladada al Hospital Fernández, donde murió durante una intervención quirúrgica de urgencia.

Poco después, el informe de autopsia confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de una hemorragia interna. Todo esto fue provocado por la herida de unos seis y siete centímetros de profundidad en el tórax, que comprometió la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón.

Un día después del crimen, un cronista televisivo encontró el arma homicida en la Plaza Sicilia mientras realizaba una cobertura periodística. Se trataba de un cuchillo con rastros de sangre, que pertenecía a la víctima, de acuerdo con los estudios de ADN que le practicaron.

La instrucción, desarrollada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa y la jueza Carolina Bernan, determinó la presunta autoría de Suárez, quien contaba con antecedentes penales y varias detenciones previas. El presunto autor del crimen había sido identificado a partir del análisis y seguimiento realizado por las cámaras de seguridad de la zona.

De la misma forma, la investigación de la División Reconocimiento Antroposcopométrico de la Policía de la Ciudad estableció coincidencias entre las características físicas y gestuales de Suárez y las del autor observadas en los videos. Además, los peritos constataron lesiones recientes en el cuello y hombros del acusado, los cuales eran compatibles con una pelea.

