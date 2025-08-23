Crimen y Justicia

Julieta Silva insistió en que fue víctima de extorsión: “No podía salir de la relación porque él tenía videos íntimos míos”

Luego de que fuera denunciada por presuntamente haber golpeado a su esposo, la mujer volvió a rechazar las acusaciones y dio su versión

Julieta Silva volvió a hablar públicamente en medio de su situación judicial y sostuvo su inocencia en las denuncias por violencia de género que enfrenta. La mujer, conocida por haber sido condenada por la muerte de Genaro Fortunato, aseguró que fue víctima de extorsión y que no cometió los hechos por los que está acusada.

Durante una entrevista con Telenoche, Silva relató que su actual esposo utilizó información de su pasado para chantajearla. “Empecé a sentir que él usaba situaciones dolorosas que viví para amenazarme. Me filmaba sin que yo supiera, grababa conversaciones y tenía videos íntimos míos. Cuando descubrí esas grabaciones, hasta me arrodillé pidiéndole que las borrara”, contó.

La mujer definió la relación como “complicada y tóxica”. “Hace casi cuatro años que estábamos en pareja. Él llegó a mi vida como una persona sufrida, víctima de una relación anterior, atravesado por conflictos familiares; y yo venía de la muerte trágica de Genaro. Me sentí refugiada en él”, contó.

En otro tramo de la entrevista, Silva habló sobre la presión que sintió desde el caso Fortunato y el peso social que tuvo el hecho en su vida. “No soy la misma desde ese día. Hasta hoy sigo teniendo imágenes en mi cabeza que no sé cuándo voy a poder sacar. Salir después de lo que pasó con Genaro no fue fácil. La mirada de la gente pesa. Hasta mi mamá me lo recordaba, me acompañaba y sentía que todos nos miraban”, narró.

Consultada sobre la denuncia de su esposo, Julieta reconoció que hubo discusiones, pero negó los hechos de violencia que le atribuyen. “No existieron golpes como se dice ni nada de lo que se está contando”, aseguró. Y dijo que, ante las crisis de pareja, intentó sostener la familia: “Aposté a construir una familia, pensé que era una etapa difícil que podía superarse. No creí que todo terminaría de esta forma”.

Silva también explicó por qué demoró en dar su versión de los hechos: “Me decían que si hablaba, no me iban a creer, iban a usarlo en mi contra y me podían llegar a dar una condena de veinte años. Mis hijos son adolescentes, no quería que volvieran a vivir algo así”.

Así, insistió en que fue víctima de una maniobra de chantaje que la puso en una situación vulnerable y que cualquier denuncia propia que hizo, previamente, no fue escuchada.

La mujer estuvo detenida por
La mujer estuvo detenida por la muerte de su ex pareja Genaro Fortunato (Imagen de archivo)

Silva, de 36 años, cobró notoriedad en los medios en 2018, cuando fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo tras atropellar y matar con su auto al rugbier Genaro Fortunato en septiembre de 2017, a la salida de un boliche de San Rafael, Mendoza.

El fallo, ratificado un año después por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, determinó que ella no quiso asesinar a su pareja, aunque manejaba ebria y sin sus anteojos, luego de una discusión en la vía pública.

Luego de recuperar su libertad en 2020, Silva retomó su vida en Mendoza. Dos años después, se casó nuevamente y tuvo una hija con el hombre que ahora la acusa.

Fue el 12 de julio cuando su actual esposo realizó un llamado al 911 y la denunció por violencia. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el hombre alertó desde el baño de la casa, donde se refugió. Cuando la policía llegó al domicilio, constataron lesiones leves en el denunciante.

Posteriormente, la Justicia imputó a Silva por lesiones leves agravadas por el vínculo y le dictó prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico. En las semanas siguientes, la Fiscalía de Instrucción de San Rafael sumó cargos por privación ilegítima de la libertad en al menos diez episodios, amenazas simples y desobediencia.

Durante su presentación ante el fiscal Fabricio Sidoti, Silva dio su versión. Su abogado señaló que la mujer temía perder la custodia de sus hijos y que enfrenta el proceso judicial bajo presión y estigmatización. Aunque la parte acusadora pidió la prisión preventiva, el juez Claudio Gil le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por ser madre de una niña pequeña, bajo la vigilancia de una tobillera electrónica.

Así las cosas, el expediente sigue avanzando en el Juzgado Penal Colegiado N°2 de San Rafael, donde se resolverán las distintas denuncias cruzadas y se evaluará la situación de Silva, quien sostiene que es “inocente y víctima de extorsión”.

