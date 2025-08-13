Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

Diego Fernández Lima.

A casi tres meses del hallazgo de restos óseos humanos en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan y lindera a donde vivió Gustavo Cerati, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, investiga en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.

En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio, cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.

Se espera que hoy miércoles, desde las 11, se presente a declarar el camarógrafo Adrián Farías, quien este lunes por la noche denunció a Fernández Lima durante una entrevista por un supuesto intento de violación.