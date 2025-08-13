Crimen y Justicia

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

En el marco de la investigación para determinar en qué circunstancias murió el joven que estaba desaparecido desde 1984, el fiscal Martín López Perrando solicitó que Cristian Graf, el principal sospechoso, sea indagado por los delitos de “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia”

Diego Fernández Lima.
Diego Fernández Lima.

A casi tres meses del hallazgo de restos óseos humanos en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan y lindera a donde vivió Gustavo Cerati, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, investiga en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.

En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio, cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.

Se espera que hoy miércoles, desde las 11, se presente a declarar el camarógrafo Adrián Farías, quien este lunes por la noche denunció a Fernández Lima durante una entrevista por un supuesto intento de violación.

Hablaron los abogados de Cristian Graf, dueño de la casa del crimen de Coghlan

Hablaron los abogados de Cristian Graf, dueño de la casa del crimen de Coghlan

Anoche, desde el frente de la vieja casona donde se hallaron los restos óseos de Diego Fernández Lima, hablaron con los medios de prensa Érica Nyczypor y Martín Díaz, los abogados que defienden a Cristian Graf, el principal sospechoso de haber asesinado al joven que se encontraba desaparecido desde 1984. En ese contexto, ambos letrados desmintieron que su cliente esté vinculado con el caso y ratificaron que se presentó ante la Justicia este martes para estar a disposición.

“Él no tiene nada que esconder. No tiene ningún tipo de imputación y está haciendo una presentación personal, poniéndose a derecho como un buen ciudadano de bien”, explicó el doctor Díaz.

El pasado lunes, Graf se presentó voluntariamente y sin abogados para ponerse a disposición de la Justicia. Sin embargo, no declaró porque no había sido solicitado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, debido a que no figuraba como acusado ni como testigo en la investigación.

“Él se presentó por su propia voluntad y, como no lo dejaron presentarse personalmente, lo va a hacer a través de abogados en la forma y en los medios que prescribe la ley”. Sin embargo, los abogados Nyczypor y Díaz no fueron atendidos por el fiscal.

Consultados por el pedido de indagatoria del fiscal López Perrando, el doctor Díaz explicó que tanto él como su colega no habían sido notificados hasta ese momento, porque no figuraban como la defensa oficial de Graf. “Mañana (por hoy miércoles) a primera hora, cuando nos presentemos, nos dirá el fiscal si (Cristian Graf) realmente tiene que presentarse, qué día y qué hora y ahí estaremos”, señaló.

En cuanto a los motivos por los que será indagado Graf, su abogado explicó que no “puede quedar detenido por ningún tipo de imputación por la prescripción de la acción penal”.

Cronología del caso Diego Fernández Lima: el hallazgo de los restos, la identificación y el nexo con Gustavo Cerati

La investigación comenzó en mayo con la denuncia de un grupo de obreros. La semana pasada la causa dio un giro inesperado, cuando se confirmó que la víctima era Diego Fernández Lima, un adolescente desaparecido en 1984

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

El caso de Diego Fernández
El caso de Diego Fernández Lima

El caso del cadáver de Diego Fernández Lima, hallado a fines de mayo en un chalet del barrio porteño de Coghlan, dio inicio a una investigación sin precedentes en Argentina. Es una historia de película desde el primer minuto, donde cada nueva revelación que surge en la causa confirma que la realidad supera cualquier ficción.

Leer la nota completa
El hallazgo del cuerpo al lado de la casa donde vivió Gustavo Cerati a fondo: qué encontraron los forenses y cómo resolvieron el misterio

El equipo de científicos que trabajó en el caso logró dar con la identidad del adolescente de 16 años enterrado debajo de una medianera hace 41 años

Fabián Induti
Cecilia Di Lodovico

Por Fabián IndutiyCecilia Di Lodovico

Hay un viejo axioma en materia de investigaciones criminales que reza “el tiempo que pasa, es la verdad que huye”. Pero esta fórmula fue destruida, en gran parte, por los forenses que trabajaron en el caso del cuerpo -reducido a huesos- que fue enterrado al lado de la casa de Cohglan donde vivió Gustavo Cerati.

Leer la nota completa

