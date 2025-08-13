Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

A casi tres meses del hallazgo de restos óseos humanos en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan y lindera a donde vivió Gustavo Cerati, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, investiga en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.
En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio, cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.
Se espera que hoy miércoles, desde las 11, se presente a declarar el camarógrafo Adrián Farías, quien este lunes por la noche denunció a Fernández Lima durante una entrevista por un supuesto intento de violación.
Anoche, desde el frente de la vieja casona donde se hallaron los restos óseos de Diego Fernández Lima, hablaron con los medios de prensa Érica Nyczypor y Martín Díaz, los abogados que defienden a Cristian Graf, el principal sospechoso de haber asesinado al joven que se encontraba desaparecido desde 1984. En ese contexto, ambos letrados desmintieron que su cliente esté vinculado con el caso y ratificaron que se presentó ante la Justicia este martes para estar a disposición.
“Él no tiene nada que esconder. No tiene ningún tipo de imputación y está haciendo una presentación personal, poniéndose a derecho como un buen ciudadano de bien”, explicó el doctor Díaz.
El pasado lunes, Graf se presentó voluntariamente y sin abogados para ponerse a disposición de la Justicia. Sin embargo, no declaró porque no había sido solicitado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Martín López Perrando, debido a que no figuraba como acusado ni como testigo en la investigación.
“Él se presentó por su propia voluntad y, como no lo dejaron presentarse personalmente, lo va a hacer a través de abogados en la forma y en los medios que prescribe la ley”. Sin embargo, los abogados Nyczypor y Díaz no fueron atendidos por el fiscal.
Consultados por el pedido de indagatoria del fiscal López Perrando, el doctor Díaz explicó que tanto él como su colega no habían sido notificados hasta ese momento, porque no figuraban como la defensa oficial de Graf. “Mañana (por hoy miércoles) a primera hora, cuando nos presentemos, nos dirá el fiscal si (Cristian Graf) realmente tiene que presentarse, qué día y qué hora y ahí estaremos”, señaló.
En cuanto a los motivos por los que será indagado Graf, su abogado explicó que no “puede quedar detenido por ningún tipo de imputación por la prescripción de la acción penal”.
El caso del cadáver de Diego Fernández Lima, hallado a fines de mayo en un chalet del barrio porteño de Coghlan, dio inicio a una investigación sin precedentes en Argentina. Es una historia de película desde el primer minuto, donde cada nueva revelación que surge en la causa confirma que la realidad supera cualquier ficción.
Hay un viejo axioma en materia de investigaciones criminales que reza “el tiempo que pasa, es la verdad que huye”. Pero esta fórmula fue destruida, en gran parte, por los forenses que trabajaron en el caso del cuerpo -reducido a huesos- que fue enterrado al lado de la casa de Cohglan donde vivió Gustavo Cerati.