Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

A casi tres meses de que un grupo de obreros hallara restos óseos humanos mientras realizaban una excavación en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, continúa trabajando para determinar en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven que se encontraba desaparecido desde 1984.

Qué hallaron en el chalet lindero de donde vivió Gustavo Cerati en Coghlan.

En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio -ambos asistían a la Escuela Técnica N° 36 “Almirante Guillermo Brown”, hoy situada en el barrio de Saavedra- del exfutbolista del Club Atlético Excursionistas y cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.