Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

A casi tres meses de que un grupo de obreros hallara restos óseos humanos mientras realizaban una excavación en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, continúa trabajando para determinar en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven que se encontraba desaparecido desde 1984.
En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio -ambos asistían a la Escuela Técnica N° 36 “Almirante Guillermo Brown”, hoy situada en el barrio de Saavedra- del exfutbolista del Club Atlético Excursionistas y cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.
Cristian, el albañil que encontró los restos óseos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en julio de 1984, declara este martes ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. La diligencia ocurre después de que excompañeros de la víctima prestaran también testimonio en el marco de la investigación.
Pasaron 41 años desde la última vez que Diego Fernández Lima fue visto con vida. En ese entonces, el barrio porteño de Coghlan -donde el adolescente desapareció misteriosamente en 1984 y a plena luz del día- era otro: aunque su esencia aún sigue intacta, en este tiempo tuvo cambios en su fisionomía, arreglos y reestructuraciones que alteraron lo que ahora es, para la Justicia, una gran escena del crimen.