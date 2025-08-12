Crimen y Justicia

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, ya tomó declaración a algunos de los obreros que hallaron los restos óseos en la casona de avenida Congreso al 3.700 y a excompañeros de colegio del joven

A casi tres meses de que un grupo de obreros hallara restos óseos humanos mientras realizaban una excavación en una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3.700, en el barrio porteño de Coghlan, el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, continúa trabajando para determinar en qué circunstancias murió Diego Fernández Lima, el joven que se encontraba desaparecido desde 1984.

En este contexto, el principal sospechoso del crimen de Fernández Lima, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio -ambos asistían a la Escuela Técnica N° 36 “Almirante Guillermo Brown”, hoy situada en el barrio de Saavedra- del exfutbolista del Club Atlético Excursionistas y cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el impactante hallazgo.

Misterio en Coghlan: declara el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

Cristian, el albañil que encontró los restos óseos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en julio de 1984, declara este martes ante el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. La diligencia ocurre después de que excompañeros de la víctima prestaran también testimonio en el marco de la investigación.

La última esquina donde lo vieron y la casa en la que estuvo enterrado 41 años: las cinco cuadras clave en el caso del cadáver de Coghlan

El barrio porteño quedó bajo la mira de la Justicia, que busca reconstruir el misterio en torno a la muerte de Diego Fernández Lima, hallado en el patio lindero a un inmueble en el que vivió Cerati. Cuáles son los lugares más importantes de esta historia

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Pasaron 41 años desde la última vez que Diego Fernández Lima fue visto con vida. En ese entonces, el barrio porteño de Coghlan -donde el adolescente desapareció misteriosamente en 1984 y a plena luz del día- era otro: aunque su esencia aún sigue intacta, en este tiempo tuvo cambios en su fisionomía, arreglos y reestructuraciones que alteraron lo que ahora es, para la Justicia, una gran escena del crimen.

Diego Fernández LimaCristian GrafCoghlanGustavo Cerati

