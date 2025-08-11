“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

El testimonio del albañil por el caso de Diego Fernández Lima

“Estábamos trabajando y haciendo la excavación y, sin querer, encontramos un par de huesos. Y, al ser curiosos, seguimos excavando más y constatamos que era huesos de humanos. Así que llamamos a la Policía”.

Se llama Cristian y es uno de los albañiles que descubrió uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos. En parte, se puede decir que fue uno de los responsables de esclarecer el misterio que durante 41 años hubo sobre la desaparición de Diego Fernández Lima.

—¿Se dieron cuenta enseguida de que eran huesos humanos?

—Eh, yo sí, porque tenía conocimiento en ese sentido... No cualquiera podría imaginar que había un cadáver, y en ese estado también, donde estaba a poca profundidad. Ponele que a 60, 70 centímetros del suelo.

Diego Fernández Lima

—¿Y estaba muy cerca del paredón de la medianera que ustedes estaban haciendo?

—Sí, casi pegado... Pero la parte lindera del vecino.

Cristian comentó en diálogo con TN que le dio escalofríos el hallazgo: “Te supera. Nadie se espera encontrar una cosa así“. También dijo que les avisaron a los vecinos. ”Vinieron y empezaron a ser curiosos también y a ver qué es lo que pasaba, porque tampoco sabían del caso”, agregó.

Justamente, afirmó que entre esos curiosos estaban los integrantes de la familia Graf: “Estaba la señora. Ella fue la que llamó a la Policía”.

La casa de la excavación (Maximiliano Luna)

Este martes, Cristian está citado para declarar en la causa que investiga Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61.

Este martes, fue Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández Lima, quien se presentó a ponerse a disposición de la Justicia. Las fuentes detallaron que se le comunicó que aún no se adoptó ningún temperamento en torno a él y se le brindó la dirección de la Defensoría Oficial que le tocaría, en caso de ser necesario. Más allá de eso, el caso está prescripto.

Luego de asistir a la fiscalía, ubicada en Avenida De Los Inmigrantes 1950, Graf regresó a su casa de Cohglan y rechazó las acusaciones en su contra. “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?“, le consultó la periodista Mercedes Ninci (El Trece). Le respondió con un tajante ”¡Noooo!“.

Al mismo tiempo, Perrando tenía previsto para este lunes y martes tomar testimoniales en la sede de la fiscalía a ex compañeros de colegio de la víctima y del sospechoso, y de obreros de la empresa que hizo la excavación y demolición en la casa en la que se descubrieron los restos, entre los que está Cristian.

Los restos que hallaron los forenses con los huesos de Diego

El caso

La causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la casa donde alguna vez vivió Gustavo Cerati, sumó un nuevo capítulo clave. Aunque el crimen prescribió, la Fiscalía avanza con su pedido por un juicio por la verdad para determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables.

Lo que se sabe a partir de los datos aportados por la familia de Fernández Lima es que la víctima desapareció el 26 de julio de 1984, después de haber ido al colegio hasta el mediodía. Y acá la primera modificación que altera el caso: la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 a la que Fernández Lima asistía ya no está ubicada en el mismo lugar.

Actualmente, la institución está en Galván al 3700, cerca de Parque Sarmiento, en Saavedra. Pero en ese entonces, el joven cursaba junto al ya mencionado Graf, el principal sospechoso de su muerte, en las calles Ballivián y Donato Álvarez (ahora Combatientes de Malvinas).

Javier, el hermano de Diego

El día de su desaparición, el joven asistió a clases por la mañana, almorzó en su casa con su mamá Irma y después pidió plata para ir a lo de un amigo que vivía a pocas cuadras. Esa fue la última vez que su madre lo vio: a lo largo de estos 41 años, la mujer nunca dejó de buscarlo ni desconectó su teléfono de línea esperanzada con que su hijo, algún día, vuelva a llamar.

Cuando se supo que Diego no aparecía, un conocido de la familia aportó un dato clave que hoy toma relevancia: esa misma tarde, poco después de que el adolescente se fuera de su casa rumbo a lo de un compañero, dijo que lo vio en la esquina de Monroe y Naón y le gritó. Ese es el último rastro que hay de él.

El cuerpo de Fernández Lima apareció enterrado en mayo de este año, más de cuatro décadas después, a unos 800 metros de esa intersección donde el testigo dijo haberlo visto. Son unas cinco cuadras largas.

Sus restos estaban enterrados en el jardín de un chalet ubicado en Congreso 3742, donde en ese momento vivía Cristian Graf, uno de los compañeros de clase de la víctima y hoy principal sospechoso de la muerte. Su familia aún habita ese domicilio.

El posteo de la Escuela Técnica N° 36 de Saavedra tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

No se trata de un hecho de lesa humanidad cometido por las fuerzas del Estado, el único crimen imprescriptible en el país. El responsable, o los responsables, de matar a Diego y encubrir el crimen, en este caso, no pagarán su culpa con cárcel.

Para evitar esto, el hermano de la víctima, Javier, adelantó a Infobae que buscará impulsar una “Ley Diego”, inspirada en la “Ley Piazza”, que extiende los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia.

En este caso, la iniciativa apuntaría a los casos de desapariciones: “Me encantaría que sirva a otros familiares de desaparecidos. Que la ley vaya con todo el peso, que paguen por el daño que hicieron”.