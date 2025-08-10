Crimen y Justicia

Rosario: asesinaron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo adolescente frente a un búnker

La balacera fatal tuvo lugar en la noche de este sábado frente a un punto de venta de droga, según indicaron los propios vecinos. La joven de 37 años murió en el acto, mientras que el adolescente, de 16 años, fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela

Por Agustín Lago

Foto de archivo (Versión Rosario)
Foto de archivo (Versión Rosario)

Una mujer de 37 años fue asesinada a tiros en la noche de este sábado en inmediaciones Cavour y Ottone, en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. En el mismo ataque resultó herido su hijo, de 16 años, que fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con una herida de arma de fuego en el costado derecho de la cadera, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a los indicios recolectados por la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, María Florencia González - la víctima fatal- y su hijo fueron baleados por dos gatilleros, que, aparentemente, pasaron en una moto.

Los testimonios señalaron que se trató de un ataque directo, pero en el vecindario no descartaron que hayan confundido a las víctimas, ya que los disparos fueron contra madre e hijo que estaban frente a un búnker que es conocido en el lugar, deslizaron detectives que trabajan en el esclarecimiento del hecho.

Sucede que, casualmente, en la noche del viernes habían baleado el punto de venta de droga frente al que fue baleada la mujer. En ese hecho, la Policía incautó seis vainas servidas calibre .40 y cinco plomos deformados.

Las fuentes detallaron que los peritos forenses que trabajaron en la escena del crimen de González secuestraron seis vainas servidas calibre .40 que serán enviadas a analizar.

Por otro lado, el fiscal Patricio Saldutti, que interviene en el caso, ordenó el relevamiento de cámaras de videovigilancia, toma de testimonios y el envío del cuerpo de González al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia.

El ataque a balazos no fue el único episodio de violencia en las últimas horas en el departamento Rosario. Un joven de 19 años fue baleado en el abdomen en la zona de Rueda y Valparaíso, en el distrito oeste, y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

En Calle 1.818 al 4000 un hombre de 24 años fue el blanco de otra agresión a tiros y terminó en el mismo centro de salud con un disparo en la mano izquierda. En tanto, en colectora de Circunvalación y San Martín, ya en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, hirieron en un glúteo a un chico de 15 años que fue asistido en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde él mismo señaló que lo lesionaron en un presunto intento de robo.

