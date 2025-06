Claudio Caniggia en el banquillo: ya se sabe cuándo será el juicio por violación a Mariana Nannis

Nannis denunció por abuso a Caniggia y el caso llegó a juicio

El destino judicial de Claudio Paul Caniggia ya tiene fecha. El ex futbolista de la Selección argentina será juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal a su ex mujer Mariana Nannis los primeros días de agosto de este año.

En total, según pudo saber Infobae, serán tres audiencias en donde un juez determinará si, efectivamente, violó a la madre de sus hijos el 5 de mayo del 2018 en el interior de un departamento del edificio Faena de Puerto Madero. La pena en expectativa alcanza los 15 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.

Según las fechas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal N°28, la audiencia que dará inicio al debate oral será el martes 5 de agosto a las 9 y media en la sede del tribunal ubicado en la calle Paraguay al 1500.

Luego, seguirán dos jornadas más, pautadas para el jueves 7 de agosto y el miércoles 13. En esta última fecha, está previsto que se lea la sentencia.

La provocadora publicación de la novia de Claudio Paul Caniggia, después de que Mariana Nannis haya pedido su detención

Vale recordar que la denuncia de Nannis llegó a la fiscalía de Carlos Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, la mujer contó que había sido abusada por su ex esposo “hacía un tiempo”.

Luego, los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

La acusación oficial con la que el ex futbolista de River y Boca fue acusado dice: “Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018, donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo: ‘Te voy a matar, hija de puta’, y le propinó golpes de puño en el rostro”.

“El hecho habría ocurrido en el inmueble sito en la calle Petrona Eyle, departamento 221 (residencias del Hotel Faena)“, reza la acusación que describe la violación.

Los hechos como figuran en la causa

Luego del ataque, “Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que él era amigo del capo de Policía”. A lo que le agregó: “Si hacés la denuncia tu cabeza va a rodar’ y "si salís por esa puerta te voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí, acá, sólo no me dejás”.

Si bien en un principio se le dictó la falta de mérito, el 26 de junio de 2023 el “Pájaro” fue procesado por el delito de abuso sexual agravado y enviado a un juicio oral del que, recién ahora, se conoce sus fechas.

En el documento del procesamiento, que consta de 45 fojas, la Justicia basa su decisión básicamente en el testimonio de la víctima y en, al menos, dos testigos. Una de esas mujeres relató que estuvo con la pareja antes del presunto hecho y que en la madrugada del día en cuestión recibió un llamado de Nannis donde le contó del supuesto abuso.

Otros tiempos. Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

“La testigo expuso que el 5 de mayo de 2018 había concurrido al Hipódromo de Palermo junto a la querellante, en calidad de invitadas a una fiesta de casamiento de la hija de un abogado, y que el imputado, que también estaba invitado al ágape, había avisado que arribaría más tarde porque, simultáneamente, debía asistir a otra fiesta de cumpleaños en otro lugar”, detalla el escrito.

Luego, la mujer continuó diciendo que Caniggia fue al evento y que estaba en un estado “deplorable” fundamentando esto en que, supuestamente, había tomado cocaína. Más tarde en su relato, explicó que ambos la llevaron en el auto hasta su casa, pero que para las 5 o 6 de ese día recibió un llamado de Nannis.

“Nannis Silles la llamó desde el baño del Hotel Faena y que le dijo: ‘Me violó, me violó, yo le dije que no, me cagó a trompadas, me va a matar“, comentó la mujer y le respondió ”que se fuera o que abandonase el lugar porque consideraba que un día Caniggia terminaría matándola".

Tanto los dichos de la víctima, como las testimoniales, más algunas fotografías con golpes que se tomó la propia Nannis, serán algunos de los elementos que deberá analizar el tribunal a la hora de dictar un fallo el próximo 13 de agosto.

En recientes declaraciones periodísticas, Mariana Nannis aseguró tener un objetivo con su ex marido: “Lo quiero ver preso”.