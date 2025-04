Restricción perimetral, clases virtuales y custodia policial: cómo sigue la escuela de Escobar donde planearon la masacre

La escuela de Ingeniero Maschwitz donde planificaron la masacre

A partir de ahora, la vida en la Escuela Media Nº4 de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, no será la misma. Después de que se descubriera el supuesto plan de cuatro estudiantes para realizar una masacre dentro de la institución, tanto los directivos del colegio, como las autoridades del Municipio y la Justicia provincial tomaron medidas que alterarán la vida la comunidad educativa.

El caso fue descubierto esta semana por los padres de los alumnos, quienes, después de observar la gravedad del contenido del chat de Whatsapp en el que los chicos planificaron el ataque armado, no sólo viralizaron las imágenes de los mensajes sino que, de inmediato, hicieron la denuncia ante la comisaría 2º de Escobar.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento en la investigación que lleva adelante el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana, Fernando Martín Reina, cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años, liderados aparentemente por una chica, crearon el grupo “Tiroteo escolar” con el supuesto objetivo de realizar la masacre.

A partir de ahí, fueron varias las medidas que se tomaron para contener la situación. Según confirmaron a Infobae tanto fuentes con acceso a la causa como municipales, a los estudiantes que participaron en el chat se les aplicó una restricción perimetral que les impedirá acercarse a un radio de 100 metros de la escuela. La disposición se extenderá por los próximos cuatro meses.

Uno de los mensajes

Sin embargo, aclararon, los chicos deberán recibir educación virtual o de otro tipo, para que no pierdan dictado de clases. “Se trata de medidas preventivas, mientras se investiga a fondo el caso”, explicaron.

No fue lo único. Carlos Ramil, secretario de la Municipalidad de Escobar, adelantó ayer que la custodia policial seguirá en la puerta del colegio por tiempo indeterminado.

Pese a las medidas de emergencia, el miedo en los padres se hizo sentir. Ayer, un grupo de familiares se concentraron frente al colegio para pedir explicaciones y exigir medidas que les garanticen la seguridad de sus hijos. Incluso, varios decidieron no enviar a sus hijos a clases.

“Mi hijo no va a venir al colegio hasta que no haya una seguridad“, apuntó Mónica, madre de uno de los jóvenes que asiste al colegio, en declaraciones a la prensa presente en el lugar.

“Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, advierte la joven que ideó el plan, de acuerdo con lo que se observa en los chats.

Respecto a la menor, las fuentes consultadas por este medio señalaron que venía recibiendo “contención especial por parte de las autoridades educativas, ya que había presentado algunos trastornos vinculados a la salud mental”. Por eso, su situación también fue abordada por el centro municipal especializado “Papa Francisco” de Belén de Escobar.

Victoria Serruya, subsecretaría de Educación de Escobar, dialogó con el canal A24 y dijo que se “trataba de un tema particular de una estudiante”.

“Desde que se tomó conocimiento sobre los chats que habían circulado, se contactó a la jefa distrital y a todas las áreas municipales y se puso en alerta al hospital papa Francisco donde está siendo atendida la menor por su problema de salud mental”, aseguró.

En ese sentido, apuntó a que se trataría de un plan ideado sólo para la joven que imparte las órdenes en el chat: “Insisto que es la menor, que no es un problema de grupalidad sino individual, una estudiante que propuso una idea“, dijo.

Los padres viralizaron los mensajes

Fuentes judiciales indicaron a este medio que se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos que serán analizados en las próximas horas para tratar de confirmar lo que se observa en los chats que viralizaron los padres. No se encontraron armas en los procedimientos, agregaron.

Que no se hayan descubierto armas no quiere decir que no existan, advirtieron las fuentes a Infobae. Por eso, la investigación continuará con más indagatorias, incluidas las de los alumnos acusados.

“Hay que inspeccionar las computadoras, los celulares, seguir tomando declaraciones testimoniales y hacer las audiencias que corresponden ante el Fuero Penal Juvenil”, indicaron.

Algunos de los mensajes de los alumnos

Las imágenes de las conversaciones fueron viralizadas por los padres de los estudiantes. A partir de ahí, se pudieron conocer las conversaciones y su contenido estremece.

En parte de los chats, la joven amenazó a sus compañeros con que si desistían del plan, también los ejecutaría.

“Si es así, créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino para el que se arrepiente también”, advirtió.

“El tiroteo no será en un salón nada más, sino que será en varios”, afirma en otro mensaje. Más adelante, aseguraba tener acceso a armas a través de su padrastro y planteaba realizar un ataque en diferentes salones, no solo en uno. También propuso votar en cuál de los tres turnos escolares ejecutarlo.

Otro de los mensajes

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, agregó. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, se podía leer en otro de los mensajes.

“La Uzi calibre .22 es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga”, indicó otro de los miembros del grupo.

Los mensajes tenían un alto nivel de violencia, según se ve en las conversaciones. “Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca para, después dispararle”, señaló otro de los estudiantes involucrados.

“Podemos hacerlo ahora, a esta edad, y escapar”, sostuvo uno de los menores. “¿Seguro?“, le preguntó la chica que lidera el plan, a lo que responde con que él ”no tiene la idea de matarse" una vez que concreten la masacre. “Yo por mi parte me voy a matar”, replicó la joven.

Los audios de dos de los chicos

La conversación telefónica entre dos de los alumnos que planificaban la masacre en una escuela de Escobar se sumó como material de interés a la causa que investiga al grupo de estudiantes que planeaba ejecutar un tiroteo en su colegio.

Los audios, que ya están en manos de la Justicia, son entre la presunta ideóloga y un compañero de clase, quien le manifiesta que él no se sumará al plan e intenta convencerla de que no lo hagan porque “son muy jóvenes todavía”.

No obstante, en esta charla de pocos minutos, la sospechosa no parece tener intención de dar marcha atrás: asegura estar 100% segura de lo que quiere y hasta revela la fecha en la que tendría pensado llevar a cabo la supuesta masacre en la Escuela Media Nº4.

- ¿Lo del tiroteo es verdad?

- ¿Por qué lo querés hacer?

- Qué te importa, ¿lo vas a hacer sí o no?

Así arranca el audio de la conversación entre los dos alumnos. Quien hace la última pregunta es quién habría craneado la idea, quien primero le responde sarcásticamente y luego le pregunta si él se va a sumar o no. Sin embargo, el interlocutor le transmite dudas.

-No, no sé, no quiero. La verdad no me quiero meter en más problemas. No sé qué decirte la verdad, es mejor que no lo hagan. Porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?

-Sí

-¿Y cuándo? ¿El año que viene, el 13 de julio, dijiste?

-Si

-¿Por qué ese día?

-Porque es el día de mi cumpleaños.

-¿Y las armas las ibas a sacar de tu padrastro, no?

-Ajá

Los audios de la alumna que planeaba una masacre en una escuela de Escobar

Tras ese breve intercambio, el estudiante le dice a la presunta ideóloga que él no participará, aunque le pide que lo deje permanecer en el grupo de WhatsApp -llamado “tiroteo escolar”- para seguir enterándose de lo que hablan.

-Buen, sabes que, yo no voy a estar, que tengas suerte. Pero no me saques del grupo porque me gusta ver el chisme

-No

-¿No qué?

-Te voy a sacar

-¿Me vas a sacar?

-Sí

-¿Por qué?

-Porque sí. ¿Si no vas a estar, para qué querés estar ahí en el grupo?

-Bueno chau.