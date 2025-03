La estrategia de Elías Piccirillo para salir de la cárcel

Elías Piccirillo, antes y después de su arresto

Elías Piccirillo cumple este lunes 11 días preso, acusado de haberle plantado un arma y cocaína a un empresario cripto en complicidad con siete policías que también fueron detenidos, en una causa del fiscal Franco Picardi. La semana pasada, el ex marido de Jésica Cirio recibió el rechazo de la justicia a su pedido de ser excarcelado. Ahora, su defensa ensayó un nuevo artilugio para que pueda recuperar su libertad.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, se trata de una carta que escribió una ex pareja de Piccirillo con quien el empresario tuvo una hija que hoy es adolescente.

Este medio accedió a parte del texto que la mujer presentó ante la Justicia por intermedio del abogado del detenido, donde le explica al juez Sebastián Ramos, quien subroga el Juzgado Federal N°11 de Sebastián Casanello; que Piccirillo aporta el único ingreso económico para ella y su hija, y le suplica al magistrado que así no puede mantener a la chica de 16 años.

Aquí, parte del texto:

“Buenas tardes, Señor Juez: Le escribo por este medio porque estoy desesperada, ya que Elías Piccirillo es el sostén económico tanto mío, como de mi hija. Estamos separados desde hace 15 años. Hace un tiempo me encuentro en situación de vulnerabilidad y él, desde ese momento, es quien nos mantiene económicamente. Entre otras cosas, nos alquila un lugar para vivir. Además, nos ayuda con el colegio, ropa y alimentos. Se trata de un gasto mensual que no puedo afrontar. Se está por terminar el contrato de alquiler y tengo que dejar este departamento. Él era quien nos iba a alquilar algo nuevo. Por favor, no tengo a donde ir! Señor juez, recurro a usted porque ¡estoy desesperada por mi hija!“.

Así escapaba Elías Piccirillo cuando lo fueron a detener (NA)

Mientras tanto, Piccirillo se acomoda a su nueva vida tumbera. Por el momento, según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, sigue alojado en el pabellón de ingreso del penal.

Luego será, seguramente, trasladado a uno de los módulos “tranquilos” del Complejo Penitenciario. Esto no es un beneficio, sino un ordenamiento interno para mantener la paz entre los detenidos.

Una de las cosas que más hace el reciente detenido es hablar por teléfono, sobre todo con sus abogados, para interiorizarse de la causa.

Por su parte, la Justicia Federal reconstruye la ostentosa vida de Piccirillo y el fiscal Picardi puso la lupa en los viajes que realizó al exterior en los últimos años.

Los misteriosos viajes al exterior de Elías Piccirillo

Es por eso que, se adjuntó al expediente un detallado informe de Migraciones con todas las salidas del país del acusado. Desde el 2021 hasta febrero de este año, viajó 41 veces al exterior. Muchos de esos vuelos eran en aviones privados y hubo destinos en los que estuvo menos de 48 horas.

El caso

El falso operativo, según la causa, fue diagramado entre el ex PFA Carlos Sebastián “El Lobo” Smith y el comisario Iván Helguero, jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. Finalizó a las 2.10 del 18 de enero pasado con el arresto del empresario cripto y su esposa y el secuestro del arma y el 1,2 kilo de cocaína en el Audi Q8 tras la cena que habían tenido con Piccirillo en el Palacio Duhau de Recoleta.

Fue la jueza María Eugenia Capuchetti la que sospechó de que algo turbio había detrás de los arrestos y notó que era inusual que hubiera tres brigadas de Robos y Hurtos en la zona del Palacio Duhau.

Luego, vio las cámaras y se dio cuenta de que los estaban esperando y las pericias de Gendarmería colaboraron en destapar el falso procedimiento que culminó con los arrestos de Piccirillo y los seis policías de la Ciudad y el ex PFA.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de cómo siguieron al empresario cripto cuando salió del Palacio Duhau

Hay que recordar un imputado colaborador reveló ante la Justicia cómo fueron las dos reuniones previas, una de ellas en cercanías de un shopping, para planear el falso operativo.

Ambas fueron organizadas por el comisario Helguero y el ex PFA. En ellas se habló, según explicó un imputado colaborador, de cómo se interceptaría a las víctimas, cuál iba a ser la excusa que se iba a utilizar y sobre lo que se diría después.

En la causa ya figura que media hora después del falso operativo, a las 2.41 con 39 segundos de ese 18 de enero, “El Lobo” entraba al barrio de Nordelta rumbo al lote 31 de Piccirillo en su BMW. De allí se fue a las 6.16.