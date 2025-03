Cómo será “El Infierno”, la nueva cárcel para los presos más peligrosos de Santa Fe

Lucia Masneri hablo sobre una de las funciones de "El Infierno"

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, brindó detalles sobre la construcción de la nueva cárcel conocida como “El Infierno”, un complejo penitenciario destinado a los reclusos más peligrosos de la provincia.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante la emisión de la mañana, que contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la funcionaria destacó que el nombre de “El Infierno” tiene una intención clara: alejar a los presos más peligrosos de la población y evitar que sigan perpetrando delitos desde las cárceles. “El nombre tiene que ver con una explicación muy específica, que nos remite a un lugar donde no van a aterrorizar más a la población santafesina”, explicó Masneri.

A su vez, confirmó que la inauguración del penal está prevista para septiembre de 2026. Y que los reclusos estarán clasificados por niveles, género, bandas y grado de conflictividad.

Diseño de máxima seguridad

La secretaria contó que el diseño de la cárcel está pensado para limitar la comunicación entre los internos. Según explicó, los pabellones son pequeños y están distribuidos de forma que, incluso dentro del mismo penal, los internos no puedan interactuar fácilmente entre sí.

Planos y muestras de cómo será "El Infierno", la cárcel santafesina prevista para 2026.

Además, el régimen de visitas será extremadamente restringido, con un sistema de seguridad que incluye barreras físicas y escaneos completos de las personas que ingresen al penal. “En El Infierno, el sector de blindex estará adentro del penal, por lo que el interno no saldrá del área, y solo se podrán ver a través de un blíndex”, detalló.

A su vez, indicó que habrá prevención en el ingreso de objetos prohibidos, como celulares, y que será otra de las medidas claves del penal. Masneri aseguró que el personal penitenciario será específicamente capacitado para manejar las particularidades de este espacio de alta seguridad, lo que incluye la formación de oficiales, suboficiales y personal de sanidad.

En este sentido, criticó el fenómeno de “home office” que algunos presos mantenían desde dentro de las cárceles, donde, a pesar de estar privados de libertad, continuaban con sus actividades delictivas. En relación con esto, comentó: “Muchos de ellos continuaron trabajando, haciendo home office desde las cárceles. Entonces, este es un impedimento real y efectivo a ese ‘home office’ y a ese ‘no me importa la pena que me den, yo sigo haciendo lo mismo que antes’”.

El predio donde se construirá el nuevo penal.

Críticas y definiciones

Por otro lado, Masneri se refirió al objetivo de la pena y recalcó que, aunque la reintegración es un objetivo, en este caso la prioridad es la protección de la sociedad y la evitación de la reincidencia. “Santa Fe tiene políticas fuertes de reintegración, pero debemos concentrarnos en aquellos que sí tienen potencial de reintegrarse. Un grupo de alrededor de 650 personas ha recibido las herramientas del Estado en más de una ocasión y eligieron continuar cometiendo delitos”, comentó.

También afirmó que no se inspiraron exclusivamente en el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele; aunque reconoció ciertos aspectos del mismo. “Vemos en Bukele muchos presos, todos juntos, compartiendo muchos espacios. En El Infierno está previsto que los pabellones sean de 12, porque no los queremos juntos. No los queremos profesionalizándose", estableció la funcionaria. Y confirmó que la intención es dispersar a los reclusos y evitar que los más peligrosos, como los de nivel uno, sigan liderando bandas criminales desde prisión.

Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe.

En este punto, reprobó la situación que encontró a su llegada al cargo el 10 de diciembre de 2023. La funcionaria mencionó que la falta de una adecuada conducción permitió que muchos presos de alto perfil, incluidos los de nivel uno, estuvieran alojados en pabellones comunes o en espacios de resguardo, lo que facilitaba su capacidad para continuar con sus actividades delictivas. “La verdad que fue bastante terrible la situación inicial que encontramos”, reconoció.

El crecimiento del narcotráfico y el futuro del sistema penitenciario

Masneri también subrayó el crecimiento acelerado del narcotráfico en la provincia, señalando que el número de detenidos vinculados con este delito ha aumentado significativamente en los últimos años, con un crecimiento anual del 20%. “La escalada viene creciendo en un 20% anual. Pasamos de 2 a 22 mujeres de nivel uno. Si tomamos el total, hablamos de un 20% de incremento, pero también vemos grupos sociales que van creciendo”, detalló.

Finalmente, la funcionaria se mostró optimista respecto al impacto que tendrá “El Infierno” en la lucha contra la impunidad. “Este tipo de mecanismos son disuasivos de la impunidad. Si los jefes narcos ya no pueden dirigir desde la cárcel, se corta su capacidad de operar. Vamos a tener las llaves del Infierno y darle el mejor uso para todos”, concluyó Masneri.

Lucia Masneri conto como sera la nueva carcel "El Infierno"

